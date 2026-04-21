A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Alavés en TV y streaming. Foto referencial de archivo realmadrid.com / Helios de la Rubia

Tras el desarrollo de la Copa del Rey este martes regresa la acción de LaLiga de España, donde Real Madrid recibe a Alavés por la Fecha 33, que se encuentra programada previo al desarrollo de la jornada 32.

Los merengues vienen de empatar a 1 con Girona en el torneo local, mientras lamentaron su eliminación de la Champions League tras caer ante Bayern en cuartos de final.

Alavés, por su parte, también viene de igualar a 3 con Real Sociedad y busca escapar de la zona de descenso.

Cuándo juega Real Madrid vs. Alavés

El partido del Real Madrid contra Alavés es este martes 21 de abril, a las 15:30 horas de Chile.

Los clubes se miden en el Santiago Bernabéu para el compromiso.

Dónde ver a Real Madrid vs. Alavés

El partido del Real Madrid contra Alavés se transmite en el canal DSports .

Dicho cruce de LaLiga también va de forma online mediante la plataforma DGO.