Dónde y a qué hora ver a Inter de Milán vs. Como en TV y streaming
Los clubes se miden este martes para definir la semifinal de la Copa Italia.
Este martes Inter de Milán recibe a Como para definir la semifinal de la Copa Italia 2025-2026, en su duelo de vuelta.
Además que ambos clubes se presentan tras empatar sin goles en la ida, los Nerazurri llegan como líderes de la Serie A, mientras que su rival se encuentra en el quinto puesto de la liga local.
Cuándo juega Inter vs. Como
El partido de Inter contra Como es este martes 21 de abril, a las 15:00 horas de Chile.
Los clubes se miden en el estadio San Siro de Milán, Italia.
Dónde ver a Inter vs. Como
El partido de Inter contra Como se transmite en el canal DSports 2 de DirecTV.
Los duelos de la Copa Italia también se encuentran de forma online en la plataforma DGO.
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