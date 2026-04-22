Familia sufre violento robo en San Miguel: sujetos amenazaron con un arma de fuego al dueño de casa

Una familia fue víctima de un violento robo en su domicilio en la comuna de San Miguel.

Los hechos se registraron en horas de la madrugada en calle Fernando Lazcano, cuando un grupo de delincuentes ingresó al domicilio de las víctimas, amenazándolos y amarrando al dueño de casa.

Según detalló el Subprefecto Rubén Plaza, jefe de la Brigada Investigadora de Robos (Biro) Oriente, “las personas víctimas estaban en su domicilio durmiendo y entraron alrededor de 4 a 5 sujetos”, añadiendo que “al dueño de casa lo amarran de manos, lo llevan al living y a la dueña de casa junto a su hija también la llevan hacia el living y proceden a revisar el inmueble”.

De acuerdo a lo que agregó, los sujetos sustrajeron diversas especies además del vehículo de la familia, con un avalúo aproximado de 30 millones de pesos.

“Al momento de robar el vehículo de las víctimas votan y sacan el portón de acceso del inmueble”, sostuvo el funcionario policial, agregando que se encuentran recabando el registro de cámaras de seguridad.

“También estamos trabajando en este momento con personal perito estamos trabajando planos, fotos y huellas y como les digo, ya estableciendo cámaras ya vamos a tener una claridad a lo menos de la dinámica del ingreso al domicilio y la salida del domicilio”, expresó.

Finalmente, según detalló el funcionario de la PDI, “el dueño se percata del ingreso de estas personas una vez que lo despiertan con un arma en la cabeza, la dueña de casa no obstante siente un ruido y al sentir el ruido se va hacia el dormitorio de su hija, menor de edad”.