SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Boric en su último consejo de gabinete: llama a retomar la agenda legislativa en marzo y pone énfasis en aprobar sala cuna

    El Mandatario también puso el foco en sacar adelante la ley de incendios y la iniciativa que pone fin al CAE.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Presidente Gabriel Boric. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    A las 8.30 horas de este viernes 13 de febrero, el Presidente Gabriel Boric encabezó en el salón Montt Varas de La Moneda su último consejo de gabinete previo a entregar la banda presidencial el próximo 11 de marzo.

    El Mandatario se ubicó por última vez -a menos que surja la necesidad de un nuevo llamado por contingencia- ante el pleno de sus 24 ministros de Estado y sus principales asesores para delinear la agenda y plan de acción del Ejecutivo a solo 26 días de dejar Palacio.

    Como es habitual en la instancia que mensualmente encabeza, al inicio el Jefe de Estado entregó unas palabras a su gabinete.

    “Hoy nos reunimos en este último consejo de gabinete en pleno de nuestro periodo de gobierno para abordar el avance de los compromisos que hemos hecho con el pueblo de Chile, para socializar la agenda de gobierno y para apretar lo que haya que apretar para seguir trabajando hasta el último día", dijo.

    Tras este nuevo llamado a trabajar hasta el último día de su mandato, Boric se refirió a los incendios forestales en el sur y otros puntos del país, y a la necesidad de responder a la emergencia.

    “Como saben y varios de ustedes han estado en el territorio, esta ha sido una temporada compleja y dolorosa en materia de incendios, en Ñuble, en La Araucanía, hemos tenido también en la Región Metropolitana, en la Región de Valparaíso, algo en Maule, pero por sobre todo en la región del Biobío, con lugares muy afectados, he estado en diferentes sectores en Tomé, en Penco, en poblaciones en Concepción y el dolor allá es muy grande, la resiliencia de las familias también es gigante y queda mucho trabajo por hacer y quiero que estemos todos en sus respectivas áreas muy enfocados en seguir sacando adelante esto”, remarcó.

    Luego, tras destacar avances como el Plan Habitacional encabezado por el ministro de Vivienda, Carlos Montes, el Presidente llamó a retomar la agenda legislativa la primera semana de marzo, tras el receso veraniego.

    “Queremos sacar la ley de incendios, vamos a hacer un esfuerzo y en esto le solicitamos al Parlamento también que piense en las familias chilenas a propósito de poner fin al CAE, que exista un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior que no implique una carga tan pesada para las familias. Ya está aprobado en primer trámite, estamos en segundo trámite en el Senado. Si hay voluntad política podemos sacarlo adelante, nosotros la tenemos”, señaló.

    Y luego volvió a referirse al proyecto de sala cuna universal: “Ya ha sido mucho tiempo de recriminaciones cruzadas, es hora de darse la mano entre todos y sacarlo adelante. Tenemos una oportunidad para hacerlo, existe consenso técnico para hacerlo”.

    “Acá de parte del gobierno hay voluntad política para sentarse a conversar, Macarena Lobos (Segpres) está haciendo todo lo que está a su alcance y esperamos que las diferentes contrapartes, también pensando en las mujeres de Chile, en terminar con esta injusta discriminación a las mujeres de Chile para ingresar al mundo laboral, podamos sacar adelante el proyecto de sala cuna en los primeros días de marzo”, añadió.

    Para cerrar, sostuvo que “se puede, depende de que la política esté a la altura de sus ciudadanos”.

    Más sobre:Gabriel BoricConsejo de gabineteLa MonedaGobierno

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Subsecretario de Justicia apunta a “negligencias graves” tras reos liberados por error y sostiene que habrá “responsabilidad en toda la línea”

    Spider-Man en blanco y negro: lanzan primer trailer de Spider-Noir, nueva serie protagonizada por Nicolas Cage

    El dólar extiende su avance a la espera del dato de IPC de Estados Unidos

    Quién es Kim Ju Ae, hija de Kim Jong Un que podría convertirse en sucesora del líder de Corea del Norte

    Fiscalía brasileña abre investigación sobre presuntos delitos de Epstein en el país

    Rusia confirma que la próxima ronda de negociaciones con Ucrania y Estados Unidos tendrá lugar la semana que viene

    Lo más leído

    1.
    La reinvención de Crispi: exjefe del Segundo Piso de Boric abre consultora

    La reinvención de Crispi: exjefe del Segundo Piso de Boric abre consultora

    2.
    “Transforma SPA”: Jara se suma a la lista de exministros de Boric que abrieron consultoras

    “Transforma SPA”: Jara se suma a la lista de exministros de Boric que abrieron consultoras

    3.
    Sin actividades en La Moneda: cómo fue el cumpleaños 40 de Boric

    Sin actividades en La Moneda: cómo fue el cumpleaños 40 de Boric

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 13 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 13 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Anuncian fecha para la nueva edición del Black Sale en Chile: ¿Dónde revisar las ofertas?

    Anuncian fecha para la nueva edición del Black Sale en Chile: ¿Dónde revisar las ofertas?

    Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Arsenal por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Arsenal por la Premier League

    Boric en su último consejo de gabinete: llama a retomar la agenda legislativa en marzo y pone énfasis en aprobar sala cuna
    Chile

    Boric en su último consejo de gabinete: llama a retomar la agenda legislativa en marzo y pone énfasis en aprobar sala cuna

    Subsecretario de Justicia apunta a “negligencias graves” tras reos liberados por error y sostiene que habrá “responsabilidad en toda la línea”

    Miedo, distancia y soledad: las brechas que alejan a la tercera edad de la cultura, según estudio

    El dólar extiende su avance a la espera del dato de IPC de Estados Unidos
    Negocios

    El dólar extiende su avance a la espera del dato de IPC de Estados Unidos

    Nueva arremetida de Polla frente a casinos online: se querella por lavado de dinero contra procesadores de pagos

    Desde el comercio a los viajes: cómo la baja del dólar se está traduciendo en los precios

    Quién es Kim Ju Ae, hija de Kim Jong Un que podría convertirse en sucesora del líder de Corea del Norte
    Tendencias

    Quién es Kim Ju Ae, hija de Kim Jong Un que podría convertirse en sucesora del líder de Corea del Norte

    Cómo saber si me relaciono con un narcisista patológico para evitar vínculos dañinos, según la psicóloga Lita Donoso

    ¿El estrés puede provocar canas en el pelo? Esto dice la ciencia

    Representantes de Ben Brereton aparecen en la polémica trama del caso de Jeffrey Epstein
    El Deportivo

    Representantes de Ben Brereton aparecen en la polémica trama del caso de Jeffrey Epstein

    Verstappen dispara contra los nuevos autos de la F1: “Es la Fórmula E con esteroides”

    Presidente del Tribunal de Disciplina justifica el castigo a la U: “Fueron solo 50 personas las que participaron”

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad
    Tecnología

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad

    El fin de la era del “todo vale” por la atención del usuario: la UE acusa a TikTok de diseño adictivo

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Spider-Man en blanco y negro: lanzan primer trailer de Spider-Noir, nueva serie protagonizada por Nicolas Cage
    Cultura y entretención

    Spider-Man en blanco y negro: lanzan primer trailer de Spider-Noir, nueva serie protagonizada por Nicolas Cage

    The Chemical Brothers y su vínculo con Noel Gallagher: “Vimos a Oasis en su reunión, fue fantástico”

    Guía romántica: qué ver en cines y streaming este 14 de febrero

    Fiscalía brasileña abre investigación sobre presuntos delitos de Epstein en el país
    Mundo

    Fiscalía brasileña abre investigación sobre presuntos delitos de Epstein en el país

    Rusia confirma que la próxima ronda de negociaciones con Ucrania y Estados Unidos tendrá lugar la semana que viene

    Zelenski dice que Trump “no podría obtener una mayor victoria” que “detener la guerra” entre Ucrania y Rusia

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse
    Paula

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York

    Bombones de tahini y dátiles