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    Con imaginario visual de Voluspa Jarpa obra llega a Teatro del Puente

    “No quiero ser María” es el nombre de la propuesta escénica que, bajo la dirección de Javiera Mendoza y de la mano de la performance, se estrena el miércoles 25 de abril para tensionar la naturalización de los roles de género y la construcción social de lo femenino. Todo en una propuesta inmersiva en sala.

    Por 
    Equipo de Culto
    Con imaginario visual de Voluspa Jarpa obra llega a Teatro del Puente

    Una experiencia más que un relato cerrado. Así describe la directora, Javiera Mendoza, la propuesta escénica “No quiero ser María”, próxima a estrenarse en el Teatro del Puente. En escena, y en el registro de la performance, una mujer se enferma de algo que no sabe nombrar y entra en un ritual que desarma su identidad.

    Se trata de, como explica la directora, “una mujer chilena que, a través de una experiencia metafísica y ancestral, toma conciencia de las distintas identidades que ha debido adoptar, como mujer, hija, artista, y comienza un proceso de vaciamiento de esas exigencias”; todo esto en un contexto latinoamericano, heredero de lo colonial.

    “Trabajamos con esa figura como un mandato sobre los cuerpos femeninos, pero también como un dispositivo colonial que ha modelado identidades en América Latina. En escena, ese orden se tensiona con otras memorias, más cercanas a lo ritual, donde el cuerpo deja de ser individual y se convierte en un territorio en disputa”, detalla la artista que encabeza un equipo interdisciplinario que incluye -entre otras y otros- a la reconocida artista Voluspa Jarpa en el diseño; a Violeta Molyneux en escena y Kath Maureira en asistencia creativa.

    Un cambio desde la experiencia inmersiva

    En relación con la visión del espectador en la puesta en escena, Javiera Mendoza agrega que su interés radica en que el público se encuentre con una experiencia más que un relato cerrado. La propuesta “no busca dar una bajada clara ni instalar una consigna, sino abrir una experiencia donde esas capas se puedan sentir y cuestionar. Hay un viaje que cruza lo personal con lo colectivo, donde una mujer empieza a reconocer las distintas formas en que ha sido construida como mujer, hija, artista y entra en un proceso de soltar esas exigencias”.

    Desde esa vereda, “No quiero ser María” se propone como una experiencia inmersiva, un propósito que se logra tanto desde la narrativa hasta la performance. Sobre esto, Kath Maureira, asistente creativa y diseñadora de vestuario, comenta que en esta obra se presenta “un cuerpo que contiene, en su interior, las memorias de todos los territorios que ha habitado, y cómo estas se traducen en formas de movimiento, de vestir y de hablar”

    Por su parte, Voluspa Jarpa, a cargo del diseño y arte visual de la obra, señala que este proceso es uno donde protagonista se va “vaciando de las exigencias a las que se ha sometido como mujer, hija, artista hasta llegar a un estado de conciencia de lo ancestral que modifica sus parámetros de vida, de las formas y del sentido”.

    Así, “No quiero ser María” se presenta como “un tránsito: un cuerpo que se desarma, que se resiste a un mandato y que entra en contacto con otras memorias”. Al respecto, agrega, “espero que esa incomodidad se vuelva compartida, que algo de esa pregunta, qué herencias habitamos y cuáles podemos romper, quede resonando más allá de la escena”.

    Coordenadas

    “No quiero ser María” se presenta de jueves a domingo, entre el 25 de abril y el 10 de mayo a las 19:00 hrs. Las entradas se encuentran a la venta en Ticketplus.

    La obra tiene una duración de 60 min.

    Más información en el sitio web del teatro.

    Más sobre:ArteTeatroVoluspa JarpaTeatro del PuenteArte Culto

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