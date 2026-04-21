Karol G vuelve a Chile en 2027: show será en el Estadio Nacional

Karol G suma a Chile en su viaje por el mundo: su nueva gira mundial recién anunciada se llama Tropitour y también pasará por Santiago.

La cantante colombiana anunció su regreso al país con un concierto programado para el 28 de enero de 2027, en el Estadio Nacional, como parte precisamente de su flamante periplo.

Tras su exitoso paso por Coachella, donde se convirtió en la primera latina headliner en el desierto de California y con una performance en que reivindicó sus raíces colombianas, presentará su último álbum Tropicoqueta, lanzado en junio pasado.

La última vez que Karol G se presentó en Santiago fue en el 2024 con su gira Mañana será bonito Tour, donde realizó tres conciertos en el Estadio Nacional.

¿Podrá ser que en 2027 haga también más de un concierto? Las apuestas están abiertas. Antes de Santiago, el recorrido tiene fecha de aterrizaje para el 22 de enero en Lima, Perú.

Las coordenadas de venta de entradas se revelarán en los próximos días.