Ante Comisión de Seguridad de la Cámara: Arrau afirma que plan de seguridad tiene “plazos y metas” y entrega detalles sobre las fuerzas de tarea

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, expuso esta tarde ante la comisión ad hoc de la Cámara de Diputados, el Plan Operativo de Seguridad Pública del Ejecutivo, el cual, tal como se informó este martes, posee 7 ejes prioritarios, con una agenda con 65 tareas que incluyen 26 iniciativas legislativas y 39 acciones operativas.

En la ocasión, el secretario de Estado comenzó aseverando que, desde su cartera, “el primer acto de responsabilidad es reconocer la difícil realidad que tenemos y ver cómo enfrentarla que este plan operativo”.

Ante los parlamentarios, Arrau destacó seis proyectos a los que se dará foco en la gestión: la respuesta policial fortalecida, la retención migratoria para expulsión efectiva, ley antiencapuchados, tolerancia cero contra el crimen organizado, la Ley Orgánica Gendarmería y el Registro Nacional de Vándalos, aunque precisó que existen otros proyectos que buscarán incentivar.

Esto, coincide con los siete ejes que presentó: fin al reclutamiento y protección de víctimas, protección de fronteras y rutas críticas, combate contra el crimen organizado (que incluye siete Fuerzas de Tarea bajo conducción ministerial), control de cárceles y cadena penal, consolidar institucionalidad y restituir legitimidad policial.

Plazos del plan

En la cita, el diputado Raúl Leiva (PS), integrante de la comisión, demandó al ministro Arrau conocer plazos y metas del plan del Ejecutivo, más allá de “delinear ideas generales”.

En su respuesta, el secretario de Estado indicó que en el documento si existen plazos y metas para temas específicas de importancia.

Destacó, que por ejemplo, “uno de los objetivos es intervenir 50 barrios prioritarios el 2027, partiendo por los 20 polígonos operativos, o 20 polígonos en 2026, con presencia de policía permanente, con el plan de recuperación de espacios públicos en ejecución2.

Asimismo, “desplegar al 2027 la protección de víctimas y prevención de reclutamiento, fortalecer el Programa Lazos en 90 comunasy redoblar la efectividad de los programas de prevención focalizados (...) esa es la meta para este año”.

Además, “desplegar al 2027 el control de fronteras en dos dimensiones: escaneo de carga, (en los puertos de) San Antonio y Valparaíso, escalable en los principales puertos; biometría de personas en los pasos que concentran al menos el 50% del flujo migratorio, por ejemplo, Chacalluta, que es el que tiene más flujo en Chile”.

Tras esto, indicó que, por tiempo, no podía extenderse, pero destacó que “están los fondos, hay plazo y meta, serán los más precisos, quizás no, pero hay objetivos, hay un trabajo serio acá”.

Fuerzas de tarea

Asimismo, el ministro Arrau explicó ante los parlamentarios la creación de estas siete fuerzas de tarea contra el crimen, que fueron anunciadas por el Presidente José Antonio Kast en la Cuenta Pública del pasado lunes.

Estas, según sostuvo el mandatario en la oportunidad, “buscarán unir todas las capacidades, que muchas veces están dispersas entre distintos Ministerios, distintos poderes autónomos, entre las Policías, Gendarmería y servicios fiscalizadores” para hacer frente a siete amenazas específicas: control de fronteras y puertos, secuestros y sicariato, ciberdelito, crimen organizado, mercados ilícitos, finanzas criminales y la violencia en la Macrozona Sur.

Ante la instancia legislativa, el ministro de Seguridad Pública explicó: “Queremos hacer una fuerza de tarea efectivamente aprovechando la facultad que nos da la ley contra el crimen organizado para integrar información. Otra contra secuestro y sicariato, que aquí hay que tener ojo cuando veamos las cifras (...) Hay que distinguir el secuestro de los secuestros extorsivos. Extorsivos ligados efectivamente a estos delitos más complejos son cerca de un 30% o un 30-40% de los secuestros ocurridos (...) Ha aumentado muchísimo en este país, muchísimo. Y por eso tenemos que hacer una fuerza de tarea contra eso”.

Asimismo, indicó que se creará otra fuerza de tarea contra “el mercado ilícito, los mercados secundarios, robo de cables, salmón, madera”,

“Lo que queremos hacer es ver efectivamente cómo atacar mercados secundarios, por eso creamos una fuerza de tarea para eso, y quizás lo que hay que hacer es hacer una modificación legal en algún cuerpo que existe, podría ser lo de madera, adaptado a lo del salmón, pero que sea más amplio, porque también son los agroquímicos, el cobre,los transformadores y los cables”.

Además, se creará “una fuerza de tarea contra el ciberdelito, que es el delito que más ha aumentado en Chile. Y es un delito que afecta a muchas personas mayores. Es como el cartereo moderno, por decirlo de alguna manera. Irrastreable. Se hacen esfuerzos, se logran algunos éxitos, pero muchas veces estas mafias operan desde fuera de Chile”.

Explicó que esta modalidad de crimen “no genera, quizás, un nivel de percepción de inseguridad tan alto como un turbazo en la casa, pero es un delito en expansión, y tenemos que estar mejor preparados”.

Y una última fuerza de tarea para el análisis financiero criminal, para atacar las formas en que los delincuentes financian sus operaciones.

Finalmente, Arrau indicó que habrá, además, “una fuerza de tarea para ponernos a disposición del Jefe de la Defensa en la Macrozona Sur, para coordinar los esfuerzos de información de todos los servicios públicos que actúan de manera dispersa y descoordinada en esa zona, para estar a servicio, efectivamente, de la seguridad en esa zona que tanto necesita”.

En este sentido, en la ronda de preguntas la diputada Tatiana Urrutia (FA) consultó al ministro: “Usted habla del crimen organizado, el secuestro y sicariato, el mercado ilícito y finanzas criminales como fuerzas de tareas distintas. ¿por qué no se abordó desde la mesa de crimen organizado?“.

A su turno, el titular de Seguridad Pública señaló: “Las fuerzas de tarea, tienen relación todas. Si al final el narco, el líder de la banda delictual, maneja la prostitución, la droga, el tráfico de personas, perfora fronteras, los secuestros. La manera de acercarse a disminuir ese delito es diferente, la técnica es diferente y por eso la hemos agrupado en fuerzas de tarea que tienen que ver efectivamente con el foco que tenemos que ponerle a las instituciones que participan”.

“Por eso las fuerzas de tarea parecieran que tengan que ver, pero es que es imposible hacer una mega fuerza de tarea, por eso tiene que ser un poco más específica para que evidentemente mostremos resultados y trabajemos en detalle en esa interoperatividad”, relevó.

Sobre la forma, indicó que las fuerzas de tarea funcionan a través de documentos oficiales del ministerio, en los cuales se “convoca a integrantes específicos con plazos y con metas específicas. La próxima semana vamos a firmar el primero”, señaló, aunque declinó individualizarlo.

Agregó que a estas instancias “les vamos a dar al principio un plazo máximo de 90 días y vemos si lo prorrogamos”.