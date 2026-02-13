Boric en su último consejo de gabinete: llama a retomar la agenda legislativa en marzo y pone énfasis en aprobar sala cuna

A las 8.30 horas de este viernes 13 de febrero, el Presidente Gabriel Boric encabezó en el salón Montt Varas de La Moneda su último consejo de gabinete previo a entregar la banda presidencial el próximo 11 de marzo.

El Mandatario se ubicó por última vez -a menos que surja la necesidad de un nuevo llamado por contingencia- ante el pleno de sus 24 ministros de Estado y sus principales asesores para delinear la agenda y plan de acción del Ejecutivo a solo 26 días de dejar Palacio.

Como es habitual en la instancia que mensualmente encabeza, al inicio el Jefe de Estado entregó unas palabras a su gabinete.

“Hoy nos reunimos en este último consejo de gabinete en pleno de nuestro periodo de gobierno para abordar el avance de los compromisos que hemos hecho con el pueblo de Chile, para socializar la agenda de gobierno y para apretar lo que haya que apretar para seguir trabajando hasta el último día", dijo.

Tras este nuevo llamado a trabajar hasta el último día de su mandato, Boric se refirió a los incendios forestales en el sur y otros puntos del país, y a la necesidad de responder a la emergencia.

“Como saben y varios de ustedes han estado en el territorio, esta ha sido una temporada compleja y dolorosa en materia de incendios, en Ñuble, en La Araucanía, hemos tenido también en la Región Metropolitana, en la Región de Valparaíso, algo en Maule, pero por sobre todo en la región del Biobío, con lugares muy afectados, he estado en diferentes sectores en Tomé, en Penco, en poblaciones en Concepción y el dolor allá es muy grande, la resiliencia de las familias también es gigante y queda mucho trabajo por hacer y quiero que estemos todos en sus respectivas áreas muy enfocados en seguir sacando adelante esto”, remarcó.

Luego, tras destacar avances como el Plan Habitacional encabezado por el ministro de Vivienda, Carlos Montes, el Presidente llamó a retomar la agenda legislativa la primera semana de marzo, tras el receso veraniego.

“Queremos sacar la ley de incendios, vamos a hacer un esfuerzo y en esto le solicitamos al Parlamento también que piense en las familias chilenas a propósito de poner fin al CAE, que exista un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior que no implique una carga tan pesada para las familias. Ya está aprobado en primer trámite, estamos en segundo trámite en el Senado. Si hay voluntad política podemos sacarlo adelante, nosotros la tenemos”, señaló.

Y luego volvió a referirse al proyecto de sala cuna universal: “Ya ha sido mucho tiempo de recriminaciones cruzadas, es hora de darse la mano entre todos y sacarlo adelante. Tenemos una oportunidad para hacerlo, existe consenso técnico para hacerlo”.

“Acá de parte del gobierno hay voluntad política para sentarse a conversar, Macarena Lobos (Segpres) está haciendo todo lo que está a su alcance y esperamos que las diferentes contrapartes, también pensando en las mujeres de Chile, en terminar con esta injusta discriminación a las mujeres de Chile para ingresar al mundo laboral, podamos sacar adelante el proyecto de sala cuna en los primeros días de marzo”, añadió.

Para cerrar, sostuvo que “se puede, depende de que la política esté a la altura de sus ciudadanos”.