SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Megarreforma: el proyecto no ingresa hoy al Congreso y gobierno estaría revisando el impuesto para las pymes

    El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, dijo que el ministro Quiroz está evaluando que el sector mantenga durante más tiempo la tasa de 12,5% y/o que quizás suban a 15%.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Jorge Alessandri dijo que recibió un mensaje de madrugada de que el proyecto no ingresa hoy SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El proyecto de Megarrforma del gobierno no ingresará hoy al Congreso. Así lo comunicó esta mañana el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, quien reveló que recibió un mensaje de madrugada avisándole sobre esta decisión.

    Hoy día recibí un mensaje a las 5.40 de la mañana avisándome que no era hoy el ingreso. Pensábamos que era hoy, teníamos todo preparado para que fuera hoy. Espero que sea mañana, porque si no es mañana, después hay semana distrital”, dijo el parlamentario en radio Pauta.

    Si no es el miércoles, admitió Alessandri, la iniciativa estrella del gobierno de José Antonio Kast tardará unos diez días más debido a que la próxima semana es distrital. “Por lo tanto, son diez días que perderíamos en esto”, comentó el diputado Udi.

    Alessandri salió al paso también del ruido que ha generado el proyecto al interior del oficialismo, advirtiendo que no hay oposición al conjunto de medidas, pero sí sugerencias para mejorar lo que se conoce hasta ahora.

    “Yo veo propuestas. Veo, ‘oiga, le falta esto, apretemos esta tuerca’. Pero en la idea en general de acortar los permisos, de hacer más competitiva las tasas de impuesto en nuestro país para competir con Argentina, con Estados Unidos, con Europa, yo los veo a todos en la misma línea”, sostuvo.

    El presidente de la Cámara baja también se hizo cargo de las críticas que lanzó el mundo de la Pyme a la iniciativa, particularmente del reclamo del líder de la Multigremial Nacional, Juan Pablo Swett, quien calificó como un “baldazo de agua fría” aquella medida que finalmente retira el beneficio tributario que gozan después de la pandemia.

    Juan Pablo Swett, presidente de la Multigremial Nacional.

    Alessandri advirtió que ese beneficio no es permanente, pero que de igual forma el gobierno está estudiando ese régimen. El parlamentario indicó que las Pyme tenían un beneficio “muy especial” desde la pandemia, que las dejaba en un pago de 10% de tasa primera categoría cuando vendían menos de 75.000 UF; y que eso iba subiendo paulatinamente al 12,5%, al 15% hasta llegar al 25%.

    “Dos veces lo hemos atrasado para que la tasa de las pymes no suba tan rápido, y por supuesto que cada vez que entra una ley, las pymes vienen y piden seguir en un régimen en especial que se les dio para la pandemia, no venían el proyecto”, comentó Alessandri.

    El Ministro de hacienda, Jorge Quiroz, estaría revisando los impuesto de las Pyme tras el reclamo de la Multigremial Nacional. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Acto seguido, reveló que esta situación se la comunicaron directamente al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y que se está evaluando que el sector mantenga durante más tiempo la tasa de 12,5% y/o que quizás suban a 15%; mientras que aquellas que venden entre UF 75.000 y UF 100.000 puedan igual tener una tasa diferenciada para no llegar a la tasa de las grandes empresas.

    “Y así incentivar las pymes que son las que más crean empleo. Estamos hablando con Swett, pero también con todas las otras organizaciones, y yo estoy tranquilo que el ministro Quiroz tomó eso, y quizás es una de las razones por las que el proyecto no entró hoy día, es porque le están poniendo un régimen especial pro pymes”, afirmó.

    Lee también:

    Más sobre:MegarreformaJorge AlessandriPymePymesJuan Pablo Swett

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Zandra Parisi y apertura a apoyar megarreforma: “Vamos a conocer una nueva ley miscelánea donde van a poder contar con el PDG”

    “No se aprovechó”: la crítica del biministro Mas al manejo de uno de los minerales más importantes del siglo 21

    Grupo Almaviva reestructura su operación con nueva Dirección Global de IA y apuntala su presencia en América Latina

    MOP desmiente emisión de supuesta planilla de evaluación de funcionarios por militancia y apunta a envío desde el Serviu

    Revelan el inédito video de la “puesta de la Tierra”, captado desde la Luna por un astronauta de Artemis II

    Fiscalía realiza nuevas diligencias al interior de la mina El Teniente

    Lo más leído

    1.
    Óscar Landerretche advierte que el gobierno de Kast busca una privatización de Codelco con sus críticas a la gestión

    Óscar Landerretche advierte que el gobierno de Kast busca una privatización de Codelco con sus críticas a la gestión

    2.
    Parlamentarios del oficialismo ven poco probable que megarreforma se apruebe en junio y fijan agosto como plazo

    Parlamentarios del oficialismo ven poco probable que megarreforma se apruebe en junio y fijan agosto como plazo

    3.
    Número de migrantes que recibirán la PGU al 2050 será 35 veces mayor al actual, con un costo fiscal de más de US$1.600 millones

    Número de migrantes que recibirán la PGU al 2050 será 35 veces mayor al actual, con un costo fiscal de más de US$1.600 millones

    4.
    “¿La administración no se hace ninguna crítica de nada?”: El cara a cara entre el gobierno y el presidente de Codelco

    “¿La administración no se hace ninguna crítica de nada?”: El cara a cara entre el gobierno y el presidente de Codelco

    5.
    Operación Renta 2026: SII autorizó la devolución anticipada a 988.933 contribuyentes

    Operación Renta 2026: SII autorizó la devolución anticipada a 988.933 contribuyentes

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    John Ternus es nombrado nuevo CEO de Apple: Tim Cook deja la gerencia general

    John Ternus es nombrado nuevo CEO de Apple: Tim Cook deja la gerencia general

    “El mejor trato que he recibido”: las impresiones del turista argentino que recorrió Santiago Centro por primera vez

    “El mejor trato que he recibido”: las impresiones del turista argentino que recorrió Santiago Centro por primera vez

    Científicos demuestran por qué el ejercicio reduce el riesgo de padecer Alzheimer

    Científicos demuestran por qué el ejercicio reduce el riesgo de padecer Alzheimer

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Alavés en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Alavés en TV y streaming

    Temblor hoy, martes 21 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 21 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Zandra Parisi y apertura a apoyar megarreforma: “Vamos a conocer una nueva ley miscelánea donde van a poder contar con el PDG”
    Chile

    Zandra Parisi y apertura a apoyar megarreforma: “Vamos a conocer una nueva ley miscelánea donde van a poder contar con el PDG”

    A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Alavés en TV y streaming

    MOP desmiente emisión de supuesta planilla de evaluación de funcionarios por militancia y apunta a envío desde el Serviu

    Megarreforma: el proyecto no ingresa hoy al Congreso y gobierno estaría revisando el impuesto para las pymes
    Negocios

    Megarreforma: el proyecto no ingresa hoy al Congreso y gobierno estaría revisando el impuesto para las pymes

    Mosa vuelve a la carga: lanza segunda OPA por casi US$10 millones para hacerse con el control de Blanco y Negro

    “¿La administración no se hace ninguna crítica de nada?”: El cara a cara entre el gobierno y el presidente de Codelco

    Revelan el inédito video de la “puesta de la Tierra”, captado desde la Luna por un astronauta de Artemis II
    Tendencias

    Revelan el inédito video de la “puesta de la Tierra”, captado desde la Luna por un astronauta de Artemis II

    5 ejercicios para hacer que tu memoria trabaje mejor, según una especialista

    Competirán con Michelle Bachelet: quiénes son los candidatos a la Secretaría General de la ONU

    Con una OPA por US$10 millones: Aníbal Mosa va con todo en su lucha por quedarse con el control total de Blanco y Negro
    El Deportivo

    Con una OPA por US$10 millones: Aníbal Mosa va con todo en su lucha por quedarse con el control total de Blanco y Negro

    Gustavo Huerta arremete contra el VAR remoto: “Probaron el sistema con nosotros; nos sentimos perjudicados”

    El crudo diagnóstico de Jorge Sampaoli sobre el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo

    Grupo Almaviva reestructura su operación con nueva Dirección Global de IA y apuntala su presencia en América Latina
    Tecnología

    Grupo Almaviva reestructura su operación con nueva Dirección Global de IA y apuntala su presencia en América Latina

    El fin de la era Cook y el ascenso de John Ternus: por qué el próximo líder de Apple es un experto en hardware

    John Ternus es nombrado nuevo CEO de Apple: Tim Cook deja la gerencia general

    La problemática confesión de la novia: por qué la película El Drama divide opiniones
    Cultura y entretención

    La problemática confesión de la novia: por qué la película El Drama divide opiniones

    El disco que cambió la vida de Lars Ulrich: “Lo he escuchado 18.000 veces”

    La sicodélica canción de George Harrison que fue “escrita de una manera infantil”

    La historia de los hermanos norcoreanos que planearon 10 años su huida
    Mundo

    La historia de los hermanos norcoreanos que planearon 10 años su huida

    En un nuevo golpe a su tradición pacifista, Japón autoriza por primera vez la venta de armas letales a sus aliados

    China reitera a Pakistán su “apoyo total” a la mediación entre Estados Unidos e Irán

    “La Mesa Latina”: el ciclo de cenas colaborativas que llega a Santiago
    Paula

    “La Mesa Latina”: el ciclo de cenas colaborativas que llega a Santiago

    La vida (no tan secreta) de las mormonas chilenas

    La segunda vida de Donde Golpea el Monito