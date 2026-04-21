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    Pensiones: FAPP avanza en licitación de carteras de inversión y convoca al mercado a reunión informativa

    El encuentro se realizará de manera virtual el miércoles 22 de abril a las 17:00 horas y podrán asistir potenciales oferentes o representantes directamente vinculados a uno de ellos. El organismo tiene abiertas las inscripciones.

    Mariana MarusicPor 
    Mariana Marusic
    Pensiones: FAPP avanza en licitación de carteras de inversión y convoca al mercado a reunión informativa

    El Administrador del Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP) informó que realizará una reunión informativa con el mercado previo al lanzamiento de la licitación de carteras de inversión del organismo.

    El encuentro se realizará en formato virtual el próximo miércoles 22 de abril a las 17:00 horas y podrán asistir potenciales oferentes o representantes directamente vinculados con ellos.

    “El objetivo es abrir un espacio de encuentro con posibles interesados para informar detalles y resolver dudas previas a la licitación, que está proyectada se inicie a fines del presente mes”, informó el FAPP mediante un comunicado.

    Los interesados que cumplan con los requisitos de admisibilidad establecidos en la Norma de Carácter General se podrán inscribir en el formulario habilitado en el sitio web institucional del organismo: www.fapp.cl.

    En el marco de este proceso, ya se han cumplido algunos hitos, entre ellos la aprobación de la política de inversiones y solución de conflictos de interés por parte de la Superintendencia de Pensiones, y el ingreso de las bases a la Contraloría General de la República. A lo anterior se suma la consulta pública sobre la gestión de inversiones, realizada en enero pasado, y que recogió la opinión de diez entidades.

    El artículo 29 de la Ley N° 21.735 señala que el Administrador del FAPP deberá licitar la administración de carteras de inversión para la totalidad de los recursos del FAPP. Hoy la administración está a cargo de la Tesorería General de la República de manera transitoria.

    La licitación se podrá adjudicar a un solo o a diversos administradores, por el plazo máximo de diez años y, los requisitos mínimos están establecidos en la Norma de Carácter General N° 352 de la Superintendencia de Pensiones.

    Esta licitación es parte de la instalación del FAPP, creado en agosto de 2025, y que busca asegurar la sostenibilidad de largo plazo, garantizando el financiamiento de los beneficios y prestaciones del Seguro Social Previsional, entre ellos el beneficio por años cotizados y la compensación para mujeres por diferencias de expectativa de vida que comenzaron a pagarse en enero de 2026.

    Más sobre:PensionesReforma previsionalReforma de pensionesFAPP

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