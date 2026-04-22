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    FA, PS y PC no dan el brazo a torcer y endurecen críticas tras ingreso de megarreforma al Congreso

    Los líderes de las colectividades de oposición acusan que el proyecto denominado de Reconstrucción Nacional apunta a una “nueva estructura tributaria”, que sus medidas son un “acto de fe” y trata de pasar “gato por liebre”.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Líderes de la oposición, Paulina Vodanovic, Constanza Martínez y Lautaro Carmona. Foto: MARIO TELLEZ / LA TERCERA. MARIO TELLEZ

    En las principales colectividades de oposición -Frente Amplio, Partido Comunista y Partido Socialista- sigue sin convencer la megarreforma ingresada este miércoles al Congreso por el gobierno del Presidente José Antonio Kast.

    A primera hora, el Mandatario firmó el proyecto denominado de Reconstrucción Nacional y a eso de las 10.00 horas entró por la Cámara de Diputados con suma urgencia. De esta forma, ya se pudieron conocer los detalles de las más de 40 iniciativas que se incluyen en el plan clave de la actual administración.

    Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Tras esto, desde el FA, PS y PC salieron a cuestionar las propuestas en materia tributaria que contiene el megaproyecto.

    La presidenta de los frenteamplistas, Constanza Martínez, apuntó que “aunque el proyecto de reconstrucción del gobierno se vista de seda, una reforma tributaria a la medida de los superricos es lo que queda”.

    20.03.2026 Constanza Martínez Presidenta de partido de Frente Amplio Foto Pablo Vásquez R Pablo Vásquez R.

    “El proyecto presentado el día de hoy de reconstrucción nacional pasa gato por liebre. No reconstruye nada, sino que más bien destruye lo que se ha podido avanzar en igualdad y derechos. Primero porque baja el impuesto corporativo a las grandes empresas y además integra el sistema tributario, o sea, le da un doble regalo a quienes más tienen en nuestro país. Además, pone fin a parte de las contribuciones que es una forma que tienen los municipios más pobres de poder conseguir recursos", remarcó.

    A eso agregó que desde el sector tienen la expectativa de un crecimiento “con igualdad y sin que sean las familias chilenas las que paguen la cuenta. Porque si recaudamos menos, y el gobierno todavía no explica de dónde va a recortar cada uno de estos beneficios sociales, quienes son los que van a pagar la cuenta al final del día son las familias chilenas. Por eso, honestidad en el debate, que no te pasen gato por liebre”.

    La timonel del PS, Paulina Vodanovic, en tanto, planteó en CNN Radio que “medidas de reconstrucción, creo que todos estamos por aprobar, por supuesto, pero este proyecto que se llama de reconstrucción trae normas de distintas índoles, mezcla temas de educación, mezcla temas de reconstrucción y una reforma tributaria que no es encubierta. Es evidente que el sentido principal de este proyecto es rebajar el impuesto corporativo del 27% al 23%, cosa que todos los organismos técnicos han señalado que no debe haberse hecho sin un consenso social y un consenso parlamentario”.

    8 DE ABRIL DEL 2026 SENADORA PAULINA VODANOVIC, DURANTE COMISION EN EL SENADO. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    “Aquí creo yo que no hay un ánimo desde la oposición de no colaborar en aquello que sea bueno para la gente. Vamos a estar en todas aquellas medidas que sean positivas para las personas. Pero lo que no me calza a mí, sin haber leído por supuesto todo, es el diagnóstico y la consecuencia", expuso.

    Asimismo, sostuvo que “habiendo escuchado al ministro Quiroz durante varios días, son más bien actos de fe. Él cree que va a ocurrir aquello. No hay evidencia, no hay pruebas ni en la historia, ni tampoco encuentro muchos economistas que avalen esto. Por el contrario, el Consejo Final Fiscal Autónomo, el Banco Central, el FMI, se han pronunciado en sentidos contrarios a lo que dice el gobierno, que no son organismos nuestros, digamos de la oposición. Entonces, ojo, porque creo que el acto de fe no sirve, porque el precio lo pagan los chilenos".

    Desde el PC, la secretaria general, Bárbara Figueroa, acusó que el proyecto lo que incluye principalmente es “una nueva estructura tributaria para beneficiar a los más ricos de este país”.

    25-03-2026 BARBARA FIGUEROA FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    “Como Partido Comunista insistimos en la necesidad de diálogo, el gobierno no ha querido reunirse con nuestra bancada y nos parece preocupante como señal política”, reclamó.

    Finalmente, enfatizó que “es trascendental que este proyecto se debata en tiempo y forma. Así como el Ejecutivo tuvo que tomarse bastante más tiempo para poder ingresar recién hoy el proyecto, esperamos que comprenda entonces que esto no es un debate exprés. El Congreso debe legislar con tiempo y pasar este debate por todas las comisiones que se requiera”.

    Más sobre:MegarreformaReocnstrucción NacionalFrente AmplioPartido ComunistaPartido SocialistaGobiernoJosé Antonio KastCongreso NacionalConstanza MartínezPaulina VodanovicLautaro Carmona

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