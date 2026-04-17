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    Boric hace su debut internacional como expresidente este sábado en cumbre progresista en Barcelona

    El exmandatario chileno será parte del encuentro “En Defensa de la Democracia”, convocado por España en su calidad de sede anfitrión 2026.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Expresidente Gabriel Boric. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Gabriel Boric Font hará su debut internacional en calidad de expresidente de Chile este sábado en Barcelona, en el encuentro “En Defensa de la Democracia”, convocado por España en su calidad de sede anfitrión 2026.

    La cita tiene su precedente en la edición de Santiago, en julio de 2025, durante la administración pasada, y que congregó a diversos intelectuales y políticos progresistas, entre ellos el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez; de Uruguay, Yamandú Orsi; de Brasil, Luiz Inácio “Lula” da Silva, y de Colombia, Gustavo Petro.

    La asistencia del ex jefe de Estado se conoció el pasado 8 de abril, cuando envió una carta al presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI) para solicitar permisos para salir de Chile e iniciar su primer despliegue internacional tras entregar el poder a José Antonio Kast.

    El objetivo del foro es articular “una diplomacia democrática que fomente la cooperación entre líderes con principios compartidos, como el respeto de la institucionalidad, los derechos humanos y el fortalecimiento del multilateralismo”.

    La iniciativa ha tenido tres importantes hitos: la Primera Reunión de Alto Nivel en el marco de la 79º Asamblea General de la ONU (AGNU) el 2024; la Reunión Preparatoria “Democracia Siempre”, que se llevó a cabo en Santiago; y la Tercera Reunión de Alto Nivel en la 80º Asamblea General de la ONU en septiembre del mismo año.

    Boric participará en calidad de cofundador y moderará el evento de los jefes de Estado y de gobierno, que se organiza en tres ejes temáticos: instituciones y multilateralismo; desinformación y tecnologías digitales; y extremismo y desigualdad.

    La Cuarta Reunión de Alto Nivel se desarrollará en Fira Barcelona este sábado 18 de abril a las 10.00 horas, horario local.

    La solicitud que el expresidente hizo a la Cámara de Diputados incluye un segundo despliegue internacional: el 16 de mayo Boric saldrá de Chile para participar en el “Berlín Forum Global Cooperation 2026″. Luego de eso irá al “Hay Festival” de Gales y culminará su periplo por Europa con un encuentro en la “British Library”, en Londres, Inglaterra.

    La segunda gira, que tendrá al frenteamplista fuera por más de dos semanas, terminará el próximo 3 de junio, fecha en la que pretende regresar al país.

    Movilización Global Progresista

    En paralelo a la cumbre que tendrá a Boric entre sus asistentes, este sábado en Barcelona también se realizará el foro GPM o Movilización Progresista Global, en español.

    La actividad, organizada por la Internacional Socialista (IS), la Alianza Progresista y el Partido Socialista Europeo, iniciará con el plenario “Salvador Allende“.

    En calidad de participantes del foro ”Global Progressive Mobilisation" figuran la exsenadora e hija del fallecido exmandatario, Isabel Allende; la exministra vocera Camila Vallejo(PC); la senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic, y el director de Rumbo Colectivo (centro de pensamiento del Frente Amplio),Tomás Leighton (FA).

    También asistirán los exministros Giorgio Jackson(FA), quien hoy vive en Barcelona; Heraldo Muñoz (PS, ex PPD) y Ricardo Solari (PS) y el expresidente de RD, Diego Vela (hoy FA).

    Más sobre:Gabriel BoricEspañaBarcelonaEuropaEn defensa de la democracia

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