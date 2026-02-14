SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Boric delinea su adiós a La Moneda: deja el barrio Yungay y prepara su nueva oficina

    El mandatario prepara nuevos viajes a regiones, una ofensiva final por sala cuna y la defensa de su legado. Este viernes convocó a los ministros a una cita de camaradería el mismo 11 de marzo y les informó parte de lo que viene.

    David TralmaPor 
    David Tralma

    Luego del 11 de marzo, el Presidente Gabriel Boric dejará la casona patrimonial que lo albergó en el barrio Yungay durante los cuatro años que estuvo a cargo del Ejecutivo.

    A la residencia de 500 metros de principios del siglo XX llegó en 2022 junto a Irina Karamanos, y se va ahora junto a su pareja, Paula Carrasco, y a su hija de siete meses, a quien este jueves llevó a La Moneda y la tomó en brazos durante el acto que se hizo por la Empresa Nacional del Litio.

    El Presidente de la República no continuará en la residencia de barrio Yungay”, confirmaron a La Tercera desde Presidencia.

    Con esto, el Mandatario, en su recta final, enfrenta el dilema de buscar una residencia transitoria, pues la casa que compró en la comuna de San Miguel aún está en proceso de reparaciones y no estará lista para ser habitada hasta dentro de varios meses.

    En su nueva vida, Boric se mantendrá con un equipo de escoltas de seguridad proporcionados por OS-8 de Carabineros. Sin embargo, al igual que el resto de mandatarios el jefe de Estado pasará a contar con solo cerca de 10 funcionarios a su disposición, los que incluso podrían ir disminuyendo conforme a pasen los años, dependiendo del perfil de riesgo que arme la entidad policial.

    Su último consejo de gabinete

    Mientras el jefe de Estado enfrenta este dilema personal, en sus equipos están afinando los detalles de la agenda de sus últimos 26 días como presidente, antes de entregarle la banda presidencial a José Antonio Kast en el Congreso el próximo 11 de marzo.

    Un punto de partida para el tramo final fue el último consejo de gabinete del gobierno que encabezó Boric este viernes, donde estuvo acompañado por sus 24 ministros y sus principales asesores.

    El último consejo de gabinete de Boric.

    Allí, Boric compartió con sus ministros algunas de las decisiones clave de su futuro tras entregar la banda presidencial a Kast y pasar a engrosar la nómina de expresidentes de la República con 40 años recién cumplidos.

    Les transmitió que tendrá su propia oficina y que su plan es evitar convertirse en un activo opinante de la contingencia que enfrente el gobierno de Kast.

    Varios de los ministros asistentes a la cita de este viernes interpretaron sus dichos como una confirmación tácita de que el mandatario iniciará una fundación dedicada a la defensa de su gestión. Hasta hace un año expresaba dudas sobre la conveniencia de crear una instancia de esa naturaleza, tal como lo han hecho sus antecesores, aunque hace unas semanas atrás el Mandatario ya contactó a algunos de sus colaboradores para que lo acompañen en el futuro, como su jefe de gabinete, Carlos Durán.

    Boric esta mañana también aprovechó de comentar que el mismo 11 de marzo, después de que dejen sus cargos, se realizará un acto de camaradería al que están invitados todos los secretarios de Estado, e incluso algunos exministros, según dos de los presentes en la cita de este viernes.

    Quienes estuvieron el viernes en el encuentro del Presidente y sus equipos resaltan el buen tono de la conversación. Uno de los mejores de este tipo de reuniones, comentaron varios de los asistentes que se fueron con la sensación de que deben seguir coordinados en el futuro.

    En el último cónclave, varios ministros quisieron saludar al presidente por su cumpleaños. De hecho, la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, le obsequió la obra reunida de Gabriela Mistral, en una edición especial que el ministerio sacó en diciembre.

    Carolina Arredondo le entrega un regalo a Gabriel Boric.

    Los días finales

    Con solo 26 días de trabajo por delante, el mandatario reforzó este viernes a sus ministros que deben mostrarse trabajando hasta el 11-M. El mismo mensaje transmitió en la vocería posterior al evento.

    En línea con sus intervenciones públicas de los últimos días, que le han valido duros cruces con el gobierno entrante de Kast y con la UDI, el Presidente volvió a insistir en que hay que agotar esfuerzos para aprobar el proyecto de sala cuna universal.

    A la luz de que queda poco margen para que el gobierno logre la aprobación de iniciativas emblemáticas con el proyecto de Financiamiento para la Educación Superior (FES), que busca reemplazar al CAE, todo el esfuerzo comunicacional del gobierno se volcó a potenciar el proyecto de sala cuna, aunque está cuesta arriba. Quedan pocos días de discusión legislativa y Kast no ha recogido el guante ante los llamados públicos de Boric a intervenir.

    Ya ha sido mucho tiempo de recriminaciones cruzadas, es hora de darse la mano entre todos y sacarlo adelante”, dijo Boric, en referencia a los duros cruces con la derecha.

    El tono con la oposición también ha sido un tema de debate al interior de La Moneda.

    Este viernes, en la reunión se insistió en que es necesario mantener un diálogo republicano y Boric valoró cómo se han dado las bilaterales. Pero también se dijo que es necesario responder cuando La Moneda sea emplazada, como lo ha hecho el futuro titular de Vivienda, Iván Poduje, quien ha criticado al gobierno por su gestión en la reconstrucción. “Que reflexione lo que está diciendo”, le respondió Carlos Montes este viernes.

    En las semanas que quedan se buscará reforzar varias áreas. Uno de ellas es lo Legislativo, que tendrá su foco en la ley de sala cuna.

    El otro pendiente es lo político-comunicacional, pues dentro y fuera del gobierno es abierta la crítica al desempeño del Ejecutivo en esa área. El último intento de transmitir la gestión fue el lanzamiento de plataforma con mil logros que impulsó la Segegob a través de la Secom. Pero terminó cuestionada por las desprolijidades de la lista y opacada por el quiebre oficialista por la Ley Naín-Retamal y los incendios en el sur.

    En el gobierno están conscientes de que, a pesar de sus salidas confrontacionales, su mejor vocero es el propio Presidente Gabriel Boric. Por lo mismo, está contemplado que en sus últimos días a cargo del Ejecutivo se despliegue otra vez en regiones para dar una señal de que el gobierno trabajará hasta el último día.

    El plan es que Boric viaje a la Isla de Pascua y a la isla Juan Fernández para dar el puntapié inicial al nuevo año escolar, lugar donde está la reconocida escuela destruida por el terremoto del 2010.

    Más sobre:Gabriel BoricLa MonedaConsejo de gabinete

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Investigan homicidio de hombre de 25 años en Laja

    Detienen a seis sujetos por robo de camión en Cerrillos: Dos eran prófugos de la justicia

    Pago de visas por llegada de extranjeros a Chile aportó más de US$70 millones al Fisco entre 2022 y 2025

    Economía plateada: cómo el envejecimiento de la población está cambiando al mercado laboral

    Subtel tras la venta de Telefónica Chile: “Se podría producir una concentración de mercado antes de 5 años”

    El duelo tras los incendios: cinco relatos de familiares de las 21 víctimas

    Lo más leído

    1.
    La reinvención de Crispi: exjefe del Segundo Piso de Boric abre consultora

    La reinvención de Crispi: exjefe del Segundo Piso de Boric abre consultora

    2.
    El diseño del Segundo Piso de Alejandro Irarrázaval

    El diseño del Segundo Piso de Alejandro Irarrázaval

    3.
    Se activa ofensiva en redes sociales: equipo de Kast crea cuentas institucionales a futuros ministros

    Se activa ofensiva en redes sociales: equipo de Kast crea cuentas institucionales a futuros ministros

    4.
    Más de la mitad son independientes: el desglose de las autoridades que Kast ya designó para su futuro gobierno

    Más de la mitad son independientes: el desglose de las autoridades que Kast ya designó para su futuro gobierno

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿El estrés puede provocar canas en el pelo? Esto dice la ciencia

    ¿El estrés puede provocar canas en el pelo? Esto dice la ciencia

    Cómo saber si me relaciono con un narcisista patológico para evitar vínculos dañinos, según la psicóloga Lita Donoso

    Cómo saber si me relaciono con un narcisista patológico para evitar vínculos dañinos, según la psicóloga Lita Donoso

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Salford City en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Salford City en TV y streaming

    Temblor hoy, sábado 14 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 14 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Anuncian corte de luz que afectará a 6 mil clientes de la RM el próximo lunes

    Anuncian corte de luz que afectará a 6 mil clientes de la RM el próximo lunes

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Salford City en TV y streaming
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Salford City en TV y streaming

    Detienen a seis sujetos por robo de camión en Cerrillos: Dos eran prófugos de la justicia

    Temblor hoy, sábado 14 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Pago de visas por llegada de extranjeros a Chile aportó más de US$70 millones al Fisco entre 2022 y 2025
    Negocios

    Pago de visas por llegada de extranjeros a Chile aportó más de US$70 millones al Fisco entre 2022 y 2025

    La trampa de lo urgente

    Subtel tras la venta de Telefónica Chile: “Se podría producir una concentración de mercado antes de 5 años”

    Tragedia en Brasil: funcionario de Itumbiara mata a su hijo mayor, hiere al menor y se suicida
    Tendencias

    Tragedia en Brasil: funcionario de Itumbiara mata a su hijo mayor, hiere al menor y se suicida

    Caso Nancy Guthrie: los nuevos detalles que entregó el FBI sobre el sospechoso de su desaparición

    Qué significa para el clima la “mayor desregulación de la historia” anunciada por Trump

    El adiós forzado del árbitro que forjó su vida entre el fútbol y el banco
    El Deportivo

    El adiós forzado del árbitro que forjó su vida entre el fútbol y el banco

    La dura autocrítica de Eduardo Vargas: “Nos matamos por el compañero, pero no entra la pelota”

    La resignación de Paqui tras el empate de la U: “Tenemos que mejorar mucho en defensa y en ataque”

    El regreso de Kratos y lo nuevo de Kojima: lo que dejó el State of Play de febrero
    Tecnología

    El regreso de Kratos y lo nuevo de Kojima: lo que dejó el State of Play de febrero

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad

    Reseña de libros: Gabriel Cid, Patti Smith y Daniel Saldaña París
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: Gabriel Cid, Patti Smith y Daniel Saldaña París

    Sondelvalle y A los 4 Vientos: las voces que representan a Chile en el Festival de Viña 2026

    Jeremías Gamboa: “Muchos peruanos hemos internalizado el racismo como una mancha que nos delata”

    La ofensiva de Trump: ¿Cuba se enfrenta a su hora final?
    Mundo

    La ofensiva de Trump: ¿Cuba se enfrenta a su hora final?

    Expiración del tratado New START abre debate en países para desarrollar armas nucleares

    La Justicia argentina mantiene la tobillera electrónica y las restricciones de visitas a Cristina Fernández

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín
    Paula

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York