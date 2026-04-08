Debut internacional como expresidente: Boric pide permiso al Congreso para viajar a España, Gales, Alemania e Inglaterra

Rapa Nui, 18 de febrero 2026. El Presidente de la Republica, Gabriel Boric, aterriza en el Aeropuerto Internacional Mataveri, para iniciar su visita por Rapa Nui. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

A menos de un mes de abandonar el poder, este martes el expresidente Gabriel Boric le envió una carta al presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI). ¿La razón? Solicitar permisos para salir de Chile e iniciar su primer despliegue internacional como exmandatario.

“Vengo en solicitar el acuerdo de la H. Cámara de Diputados, para ausentarme del territorio nacional desde el 15 al 20 de abril de 2026 y luego desde el 16 de mayo al 03 de junio de 2026, con el objetivo de cumplir compromisos internacionales”, dice el inicio de la misiva enviada por el expresidente Gabriel Boric.

El primer viaje de Boric, entre el 15 y el 20 de abril, será a España, para participar del encuentro “En defensa de la democracia”, que se realizará en Barcelona.

Se trata de un acto de continuidad de la cumbre que él encabezó meses atrás en Santiago, que tuvo el mismo nombre, y que congregó a los presidentes de España, Pedro Sánchez; de Uruguay, Yamandú Orsi; de Brasil, Lula da Silva, y de Colombia, Gustavo Petro.

Luego, el 16 de mayo saldrá de Chile para participar en el “Berlín Forum Global Cooperation 2026″. Luego de eso irá al “Hay Festival” de Gales y culminará su periplo por Europa con un encuentro en la “British Library”, en Londres, Inglaterra.

La segunda gira, que tendrá a Boric fuera por más de dos semanas, terminará el próximo 3 de junio, fecha en la que pretende regresar al país.

Boric solicitó que la Cámara de Diputados acordara su salida del país, lo que se discutió este miércoles. Durante la sesión, el diputado Sergio Bobadilla bromeó con la idea de que aprovechara para quedarse fuera del país, lo que generó la airada reacción de la izquierda, donde se pidió sacar su comentario del acta, recordando los exilios obligados de dirigentes del sector durante la dictadura.

Hasta ahora, Boric se ha mantenido fuera de la contingencia. Su diseño ha girado en torno a evitar responder a los emplazamientos del gobierno del Presidente José Antonio Kast y se ha dedicado a descansar. Viajó a Tierra del Fuego y anoche estuvo en el estadio viendo el partido de Copa Libertadores entre Universidad Católica y Boca Juniors de Argentina.