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    Megarreforma: senador Longton (RN) defiende búsqueda de apoyos más amplios para aprobar idea de legislar

    El senador RN puntualizó que espera que en agosto el proyecto pueda estar aprobado en las dos Cámaras del Congreso.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora

    Ahora que el proyecto Plan de Reconstrucción Nacional ya está ingresado en el Congreso, las tratativas para sacar adelante la reforma clave de José Antonio Kast están siendo intensificadas.

    Y es que posterior a la discusión de las comisiones en que quede alojada la iniciativa, la sala de la Cámara deberá aprobar o rechazar la idea de legislar el proyecto. Si se aprueba, la discusión avanza, pero si se rechaza, el proyecto será archivado.

    Así las cosas, el panorama aún no es claro, puesto que hay varias voces del Parlamento que han manifestado su negativa a aprobar la idea de legislar.

    Frente a este contexto, desde el oficialismo ya comenzaron a salir proyecciones del respaldo parlamentario que se podría lograr. Por ejemplo, el senador y líder de republicanos, Arturo Squella, dijo que le daba lo mismo que la idea de legislar se gane por un voto.

    Mientras que, el senador RN Andrés Longton apuesta por conseguir mayor apoyos a esta iniciativa gubernamental. Así lo transmitió esta jornada en Desde la Redacción de La Tercera.

    “Yo entiendo que los proyectos realmente muchas veces se aprueban así, pero si es necesario amolarse un par de semanas más para tener un nivel de respaldo que permita tener reglas del juego permanentes en el tiempo, que no dependamos del gobierno de turno que nos vaya a cambiar o no, esto nos va a permitir dar mayor certeza a las pymes”, explicó.

    “Nos va a permitir dar mayor certeza a los inversionistas y a los distintos empleadores de que finalmente lo que estamos haciendo son cambiar ciertas reglas del juego, pero que van a tener cierta estabilidad en el tiempo”, continuó.

    En esa línea, agregó: “Es legítimo lo que dice el senador Squella, porque obviamente los proyectos se aprueban por un voto y finalmente se convierten en ley igual, pero se trata de una megarreforma, y por eso hay que buscar apoyos más amplios”.

    “A largo plazo se corre el riesgo de que el día de mañana se pueda volver a reformar si es que cambian las mayorías en el Congreso y con eso obviamente no se cumple con el objetivo del proyecto”, sostuvo.

    Explicado ese punto, el senador puntualizó que espera que en agosto el proyecto pueda estar aprobado en las dos Cámaras del Congreso.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:Andrés LongtonDesde la RedacciónMegarreforma

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