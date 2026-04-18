La segunda vida de Donde Golpea el Monito

Hace más de cien años, en pleno corazón de Santiago, se escucha un sutil golpe en un vidrio que no pasa desapercibido. Se trata de un autómata vestido de botones que invita a pasar a una de las tiendas más antiguas del país, la sombrerería Donde Golpea el Monito.

Entrar es un viaje en el tiempo. Renovada recientemente, la tienda evoca el ambiente de los años veinte, donde los sombreros eran un infaltable en el atuendo de hombres y mujeres. Estanterías altas que topan hasta el techo se encuentran repletas de diversos modelos de sombreros, y detrás de los mesones de atención los vendedores vestidos en una impecable sastrería al más puro estilo Peaky Blinders, reciben a los clientes que no dejan de entrar en búsqueda del clásico accesorio.

13 Abril 2026 Tienda donde Golpea el Monito,venta de sombreros y centro cultural, calle 21 de Mayo Santiago Centro. Foto: Andres Perez Andres Perez

13 Abril 2026 Tienda donde Golpea el Monito,venta de sombreros y centro cultural, calle 21 de Mayo Santiago Centro. Foto: Andres Perez Andres Perez

Una antigua escalera conduce al segundo piso del local, un espacio que muchos vecinos del sector han catalogado como un oasis en medio de la ciudad. Se trata del Centro Cultural La Sombrerería, un lugar que no solo busca preservar la historia de la icónica tienda, sino que también dar un impulso cultural al barrio y transformarlo en un punto de encuentro para la ciudadanía.

El nuevo golpe del monito

Después de más de un siglo de historia, la pandemia dejó al borde de la desaparición a la emblemática tienda reconocida por el autómata que golpea en la vitrina sin pausa. La situación era tan compleja que el lugar estuvo a punto de cerrar, sin embargo, la familia heredera de una historia que comenzó con inmigrantes asturianos a principios del siglo XX, optó por resistir. “Fue una responsabilidad un tanto emocional. Tiene que ver con una conexión muy emocional y familiar”, dice Catalina Lasen, cuarta generación de la familia y actual parte del directorio del Centro Cultural.

Pero no bastaba con reabrir, había que reinventar. Es así como bajo el alero de la Fundación José Sordo Galguera, llamada así en memoria de uno de los primeros dueños de la tienda y que tiene como misión la promoción de las industrias creativas del oficio sombrerero, se fundó el Centro Cultural La Sombrerería con Florencia Achondo en la dirección general y Valentina Eyzaguirre como directora de programación.

13 Abril 2026 Tienda donde Golpea el Monito,venta de sombreros y centro cultural, calle 21 de Mayo Santiago Centro. Foto: Andres Perez Andres Perez

De izquierda a derecha: Valentina Eyzaguirre, Florencia Achondo y Catalina Lasen.

La fundación se creó oficialmente el 26 de mayo de 2022, y el Centro Cultural tomó forma unos años después, inaugurando su primera exposición en septiembre de 2025. Pero su origen no está en una estrategia de negocio, sino en la búsqueda de qué hacer con ese legado. “La idea es que sea un punto de encuentro, no solamente para mostrar lo que pasa en la sombrerería, sino que queremos ser un ente participativo de todo lo que está pasando a nivel artístico y educacional”, explica Catalina.

Traer la tradición y el oficio al presente

El peso histórico del lugar no es solo simbólico, también es material. Cada rincón de la tienda, y ahora del Centro Cultural, están llenos de objetos que han sobrevivido décadas, incluso generaciones. Sombreros, moldes, herramientas y piezas que no solo hablan de un oficio, sino de una historia compartida.

“Rescatamos el pasado a través de los objetos que ha juntado la familia durante toda la vida de la tienda”, explica Florencia Achondo. “El pasado lo traemos al presente por medio de ellos y de su restauración”.

13 Abril 2026 Tienda donde Golpea el Monito,venta de sombreros y centro cultural, calle 21 de Mayo Santiago Centro. Foto: Andres Perez Andres Perez

Ese trabajo no es menor. Detrás de cada pieza hay una historia que vuelve a revivir a través de exposiciones, talleres y actividades que buscan conectar ese legado con nuevas audiencias. Pero no desde la nostalgia inmóvil, sino desde una mirada activa: “No se trata de quedarse en el pasado, sino de cómo llevar eso hacia el presente y hacia el futuro”, agrega Valentina Eyzaguirre.

En ese tránsito, el oficio sombrerero aparece como eje central. Un saber que, como muchos otros, ha ido desapareciendo con el tiempo. “Hay alrededor de 13 oficios detrás de un solo sombrero”, detallan, desde el trabajo en fieltro hasta el trenzado en fibras vegetales. La misión del centro cultural es clara: evitar que esos conocimientos se pierdan.

13 Abril 2026 Tienda donde Golpea el Monito,venta de sombreros y centro cultural, calle 21 de Mayo Santiago Centro. Foto: Andres Perez Andres Perez

Es por eso que, a través de talleres abiertos, exposiciones temáticas y colaboraciones con artistas, diseñadores e instituciones, el espacio busca revalorizar no solo el producto final, sino todo el proceso que lo hace posible. “La idea es que las nuevas generaciones se acerquen a estas materialidades, a estas formas de hacer, y que el oficio no muera”, dice Valentina.

Lejos de plantearse como un espacio anclado en el pasado, el Centro Cultural apuesta por el cruce entre tradición y contemporaneidad, lo que se refleja en la programación, que combina saberes ancestrales con lenguajes actuales. Desde exposiciones de fotografía hasta talleres de tejido, pasando por charlas, conversatorios y colaboraciones con museos y universidades. “Tenemos este objetivo de rescatar el patrimonio del comercio tradicional, pero también vincularlo con el diseño, el arte y la educación”, explica Valentina.

13 Abril 2026 Tienda donde Golpea el Monito,venta de sombreros y centro cultural, calle 21 de Mayo Santiago Centro. Foto: Andres Perez Andres Perez

Recuperando un barrio histórico

Ubicado en pleno casco histórico, a pasos del Mercado Central, el Centro Cultural La Sombrerería no se piensa como un proyecto aislado. Su impacto, creen sus directivas, se mide también en lo que ocurre puertas afuera. “Es un granito de arena importante para que otros se vayan entusiasmando. Al arreglar un edificio histórico, inmediatamente empiezan a cambiar las cosas alrededor”, comenta Catalina Lasen.

En ese sentido, el proyecto se inserta en un momento clave para el centro de Santiago, que en los últimos años ha vivido un proceso de deterioro, pero también de reactivación incipiente. “Creo que somos responsables de mostrar este lado entretenido y lindo del centro”, dice Valentina. “Sentimos que hay un nuevo respiro y nos queremos subir a ese carro”, añade Catalina.

13 Abril 2026 Tienda donde Golpea el Monito,venta de sombreros y centro cultural, calle 21 de Mayo Santiago Centro. Foto: Andres Perez Andres Perez

13 Abril 2026 Tienda donde Golpea el Monito,venta de sombreros y centro cultural, calle 21 de Mayo Santiago Centro. Foto: Andres Perez Andres Perez

La versatilidad del espacio es clave en esa apuesta. A diferencia de un museo tradicional, aquí pueden convivir distintas disciplinas y públicos. “Un centro cultural tiene que ser un lugar donde puedan ocurrir diversas cosas”, señala Valentina, y añade que “esa flexibilidad es lo que nos permite conectar con más gente”.

Pero el futuro del centro cultural no depende solo de su programación o de su historia, depende, sobre todo, de la gente. “Si no participamos de estas cosas, si no consumimos cultura, deja de existir”, advierte Catalina Lasen.

13 Abril 2026 Tienda donde Golpea el Monito,venta de sombreros y centro cultural, calle 21 de Mayo Santiago Centro. Foto: Andres Perez Andres Perez

Al pensar en el futuro, el equipo proyecta el Centro Cultural La Sombrerería como un referente dentro del circuito cultural de Santiago. Un lugar donde siempre esté pasando algo, donde convivan turistas, vecinos y curiosos. “Que alguien venga al centro y diga: ‘¿qué hay hoy en la sombrerería?’”, imaginan.

Pero hay también un deseo más amplio: que el barrio completo se recupere, que las calles vuelvan a llenarse y que el centro recupere su vitalidad. En ese escenario, la tienda Donde Golpea el Monito no solo resiste, se transforma.

“Cerrar era pegarle un golpe demasiado fuerte a la historia”, dice Catalina. Es por eso que su elección de seguir no solo es un gesto de conservar la historia, sino también una forma de darle un nuevo aire a uno de los íconos más entrañables de la ciudad.

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