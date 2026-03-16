Nueva oficina de Boric toma forma: funcionará en edificio de Bellavista y Antonia Illanes será su directora ejecutiva

En el edificio Pits de Bellavista, en límite de las comunas de Recoleta y Santiago, operará la oficina que tendrá el expresidente Gabriel Boric.

La información fue dada a conocer la mañana de este lunes en el matinal Una mañana fabulosa, un espacio de streaming, conducido por el periodista Huberto Sichel, que se emite desde el edificio multiuso en el que se asentará el exmandatario.

Foto: Google Maps

De acuerdo a un comunicado divulgado por el entorno de Boric, el expresidente “decidió conformar su espacio con miras a seguir aportando a Chile” y su equipo inicial de trabajo estará conformado por Antonia Illanes como directora ejecutiva de la oficina y Nicole Vergara como directora de Comunicaciones.

Quién es Antonia Illanes

Antonia Illanes Riquelme es abogada de la Universidad de Chile, máster en Estudios Jurídicos Avanzados, con especialidad en Derecho Internacional de la Universidad de Barcelona.

En noviembre de 2024, la militante del Frente Amplio fue nombrada administradora de La Moneda.

JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Illanes se ha especializado en administración pública. Durante el gobierno del Presidente Boric, antes de asumir como directora administrativa de la Presidencia, se desempeñó como subsecretaria del Deporte, organizando los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023.

Illanes fue jefa de gabinete de Boric en su segundo periodo como diputado, liderando el trabajo de su equipo en el Congreso Nacional y la Región de Magallanes y la Antártica chilena.

La periodista Nicole Vergara Domínguez, en tanto, titulada en la Universidad de Chile, tiene una magíster en Sociología en la Universidad Católica de Chile y se ha especializado en comunicación política.

Durante el gobierno de Boric, se desempeñó como directora de Comunicaciones de la Presidencia de la República y previamente, como asesora del segundo piso.

Fue jefa de Comunicaciones del centro de estudios Espacio Público, jefa de Comunicaciones del expresidente Boric en sus periodos como diputado y periodista en la Secretaría de Comunicaciones del segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet.