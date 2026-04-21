A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Alavés en TV y streaming
Los clubes se miden en el Santiago Bernabéu por la Fecha 33 de LaLiga.
Tras el desarrollo de la Copa del Rey este martes regresa la acción de LaLiga de España, donde Real Madrid recibe a Alavés por la Fecha 33, que se encuentra programada previo al desarrollo de la jornada 32.
Los merengues vienen de empatar a 1 con Girona en el torneo local, mientras lamentaron su eliminación de la Champions League tras caer ante Bayern en cuartos de final.
Alavés, por su parte, también viene de igualar a 3 con Real Sociedad y busca escapar de la zona de descenso.
Cuándo juega Real Madrid vs. Alavés
El partido del Real Madrid contra Alavés es este martes 21 de abril, a las 15:30 horas de Chile.
Los clubes se miden en el Santiago Bernabéu para el compromiso.
Dónde ver a Real Madrid vs. Alavés
El partido del Real Madrid contra Alavés se transmite en el canal DSports.
Dicho cruce de LaLiga también va de forma online mediante la plataforma DGO.
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