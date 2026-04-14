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    Donald Trump afirma que Irán quiere ser una potencia nuclear “para poder exterminar al mundo”

    El presidente de Estados Unidos, además, relativizó el bloqueo iraní en el Estrecho de Ormuz y señaló que hasta 34 buques transitaron por el lugar este domingo.

    Por 
    Europa Press
     
    Rodrigo Gómez S.
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este lunes que Irán quiere convertirse en una potencia nuclear “para poder exterminar al mundo” y subrayó que “eso no puede pasar”.

    “Irán quiere ser una nación nuclear para poder exterminar al mundo, pero eso no puede pasar”, afirmó el republicano, en declaraciones a la prensa desde la Casa Blanca.

    Trump insistió, además, que “Irán no va a tener armas nucleares” y señaló que “vamos a recuperar el polvo”, en referencia al uranio enriquecido con el que cuenta Irán, cercano al nivel suficiente para la fabricación de una bomba atómica.

    “Vamos a recuperarlo. O nos lo dan o lo cogemos”, amenazó.

    Poco antes de su comparecencia, Trump publicó en redes sociales que un total de 34 buques cruzaron el estrecho de Ormuz durante la jornada del domingo y parece así poner en cuestión el bloqueo impuesto por Irán en este estratégico paso marítimo.

    “34 barcos pasaron ayer por el estrecho de Ormuz, la cifra más alta desde que comenzó este estúpido bloqueo”, señaló Trump.

    En la rueda de prensa posterior, Trump aseguró que han recibido este mismo lunes una llamada de Irán. “Les puedo decir que hemos recibido una llamada de la otra parte. Estaban deseosos de llegar a un acuerdo”, sostuvo.

    Sin embargo, reiteró que Irán no puede comerciar debido al bloqueo naval impuesto por la Armada estadounidense.

    “No hay pesca. Ahora mismo tenemos un bloqueo. No están haciendo ningún negocio (...). Y vamos a mantenerlo así muy fácilmente. No lo olviden, la Armada (iraní) ya no está”, argumentó.

    Sobre la negociación maratoniana del sábado en Islamabad, capital de Pakistán, que terminó sin acuerdo, Trump destacó que se había acordado “muchas cosas, pero no accedieron a ‘eso’”, en referencia a su programa nuclear, porque considera que con él Irán “chantajea o extorsiona al mundo”.

    Más sobre:Guerra en Medio OrienteDonald TrumpEstados UnidosIránArmas nucleares

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