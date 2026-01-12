1.000 logros y tres focos: la plataforma que prepara La Moneda para defender el legado de Boric

En las últimas semanas, en el gobierno han estado desarrollando una plataforma para defender el legado del Presidente Gabriel Boric previo a dejar La Moneda el próximo 11 de marzo.

Este es uno de los ejes que se propuso el Ejecutivo en la recta final de su administración, con el objetivo de relucir los avances que consideran más relevantes de los cuatro años en el poder.

En concreto, la estructura que se ha diseñado para este propósito tiene tres focos principales: estabilización, avance y transformación.

Es en base a esos ejes que en los días siguientes desde el gobierno saldrán a dar cuenta de los proyectos aprobados entre 2022 y 2026.

Entre los insumos que ha compartido el equipo encargado con los demás personeros de gobierno, destaca un documento en el que se pone énfasis en los principales 15 avances de la administración Boric.

Se realza la reforma de pensiones y la PGU, el fortalecimiento de las policías, Copago Cero, Trenes para Chile y buses eléctricos, Ley de permisos sectoriales, las 40 horas laborales, Ley “papito corazón”, aumento del sueldo mínimo, construcción de viviendas, control de la inflación, Plan Nacional de Búsqueda, pago de la deuda histórica de los profesores, Royalty minero y la industria del litio, reducción de la pobreza y desarrollo de centros de cuidados.

El lanzamiento de la plataforma esta programado para las 12.45 horas de este lunes, desde el set de prensa de Palacio, bajo el título “1.000 avances” del gobierno del Presidente Gabriel Boric.

En la instancia participan la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, junto a las ministras Antonia Orellana (Mujer) y Ximena Aguilera (Salud), y los ministros Álvaro Elizalde (Interior), Luis Cordero (Seguridad), Álvaro García (Economía y Energía) y Nicolás Cataldo (Educación).