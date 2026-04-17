Salario mínimo: CUT ratifica ante el gobierno que alza debe ser mayor al IPC y pacta reunión con la Dirección del trabajo por 40 horas

Los ministros de Hacienda, Jorge Quiroz y del Trabajo, Tomás Rau, se reunieron con la CUT para iniciar las negociaciones por salario mínimo.

La negociación por salario mínimo comenzó oficialmente este viernes. Los ministros del Trabajo, Tomás Rau y de Hacienda, Jorge Quiroz se reunieron con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) para comenzar a delinear lo que marcará la discusión durante las próximas semanas.

Por parte de la CUT su presidente, José Manuel Díaz; los vicepresidentes de Organización, Leonel Sepúlveda, de Comunicaciones, David Acuña, y de Relaciones Internacionales, Guillermo Salinas; junto a los encargados de Ramal Bancaria, Roberto Grandón, y de Ramal Minería, Ana Lamas.

En la instancia se abordaron temáticas generales y se fijó un cronograma de trabajo. Así, el próximo jueves 23 a las 20 horas, mientras que la CUT hará una presentación de lo que aspiran como reajuste salarial, mientras que lo propio hará el gobierno el viernes 24.

Luego, el lunes 27 se tiene previsto que ya existan las primeras propuestas de cifras para el reajuste, y según avance esas conversaciones se fijarán nuevas reuniones durante esa semana.

El presidente de la CUT, José Manuel Díaz, afirmó que “lo importante es decirle a la ciudadanía y a los trabajadores y trabajadoras del país que nosotros vamos a hacer énfasis de que el alza de los combustible afecta directamente la calidad de vida de las personas, pero también la capacidad de compra que es nuestro pilar fundamental en estas negociaciones”.

14 DE ABRIL DEL 2026 MINISTRO DEL TRABAJO, NICOLAS RAU, DURANTE SESION DE COMISION EN EL CONGRESO NACIONAL. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

De acuerdo a Díaz, “los ministros se mostraron disponibles a discutir y conversar todos los temas, lo que es importante, porque potencia lo que es el concepto del diálogo social”.

Según detalló el presidente de la CUT, el reajuste de salario mínimo tiene que ser sobre el IPC, porque eso permitirá recuperar el poder adquisitivo. “Esta es una oportunidad para que el gobierno le devuelva a los trabajadores el poder de compra que perdieron con el alza de los combustibles”.

Desde de enero de 2026, el salario mínimo mensual para trabajadores entre 18 y 65 años asciende a $539.000.

El Ministro de hacienda, Jorge Quiroz, realiza un punto de prensa en que aborda en detalle el Plan de Reconstrucción Nacional. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Según estableció la ley, durante abril de este año el Ejecutivo debe enviar al Congreso Nacional el proyecto de ley de reajuste al monto del ingreso mínimo mensual, así como de la asignación familiar y maternal, y del subsidio familiar, con el objeto de que comience a regir a contar del día 1° de mayo de 2026.

40 horas y dictámenes

Este jueves, la Dirección del Trabajo (DT) emitió dos dictámenes: uno fue para aclarar la reducción de la jornada de 44 a 42 horas, en específico para las personas que tienen jornada semanales de seis días, y un segundo para reinterpretar quienes son los trabajadores que pueden estar excluidos de la jornada laboral, es decir, que están bajo el artículo 22 inciso 2.

Para la CUT esos dictámenes “cambian el espíritu de lo acordado anteriormente de manera tripartida con el gobierno anterior lo vemos innecesario”.

Por lo mismo, para abordar estos temas es que el próximo miércoles se reunirán con el director del Trabajo, David Oddó.