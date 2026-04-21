Megarreforma: el proyecto no ingresa hoy al Congreso y gobierno estaría revisando el impuesto para las pymes

El proyecto de Megarrforma del gobierno no ingresará hoy al Congreso. Así lo comunicó esta mañana el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, quien reveló que recibió un mensaje de madrugada avisándole sobre esta decisión.

“Hoy día recibí un mensaje a las 5.40 de la mañana avisándome que no era hoy el ingreso . Pensábamos que era hoy, teníamos todo preparado para que fuera hoy. Espero que sea mañana, porque si no es mañana, después hay semana distrital”, dijo el parlamentario en radio Pauta.

Si no es el miércoles, admitió Alessandri, la iniciativa estrella del gobierno de José Antonio Kast tardará unos diez días más debido a que la próxima semana es distrital. “Por lo tanto, son diez días que perderíamos en esto” , comentó el diputado Udi.

Alessandri salió al paso también del ruido que ha generado el proyecto al interior del oficialismo, advirtiendo que no hay oposición al conjunto de medidas, pero sí sugerencias para mejorar lo que se conoce hasta ahora.

“Yo veo propuestas. Veo, ‘oiga, le falta esto, apretemos esta tuerca’. Pero en la idea en general de acortar los permisos, de hacer más competitiva las tasas de impuesto en nuestro país para competir con Argentina, con Estados Unidos, con Europa, yo los veo a todos en la misma línea”, sostuvo.

El presidente de la Cámara baja también se hizo cargo de las críticas que lanzó el mundo de la Pyme a la iniciativa, particularmente del reclamo del líder de la Multigremial Nacional, Juan Pablo Swett, quien calificó como un “baldazo de agua fría” aquella medida que finalmente retira el beneficio tributario que gozan después de la pandemia.

Juan Pablo Swett, presidente de la Multigremial Nacional.

Alessandri advirtió que ese beneficio no es permanente, pero que de igual forma el gobierno está estudiando ese régimen. El parlamentario indicó que las Pyme tenían un beneficio “muy especial” desde la pandemia, que las dejaba en un pago de 10% de tasa primera categoría cuando vendían menos de 75.000 UF; y que eso iba subiendo paulatinamente al 12,5%, al 15% hasta llegar al 25%.

“Dos veces lo hemos atrasado para que la tasa de las pymes no suba tan rápido, y por supuesto que cada vez que entra una ley, las pymes vienen y piden seguir en un régimen en especial que se les dio para la pandemia, no venían el proyecto”, comentó Alessandri.

El Ministro de hacienda, Jorge Quiroz, estaría revisando los impuesto de las Pyme tras el reclamo de la Multigremial Nacional. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Acto seguido, reveló que esta situación se la comunicaron directamente al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y que se está evaluando que el sector mantenga durante más tiempo la tasa de 12,5% y/o que quizás suban a 15%; mientras que aquellas que venden entre UF 75.000 y UF 100.000 puedan igual tener una tasa diferenciada para no llegar a la tasa de las grandes empresas.