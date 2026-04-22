El grupo chileno Cabrio abrirá la histórica despedida de Megadeth en Chile

La agrupación nacional Cabrio encenderá el escenario como antesala del último rugido de Megadeth, abriendo las presentaciones del 4 y 5 de mayo en el marco de su despedida en vivo en Chile, en el Movistar Arena, un evento de alta demanda que mantiene disponibilidad limitada de entradas a través de PuntoTicket.

Con una propuesta que combina la fuerza del thrash metal clásico con influencias modernas y una puesta en escena de alta intensidad, Cabrio se ha consolidado como una de las agrupaciones más respetadas del circuito metalero nacional. La banda la integran Andrés Marchant, figura clave en los orígenes del metal extremo en Chile y fundador de la histórica agrupación Necrosis, pionera en el desarrollo del género en el país.

A lo largo de su trayectoria, Cabrio ha compartido escenario con destacadas bandas internacionales y ha participado en importantes festivales, posicionándose como un referente dentro de la escena. Entre sus hitos recientes destacan presentaciones en eventos de gran convocatoria y su participación como banda soporte de agrupaciones de renombre, consolidando una reputación basada en potencia sonora, técnica y conexión con el público.

Su álbum debut, Devotion and hate, lanzado bajo el sello sueco Toxic Records, marcó un punto de inflexión en su carrera, destacando por su sonido contundente y su fidelidad a las raíces del thrash metal, al mismo tiempo que incorporaba una propuesta contemporánea; actualmente, la banda se encuentra en pleno proceso de promoción de su más reciente trabajo discográfico, Blueprint of God, el que profundiza en una propuesta musical más técnica y ambiciosa, expandiendo su sonido thrash hacia elementos progresivos, doom y sinfónicos.

Uno de los aspectos más destacados de esta última producción es la participación de Anneke van Giersbergen (The Gathering) como vocalista invitada, aporte que enriquece y amplía la dimensión expresiva del álbum.

“La confirmación de Cabrio como banda de apertura para la despedida de Megadeth no solo representa un reconocimiento a su trayectoria, sino también una oportunidad para que el talento nacional sea protagonista en un evento de alcance internacional, ante miles de fanáticos que se reunirán para presenciar el cierre de una era en la historia del metal”, dice un comunicado.