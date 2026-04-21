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    A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Alavés en TV y streaming

    Los clubes se miden en el Santiago Bernabéu por la Fecha 33 de LaLiga.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Alavés en TV y streaming. Foto referencial de archivo realmadrid.com / Helios de la Rubia Servicios / La Tercera

    Tras el desarrollo de la Copa del Rey este martes regresa la acción de LaLiga de España, donde Real Madrid recibe a Alavés por la Fecha 33, que se encuentra programada previo al desarrollo de la jornada 32.

    Los merengues vienen de empatar a 1 con Girona en el torneo local, mientras lamentaron su eliminación de la Champions League tras caer ante Bayern en cuartos de final.

    Alavés, por su parte, también viene de igualar a 3 con Real Sociedad y busca escapar de la zona de descenso.

    Cuándo juega Real Madrid vs. Alavés

    El partido del Real Madrid contra Alavés es este martes 21 de abril, a las 15:30 horas de Chile.

    Los clubes se miden en el Santiago Bernabéu para el compromiso.

    Dónde ver a Real Madrid vs. Alavés

    El partido del Real Madrid contra Alavés se transmite en el canal DSports.

    Dicho cruce de LaLiga también va de forma online mediante la plataforma DGO.

    Más sobre:FútbolLaLigaReal MadridAlavésReal Madrid - AlavésDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingHorarioQuién transmite

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