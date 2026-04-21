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    Las comunas de la RM con corte de agua programado para este martes

    Aguas Andinas entregó los detalles sobre cada área afectada por una próxima interrupción del suministro.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Las comunas de la RM con corte de agua programado para este martes. Foto referencial de archivo

    La empresa Aguas Andinas entregó los detalles de una serie de cortes de agua programados en sectores acotados de la Región Metropolitana.

    Según detalla la entidad, la interrupción del suministro es requerida durante algunas horas para la realización de trabajos.

    Comunas con corte de agua

    Estas son las comunas que tienen corte de agua este martes, 21 de abril:

    • Las Condes: corte por renovación de redes programado desde las 15:00 horas, con reposición estimada a las 06:00 horas del miércoles 22.
    • Macul: corte por renovación de redes programado desde las 15:00 horas, con reposición estimada a las 03:00 horas del miércoles 22.
    • Padre Hurtado: corte por cambio de válvula programado desde las 15:00 a las 21:00 horas.
    • Melipilla: corte por ampliación de redes desde las 15:30 horas, con reposición estimada a las 03:30 horas del miércoles 22.
    • Vitacura: sector con corte de emergencia por falla de matriz, que tiene reposición estimada a las 17:00 horas.
    • El Monte: sector con falla de matriz, que tiene reposición estimada a las 16:10 horas.
    • Renca: sector con corte de emergencia y reposición estimada a las 21:00 horas del jueves.

    Para consultar por eventuales cortes de agua en la Región Metropolitana, Aguas Andinas dispone del sitio web Trabajos en la ciudad, que muestra un mapa con las alteraciones informadas.

    Los puntos indican tanto interrupciones programadas como emergencias, con el detalle de la zona afectada y un horario de reposición estimado.

    Más sobre:Corte de aguaCorte de agua SantiagoCorte de agua RMRMSantiagoRegión MetropolitanaComunasHorariosAguas AndinasMapaSectoresHorarioReposición

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