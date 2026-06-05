Kast hace frente a la arremetida municipal por contribuciones y alcalde Toledo protagoniza impasse con el Presidente

Pasadas las 15.00 horas de este jueves, el Presidente José Antonio Kast llegó hasta el Teatro Centenario de La Serena para participar en el Encuentro Nacional de Alcaldes y Alcaldesas 2026 organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM). En la actividad estuvo acompañado por parte de su gabinete, entre ellos el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, y el titular de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje.

Su presencia tenía un objetivo claro: hacer frente a las crecientes críticas del mundo municipal a una de las disposiciones impulsadas por el Ejecutivo en la megarreforma, como lo es la propuesta que contempla eximir del pago de contribuciones a las personas mayores de 65 años en su primera vivienda.

Pero cuando Kast se disponía a iniciar su intervención, desde el público se escucharon gritos y abucheos. Mientras el resto de los alcaldes intentaban acallar las interrupciones, el Mandatario tomó la palabra desde el escenario .

“El municipalismo lo tomamos en serio, al igual que ustedes toman en serio a sus concejales, a sus vecinos, cuando van a las distintas reuniones de consejo y de alcaldía. Yo creo que cualquiera de ustedes, cuando algún vecino se para y le grita algo, le dice ‘por favor, respeto’. Señores alcaldes, yo les pido respeto”, señaló.

Luego agregó que “yo sé que puede ser conflictivo, si pensamos distinto. Si no hay que engañarse, pensamos distinto políticamente. Pero eso no quiere decir que no nos podamos escuchar”.

Entre aplausos del resto de los presentes, la tensión continuó cuando el Presidente apuntó directamente hacia uno de los asistentes.

“A mí me invitaron para poder hacer una exposición. Y si alguien no quisiera estar presente, nadie lo obliga a estar presente, señor alcalde . Esto es libre. Esto es libre. Si usted me invita a su municipio a que tengamos una reunión con su consejo municipal, yo encantado voy a ir, señor alcalde. Feliz”, dijo.

“Quizás no le llegó la invitación, señor alcalde”, dijo, en referencia a las reuniones que sostuvo hace algunas semanas en La Moneda con más de un centenar de alcaldes del oficialismo y la oposición.

Kast aludía directamente al alcalde de Puente Alto, Matías Toledo. Posteriormente, el jefe comunal explicó que los gritos que realizó junto al alcalde de Tierra Amarilla, Cristóbal Zúñiga, tenían relación con la intervención previa del presidente de la AChM, Gustavo Alessandri.

Sin embargo, reconoció que mantenía reparos de fondo respecto de las medidas impulsadas por el Ejecutivo y, tras finalizar la actividad, Toledo se acercó personalmente al Mandatario para exponerle sus inquietudes.

“La verdad es que nos quedó una sensación muy amarga. De hecho yo fui la persona que le gritó atrás, con el alcalde de Tierra Amarilla, producto de que cuando habló el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (Gustavo Alessandri) no se refirió a los acuerdos que habíamos tomado como alcaldes”, afirmó.

El alcalde agregó que durante la conversación posterior con el Presidente Kast, le planteó directamente los efectos que, a su juicio, tendrían las reformas impulsadas por el Ejecutivo sobre las finanzas municipales .

“Con el 1% que se va a reducir del Fondo Común Municipal, a Puente Alto nos impacta en $1.500 millones, más o menos. Pero con la eliminación del Mepco nos han subido todos los contratos. Hoy necesito $8.000 millones para los servicios que tengo contratados para el municipio: áreas verdes, seguridad, aseo domiciliario”, relató.

Según Toledo, Kast respondió apuntando a los recursos recuperados por concepto de licencias médicas irregulares.

“Le comuniqué eso al Presidente y me dijo ‘bueno, recupere licencias médicas’. Presidente, recuperé $1.800 millones, ¿de dónde más saco plata?”, relató el alcalde.

El jefe comunal de Puente Alto, Matías Toledo. Pablo Vásquez R.

El intercambio reflejó una de las principales preocupaciones presentes en el encuentro. La propuesta del Ejecutivo para eximir del pago de contribuciones a los adultos mayores ha generado inquietud entre los municipios debido a sus eventuales efectos sobre el Fondo Común Municipal, mecanismo que redistribuye recursos entre las comunas del país.

La inquietud quedó plasmada el miércoles, cuando los alcaldes aprobaron por unanimidad una declaración pública en la que respaldaron ampliar los beneficios para los adultos mayores, pero advirtieron que la medida no debería ser universal y que debiera incorporar criterios que permitan resguardar las finanzas municipales y fiscales.

En el documento, además, los jefes comunales rechazaron cualquier disminución de recursos para los municipios y plantearon la necesidad de fortalecer el Fondo Común Municipal, argumentando que las administraciones locales enfrentan crecientes exigencias en áreas como salud primaria, seguridad, aseo y ayudas sociales.

Consciente de ese escenario, Kast dedicó parte importante de su intervención a intentar despejar las dudas.

“Nosotros lo que hemos señalado es que no vamos a tocar ni afectar el Fondo Común Municipal y eso hemos tratado de explicarlo de distintas maneras para evitar cualquier duda”, sostuvo ante los alcaldes.

El Mandatario añadió que el gobierno ha realizado análisis sobre el impacto de la medida en cada comuna y reconoció que existen municipios que podrían verse afectados. Sin embargo, insistió en que el Ejecutivo está dispuesto a revisar los antecedentes caso a caso y mantener conversaciones técnicas con las asociaciones municipales.

El Presidente José Antonio Kast.

“Sí, hay algunas comunas que se ven más afectadas, pero no es la gran mayoría”, afirmó.

A eso agregó que “hay 42 municipios que se ven afectados en más del 1% de su presupuesto”, razón por la cual invitó a los alcaldes a reunirse con equipos del Ministerio de Hacienda para revisar los efectos de la medida comuna por comuna.

La explicación, sin embargo, no logró disipar todos los cuestionamientos presentes en el encuentro. De hecho, fue precisamente el eventual impacto de la reforma en las finanzas municipales el tema que Toledo abordó con el Mandatario tras finalizar la actividad.

Junto con defender la reforma, Kast hizo un llamado a los alcaldes a evitar que las diferencias políticas impidan alcanzar acuerdos. “Está claro que no vamos a pensar igual en todo y en lo que no pensemos iguales, en muchas ocasiones va a tener que decidir el Parlamento”, señaló, agregando que “lo difícil es salir de la trinchera y hacer cosas juntos”.

El Mandatario también aprovechó de referirse a los hechos de violencia registrados el miércoles, en el marco de una movilización convocada por la Confech. “Yo también pediría que en la próxima reunión de alcaldes se rechace expresamente la violencia”, sostuvo, afirmando que las manifestaciones “no se resuelven por la fuerza” y que quienes destruyen bienes públicos deben asumir responsabilidades.