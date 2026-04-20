Cadem: 49% cree que el Plan de Reconstrucción Nacional del Presidente Kast beneficia principalmente a los más ricos

Un escenario de opiniones divididas reveló la última encuesta Plaza Pública, que realiza Cadem, correspondiente a la tercera semana de abril, respecto del denominado Plan de Reconstrucción Nacional impulsado por el Presidente José Antonio Kast y principal apuesta del Ejecutivo para reactivar la economía y enfrentar las consecuencias de los incendios forestales en las regiones de Valparaíso, Ñuble y Biobío.

De acuerdo con los resultados, un 49% de los encuestados considera que la iniciativa beneficia principalmente a los sectores de mayores ingresos, mientras que un 44% cree que favorece a todos por igual.

La cifra se alinea con una percepción crítica que también se refleja en la evaluación general del proyecto, puesto que un 49% manifiesta estar en desacuerdo con el plan (+3 puntos), frente a un 45% que lo respalda (-4 puntos).

Evaluación del plan y prioridades ciudadanas

En cuanto al contenido de la denominada ley miscelánea, la ciudadanía identifica como principal eje el impulso al crecimiento económico (40%), seguido por la creación de empleo (37%) y el apoyo a la reconstrucción de zonas afectadas por catástrofes (31%).

Estos resultados surgen en medio del debate político generado tras la presentación del proyecto en cadena nacional el pasado miércoles, donde el Mandatario defendió su iniciativa frente a cuestionamientos surgidos en la oposición.

La iniciativa contempla más de 40 medidas, entre ellas incentivos a la inversión, simplificación regulatoria, beneficios tributarios para sectores específicos y la reducción del impuesto corporativo del 27% al 23%.

Este punto -en particular- ha concentrado gran parte de las críticas, ya que sectores opositores han advertido que el plan beneficia principalmente al gran empresariado y a los más ricos, en lugar de priorizar a los sectores más afectados por los incendios, como también se ha apuntado a que ministros del gabinete, con participación en grandes empresas, podrían verse favorecidos por la rebaja del impuesto corporativo incluida en el plan.

El proyecto también incluye la exención del pago de contribuciones para adultos mayores en su primera vivienda, lo cual ha generado cuestionamientos de economistas y parlamentarios opositores, que afirman que podría terminar favoreciendo al 1% más rico de la población.

En tanto, el sondeo muestra que a poco más de un mes de asumir, un 43% aprueba la gestión del Presidente Kast (+3 puntos), mientras que un 51% la desaprueba (-2 puntos).

Evaluación de países y mandatarios

En el ámbito internacional, el sondeo posiciona a Canadá (72%), Inglaterra (69%) y Alemania (68%) como los países con mejor imagen entre los chilenos. En contraste, Estados Unidos registra una fuerte caída de 14 puntos, alcanzando un 38% de imagen positiva.

Respecto a liderazgos globales, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, lidera la evaluación con 58% de imagen positiva, seguido por el primer ministro canadiense Mark Carney (57%).

Más atrás aparecen los líderes de China y Estados Unidos, Xi Jinping (39%) y Donald Trump, quien se desplomó en 11 puntos respecto a lo registrado en febrero pasado, llegando a un 26% de imagen positiva y 70% de imagen negativa.