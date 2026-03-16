SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Nueva oficina de Boric toma forma: funcionará en edificio de Bellavista y Antonia Illanes será su directora ejecutiva

    La periodista Nicole Vergara será la directora de comunicaciones de la entidad. Según explicaron en un comunicado, el expresidente “decidió conformar su espacio con miras a seguir aportando a Chile”.

    Por 
    José Navarrete
     
    David Tralma
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    En el edificio Pits de Bellavista, en límite de las comunas de Recoleta y Santiago, operará la oficina que tendrá el expresidente Gabriel Boric.

    La información fue dada a conocer la mañana de este lunes en el matinal Una mañana fabulosa, un espacio de streaming, conducido por el periodista Huberto Sichel, que se emite desde el edificio multiuso en el que se asentará el exmandatario.

    Foto: Google Maps

    De acuerdo a un comunicado divulgado por el entorno de Boric, el expresidente “decidió conformar su espacio con miras a seguir aportando a Chile” y su equipo inicial de trabajo estará conformado por Antonia Illanes como directora ejecutiva de la oficina y Nicole Vergara como directora de Comunicaciones.

    Quién es Antonia Illanes

    Antonia Illanes Riquelme es abogada de la Universidad de Chile, máster en Estudios Jurídicos Avanzados, con especialidad en Derecho Internacional de la Universidad de Barcelona.

    En noviembre de 2024, la militante del Frente Amplio fue nombrada administradora de La Moneda.

    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Illanes se ha especializado en administración pública. Durante el gobierno del Presidente Boric, antes de asumir como directora administrativa de la Presidencia, se desempeñó como subsecretaria del Deporte, organizando los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023.

    Illanes fue jefa de gabinete de Boric en su segundo periodo como diputado, liderando el trabajo de su equipo en el Congreso Nacional y la Región de Magallanes y la Antártica chilena.

    La periodista Nicole Vergara Domínguez, en tanto, titulada en la Universidad de Chile, tiene una magíster en Sociología en la Universidad Católica de Chile y se ha especializado en comunicación política.

    Durante el gobierno de Boric, se desempeñó como directora de Comunicaciones de la Presidencia de la República y previamente, como asesora del segundo piso.

    Fue jefa de Comunicaciones del centro de estudios Espacio Público, jefa de Comunicaciones del expresidente Boric en sus periodos como diputado y periodista en la Secretaría de Comunicaciones del segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet.

    Más sobre:Gabriel BoricOposiciónBellavista

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La razón por la que se iniciará un tercer juicio contra Nicolás Zepeda por el caso de Narumi Kurosaki

    Michael B. Jordan gana el Oscar a Mejor Actor ¿merecía realmente el premio? un debate que se abre

    La AIE afirma que mantiene más de 1.400 millones de barriles y está lista para liberar más reservas de crudo de ser necesario

    Ministra Marín define ejes de su gestión y critica al gobierno de Boric por “deuda” en el empleo femenino

    Exsubsecretario de Hacienda Alejandro Micco califica el debate sobre la caja fiscal como “anecdótico”

    GOPE se despliega en búsqueda de tres personas que subieron al cerro El Plomo de Lo Barnechea hace tres días

    Lo más leído

    1.
    Ministra Marín define ejes de su gestión y critica al gobierno de Boric por “deuda” en el empleo femenino

    Ministra Marín define ejes de su gestión y critica al gobierno de Boric por “deuda” en el empleo femenino

    2.
    Ajustes a la gratuidad, tasa corporativa y más: los ejes contemplados en el proyecto de “Reconstrucción Nacional” de Kast

    Ajustes a la gratuidad, tasa corporativa y más: los ejes contemplados en el proyecto de “Reconstrucción Nacional” de Kast

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los pacientes que aseguran haber visto qué hay después de la muerte (y qué dice la ciencia)

    Los pacientes que aseguran haber visto qué hay después de la muerte (y qué dice la ciencia)

    La historia secreta de revista Fibra
    paula

    La historia secreta de revista Fibra

    Por qué el insomnio puede ser un signo temprano de Alzheimer, según una investigación

    Por qué el insomnio puede ser un signo temprano de Alzheimer, según una investigación

    Mi canción favorita de Lollapalooza
    paula

    Mi canción favorita de Lollapalooza

    Servicios

    Se acerca el primer cambio de hora en Chile: ¿Cuándo se deben ajustar los relojes?

    Se acerca el primer cambio de hora en Chile: ¿Cuándo se deben ajustar los relojes?

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Huachipato en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Huachipato en TV y streaming

    Rating del domingo 15 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 15 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Defensa del exfiscal Guerra defiende su actuar en caso Penta y sostiene que “no actuó en base a consideraciones políticas”
    Chile

    Defensa del exfiscal Guerra defiende su actuar en caso Penta y sostiene que “no actuó en base a consideraciones políticas”

    La razón por la que se iniciará un tercer juicio contra Nicolás Zepeda por el caso de Narumi Kurosaki

    Ministra Marín define ejes de su gestión y critica al gobierno de Boric por “deuda” en el empleo femenino

    La AIE afirma que mantiene más de 1.400 millones de barriles y está lista para liberar más reservas de crudo de ser necesario
    Negocios

    La AIE afirma que mantiene más de 1.400 millones de barriles y está lista para liberar más reservas de crudo de ser necesario

    Minerales críticos y geopolítica: Innovar o perder el liderazgo

    Exsubsecretario de Hacienda Alejandro Micco califica el debate sobre la caja fiscal como “anecdótico”

    Por qué Sean Penn no llegó a la ceremonia a recibir su Premio Óscar por Mejor actor de reparto
    Tendencias

    Por qué Sean Penn no llegó a la ceremonia a recibir su Premio Óscar por Mejor actor de reparto

    Confirman lluvia y tormentas en la Región Metropolitana hoy: dónde y a qué hora

    Los pacientes que aseguran haber visto qué hay después de la muerte (y qué dice la ciencia)

    Nicolás Córdova presenta a los nominados para los amistosos de la Roja contra Cabo Verde y Nueva Zelanda
    El Deportivo

    Nicolás Córdova presenta a los nominados para los amistosos de la Roja contra Cabo Verde y Nueva Zelanda

    Ahora suma una polémica en Arabia Saudita: Cristián Garay cobra penal y luego lo anula tras revisar el VAR

    Premio doble: Joaquín Niemann recibe un millonario cheque y logra un gran salto en el ranking tras el LIV de Singapur

    Review de Marathon: la tensa apuesta de Bungie por los shooters de extracción
    Tecnología

    Review de Marathon: la tensa apuesta de Bungie por los shooters de extracción

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Review de Resident Evil Requiem: la madurez de una franquicia que no recurre a la nostalgia fácil

    Michael B. Jordan gana el Oscar a Mejor Actor ¿merecía realmente el premio? un debate que se abre
    Cultura y entretención

    Michael B. Jordan gana el Oscar a Mejor Actor ¿merecía realmente el premio? un debate que se abre

    Un balance de Lollapalooza 2026; entre shows memorables y caóticos accesos

    Lollapalooza día 3: la diversidad de estilos, el gran final con Chappell Roan y el 2027 otra vez en el Parque O’Higgins

    Escándalo de su jefe de Gabinete y crisis económica golpean imagen de Milei en encuestas
    Mundo

    Escándalo de su jefe de Gabinete y crisis económica golpean imagen de Milei en encuestas

    Tragedia en excursión escolar en Japón: fallecen al menos dos personas, incluida una menor, tras naufragio de embarcaciones

    Irán amenaza con ataques a los “centros logísticos y de servicio” del portaaviones de Estados Unidos ‘USS Gerald Ford’

    Mi canción favorita de Lollapalooza
    Paula

    Mi canción favorita de Lollapalooza

    Datos Paula: Meli Meló, la nueva propuesta culinaria que llega al MUT

    Del test positivo al diagnóstico de endometriosis: crónica de un aborto en shock