La primera rendición de Boric como expresidente: los pagos a asesores y sus gastos de oficina

Como los otros expresidentes de la República vivos, Gabriel Boric ya comenzó a recibir los dineros que le corresponden en calidad de exmandatario -todos con cargo al Senado-, los cuales se dividen en tres tipos: dieta, gastos de oficina y traslación.

Así como lo hacen Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Eduardo Frei, el otrora líder del Frente Amplio tiene derecho a $7.348.983 por el concepto de dieta . El Senado consignó que en marzo recibió un proporcional de $4.899.322 -pasó a tener calidad de exPresidente a contar del 11 de marzo- lo que en su momento generó polémica al exjefe de Estado por tener 40 años y estar en condiciones de trabajar. Adicional a la dieta, los expresidentes tienen hasta $8.495.313 mensuales asignados por el concepto de gasto de oficina, que se destinan usualmente a pagos de las organizaciones que tienen para defender su legado. Y, por otro lado, tienen permitido hasta $1.809.561 mensuales por traslación en base al monto fijado mensualmente para los senadores.

Los expresidentes Michelle Bachelet, Ricardo Lagos y Eduardo Frei. PABLO OVALLE

Los tres ingresos -dieta, oficinas y traslación- están regulados en el artículo 30 de la Constitución tras las modificaciones que hizo la Ley 19.672 y que en conjunto suman aproximadamente $17 millones al mes para cada expresidente. La Ley de Presupuestos de 2026 contempló un gasto de $830 millones para los exmandatarios vivos durante este año.

Y si bien la dieta de los expresidentes corresponde a un gasto privado, La Tercera conoció vía Ley de Transparencia la rendición que el exmandatario realizó por gastos de oficina, que para marzo fueron $5.864.282. De ese monto, rindió $1.095.682 por el arriendo de su oficina, la cual está ubicada en la frontera entre las comunas de Santiago y Recoleta en el edificio Pits de Bellavista.

El Edificio Pits que alberga la oficina del expresidente. Foto: Google Maps

Según la factura que rindió a la Cámara Alta, sin considerar el IVA, el arriendo está fijado en $622.726, además de una glosa de $249.010 por el concepto de “obligaciones emanadas por contrato”. Otros $49.005 fueron desembolsados para un “arriendo de equipo de climatización” . La factura está emitida a la sociedad Rentas San Pedro S.A..

Por el concepto de consumos básicos, está detallado un gasto de $101.934 IVA incluido por concepto de internet.

También rindió dos boletas por dos asesores anonimizadas en la respuesta que el Senado dio a este medio. La primera es una boleta por $2.333.333 brutos por servicios de periodismo. La última persona conocida que ejerce como su periodista es Nicole Vergara, directora de comunicaciones de Presidencia mientras Boric era el Mandatario, y ahora de su oficina. Mientras que la otra boleta -también por $2.333.333 brutos- es por “servicios de asesoramiento y representación jurídica, servicios profesionales de educación”. Esta podría pertenecer a su otra colaboradora en la oficina, la directora ejecutiva y abogada Antonia Illanes.

El expresidente Gabriel Boric. Foto: Dedvi Missene / La Tercera. Dedvi Missene

El hecho de mantener una oficina en su calidad de expresidente no solo ha servido para mantener su legado -como lo hacen por ejemplo el expresidente Ricardo Lagos con la fundación Democracia y Desarrollo y la expresidenta Michelle Bachelet con la fundación Horizonte Ciudadano- sino que también para mantenerlo vigente políticamente. De hecho, varios recuerdan casos similares, como el expresidente Sebastián Piñera, que con las platas del Senado mantenía a la fundación Avanza Chile que le sirvió como retaguardia para volver a postular a La Moneda.

De ahí que algunos sostienen que Boric podría intentar una segunda candidatura presidencial en 2030, y que por lo mismo le es conveniente mantenerse como un líder de la oposición y continuar estando presente en el debate público.

Durante el último tiempo Boric ha aumentado su apuesta internacional. De hecho, hace unos días tuvo un periplo en España en una cumbre progresista en Barcelona en la que destacó como orador junto a referentes como el presidente del gobierno español Pedro Sánchez. El expresidente también contempla viajar a Gales, Alemania e Inglaterra.

Vale recordar que en su momento la derecha intentó frenar la recepción de Boric de las platas del Senado y se plantearon proyectos de ley como uno que fijaba que solo los exmandatarios mayores de 65 años recibieran la dieta, aunque ninguno prosperó.