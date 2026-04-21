¿Cuántos empleos faltan por recuperar en el sector de la construcción para volver al peak de fines de 2019?

Vina del Mar, 30 de abril de 2024. La Encuesta Nacional de Empleo (ENE), elaborada por el Instituto Nacional de Estadisticas de Chile (INE) indico que la tasa de desocupación en el pais durante el trimestre enero – marzo del presente ano se ubico en 8,7 por ciento. Andres Pina/Aton Chile

Una de las metas que la administración del Presidente Kast quiere concretar en su periodo es recuperar el empleo, partiendo por el del sector de la construcción. Por lo mismo, en las minutas que han circulado, donde el gobierno explica el alcance de su megarreforma, se detalla que para esta industria se eliminará por 12 meses el IVA en la venta de viviendas nuevas, acelerando la colocación de más de 100 mil unidades. Junto con ello, se extenderá “el beneficio del DFL2 y modernizamos la normativa urbana”, se agrega.

Con esto, se ha enfatizado que “no solo recuperaremos los 200 mil empleos perdidos en el sector, si no que le damos acceso a viviendas más económicas a la clase media”.

Ese mismo mensaje fue reforzado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien el jueves pasado en conferencia de prensa señaló: “Para movilizar el stock de más de 100 mil unidades sin vender, el gobierno propone eliminar el IVA en la venta de viviendas nuevas por 12 meses. Esta y otras medidas que van en la misma línea permitirán reactivar el sector de la construcción con rapidez. De esta forma, se buscará recuperar los cerca de 200 mil empleos que se han perdido en el rubro” destacó secretario de Estado.

Pese a esos dichos, al revisar los datos de empleo que publica el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) no existen registros que muestren que a la construcción le falten 200 mil empleos por recuperar.

Así, la serie estadística que tiene el INE desde el 2013 al trimestre diciembre-febrero 2026, da cuenta de que el peak de empleo de este sector llegó a 803.900 en el trimestre septiembre-noviembre de 2019.

A partir de ahí, dicho stock retrocedió hasta un piso de 496.056 empleos en julio-agosto del 2020, en plena pandemia del Covid. Luego de ese momento se han venido recuperando plazas laborales: el último dato disponible, de diciembre-febrero 2026, muestra que hay 731.087 empleos en esta industria.

03 Junio 2025 Trabajadores Construccion. Foto: Andres Perez Andres Perez

De acuerdo a esas cifras entonces, si se compara el número más reciente con el máximo del sector de fines de 2019, faltan por recuperarse 72.813 empleos.

Al respecto, Juan Bravo, director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP), plantea que “al observar los datos oficiales de empleo total en la construcción, al trimestre diciembre 2025-febrero 2026 hay un aumento de 41.439 si comparamos respecto al trimestre diciembre 2013-febrero 2014 y hay una reducción de 41.622 si se compara respecto a diciembre 2019-febrero 2020 (último trimestre móvil antes de la pandemia)”.

Asimismo, el economista agrega que “si se considera únicamente el empleo formal de personas que trabajan en la construcción, hay una caída de 47.050 respecto al trimestre diciembre 2019-febrero 2020”.