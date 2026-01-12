SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    1.000 logros y tres focos: la plataforma que prepara La Moneda para defender el legado de Boric

    El gobierno hará el lanzamiento de la plataforma este lunes, con la participación de los ministros Álvaro Elizalde, Camila Vallejo, Antonia Orellana, Ximena Aguilera, Luis Cordero, Álvaro García y Nicolás Cataldo.

    Por 
    Alonso Aranda
     
    David Tralma
    Presidente Gabriel Boric. Foto: Diego Martin/Aton Chile. Diego Martin

    En las últimas semanas, en el gobierno han estado desarrollando una plataforma para defender el legado del Presidente Gabriel Boric previo a dejar La Moneda el próximo 11 de marzo.

    Este es uno de los ejes que se propuso el Ejecutivo en la recta final de su administración, con el objetivo de relucir los avances que consideran más relevantes de los cuatro años en el poder.

    En concreto, la estructura que se ha diseñado para este propósito tiene tres focos principales: estabilización, avance y transformación.

    Es en base a esos ejes que en los días siguientes desde el gobierno saldrán a dar cuenta de los proyectos aprobados entre 2022 y 2026.

    Entre los insumos que ha compartido el equipo encargado con los demás personeros de gobierno, destaca un documento en el que se pone énfasis en los principales 15 avances de la administración Boric.

    Se realza la reforma de pensiones y la PGU, el fortalecimiento de las policías, Copago Cero, Trenes para Chile y buses eléctricos, Ley de permisos sectoriales, las 40 horas laborales, Ley “papito corazón”, aumento del sueldo mínimo, construcción de viviendas, control de la inflación, Plan Nacional de Búsqueda, pago de la deuda histórica de los profesores, Royalty minero y la industria del litio, reducción de la pobreza y desarrollo de centros de cuidados.

    El lanzamiento de la plataforma esta programado para las 12.45 horas de este lunes, desde el set de prensa de Palacio, bajo el título “1.000 avances” del gobierno del Presidente Gabriel Boric.

    En la instancia participan la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, junto a las ministras Antonia Orellana (Mujer) y Ximena Aguilera (Salud), y los ministros Álvaro Elizalde (Interior), Luis Cordero (Seguridad), Álvaro García (Economía y Energía) y Nicolás Cataldo (Educación).

    Más sobre:Gabriel BoricLegadoGobierno1000 avances

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Invasión de Rusia a Ucrania supera duración de lucha de la URSS contra la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial

    Tras polémica por fiesta de SLEP Atacama: Mineduc solicita renuncia de director ejecutivo suplente

    Paulina Yazigi renuncia a la presidencia de la Asociación de AFP

    Boric condena “represión brutal” del régimen en Irán y solidariza con manifestantes

    Alcalde de San Antonio detalla las etapas del desalojo de la megatoma

    Sheinbaum dice que mantuvo “una muy buena conversación” con Trump tras última polémica

    Lo más leído

    1.
    Criteria: A dos meses del cambio de mando, aprobación del Presidente Boric alcanza un 33%

    Criteria: A dos meses del cambio de mando, aprobación del Presidente Boric alcanza un 33%

    2.
    “Pareciera que llamó a tirar la cadena”: Vallejo apunta a Kast al acusar congelamiento de diálogo con la oposición

    “Pareciera que llamó a tirar la cadena”: Vallejo apunta a Kast al acusar congelamiento de diálogo con la oposición

    3.
    Vallejo y Elizalde advierten cambio de tono en discurso de Kast y refuerzan defensa de la gestión del Gobierno

    Vallejo y Elizalde advierten cambio de tono en discurso de Kast y refuerzan defensa de la gestión del Gobierno

    4.
    La puesta en escena que prepara Kast para anunciar su gabinete

    La puesta en escena que prepara Kast para anunciar su gabinete

    5.
    “Una nueva generación tiene que asumir la conducción”: Francisco Huenchumilla renuncia a la presidencia de la DC

    “Una nueva generación tiene que asumir la conducción”: Francisco Huenchumilla renuncia a la presidencia de la DC

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El hábito de sueño poco conocido que podría hacer que duermas mejor, según distintos estudios

    El hábito de sueño poco conocido que podría hacer que duermas mejor, según distintos estudios

    ¿Hasta cuándo duran las altas temperaturas? El caluroso pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    ¿Hasta cuándo duran las altas temperaturas? El caluroso pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Cómo EEUU evalúa potenciales acciones contra Irán en medio de las protestas en el país

    Cómo EEUU evalúa potenciales acciones contra Irán en medio de las protestas en el país

    Estas son las 5 carreras más demandadas para trabajar en inteligencia artificial en Chile

    Estas son las 5 carreras más demandadas para trabajar en inteligencia artificial en Chile

    Servicios

    Confirman calendario de pagos del Bono al Trabajo de la Mujer 2026: estas son las fechas

    Confirman calendario de pagos del Bono al Trabajo de la Mujer 2026: estas son las fechas

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Barnsley por la FA Cup

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Barnsley por la FA Cup

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Celta de Vigo en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Celta de Vigo en TV y streaming

    Tras polémica por fiesta de SLEP Atacama: Mineduc solicita renuncia de director ejecutivo suplente
    Chile

    Tras polémica por fiesta de SLEP Atacama: Mineduc solicita renuncia de director ejecutivo suplente

    Confirman calendario de pagos del Bono al Trabajo de la Mujer 2026: estas son las fechas

    Boric condena “represión brutal” del régimen en Irán y solidariza con manifestantes

    Paulina Yazigi renuncia a la presidencia de la Asociación de AFP
    Negocios

    Paulina Yazigi renuncia a la presidencia de la Asociación de AFP

    Las propuestas de la CPC al próximo gobierno para reducir plazos de permisología

    El CEO de Heineken renuncia tras 6 años en el cargo

    Qué son los deepfakes y por qué Grok tuvo que limitar sus imágenes generadas con IA
    Tendencias

    Qué son los deepfakes y por qué Grok tuvo que limitar sus imágenes generadas con IA

    El giro radical de la pirámide alimenticia en EEUU: qué alimentos recomiendan comer ahora

    ¿Hasta cuándo duran las altas temperaturas? El caluroso pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Alarma en la selección española: el nuevo cruce entre Lamine Yamal y Carvajal tras triunfo de Barcelona ante Real Madrid
    El Deportivo

    Alarma en la selección española: el nuevo cruce entre Lamine Yamal y Carvajal tras triunfo de Barcelona ante Real Madrid

    José Ignacio Cornejo sostiene el sexto lugar de la clasificación general tras la octava etapa del Dakar

    La sorprendente reacción de Diego Simeone después de su mediática discusión con Vinicius Junior

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Ahora Café Tacvba pide sacar sus canciones de Spotify: la creciente batalla entre los músicos y la plataforma digital
    Cultura y entretención

    Ahora Café Tacvba pide sacar sus canciones de Spotify: la creciente batalla entre los músicos y la plataforma digital

    Una Batalla Tras Otra y Adolescencia festejan en los Globos de Oro 2026

    Globos de Oro 2026: sigue el minuto a minuto de la premiación

    Invasión de Rusia a Ucrania supera duración de lucha de la URSS contra la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial
    Mundo

    Invasión de Rusia a Ucrania supera duración de lucha de la URSS contra la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial

    Sheinbaum dice que mantuvo “una muy buena conversación” con Trump tras última polémica

    Cuba niega contactos con EE.UU. tras advertencia de Trump

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños
    Paula

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil