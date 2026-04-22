SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Ucrania plantea a Turquía que acoja una cumbre entre Zelenski y Putin

    “Si alguna otra capital, además de Moscú y Bielorrusia, organiza dicha reunión, asistiremos", sostuvo el ministro de Exteriores de Ucrania.

    Por 
    Europa Press

    El ministro de Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, ha señalado este miércoles de que las autoridades ucranianas han pedido a Turquía que acoja una cumbre entre el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, para avanzar el proceso de paz en Ucrania, subrayando la importancia de dar pasos en esa dirección e indicando que Kiev está abierto al encuentro siempre que no se produzca en Rusia ni en Bielorrusia.

    “Abogamos por una reunión diplomática entre el presidente Zelenski y Putin para impulsar una nueva dinámica. Se lo hemos preguntado a los turcos y a otras capitales”, ha indicado el titular de Exteriores en declaraciones recogidas por la agencia Ukrinform.

    En este sentido, ha incidido en que Ucrania se abre a que la cumbre se celebre en otro país a excepción de Rusia o Bielorrusia. “Si alguna otra capital, además de Moscú y Bielorrusia, organiza dicha reunión, asistiremos. Y esto es importante para nosotros”, ha afirmado.

    Desde hace semanas, Zelenski viene insistiendo en que es necesario una cumbre a nivel de jefes de Estado para acordar de una vez por todas el fin de la guerra con Rusia.

    “Se necesitan reuniones a nivel de líderes para resolver realmente todo”, valoró el presidente ucraniano a finales de marzo, incidiendo en que lo más importante es establecer “garantías de seguridad” que permitan vislumbrar el punto final a la guerra, una vez que las iniciativas diplomáticas a tres, con la mediación de Estados Unidos, se han estancado tras la guerra lanzada contra Irán a finales de febrero.

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

