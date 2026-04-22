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    Zelenski celebra acuerdo para desbloquear préstamo de la UE a Ucrania y pide que se haga efectivo cuanto antes

    “El desbloqueo es la señal correcta en las circunstancias actuales", sostuvo el mandatario ucraniano.

    Por 
    Europa Press
    Foto: Instagram @zelenskyy_official

    El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha celebrado este miércoles el acuerdo alcanzado en el seno de la Unión Europea para desbloquear el préstamo de 90.000 millones de euros - acordado por los 27 pero paralizado por Hungría-, que condicionaba su ‘luz verde’ hasta que volviera a correr el petróleo ruso por el oleoducto Druzhba, señalando que espera que se ponga en marcha cuanto antes.

    “El desbloqueo es la señal correcta en las circunstancias actuales. Rusia debe poner fin a su guerra. Y los motivos para ello solo podrán surgir cuando tanto el apoyo a Ucrania como la presión sobre Rusia sean suficientes”, ha reaccionado Zelenski en sus redes sociales al desbloqueo de esta nuevo paquete de ayuda económica, que viene acompañado de nuevas sanciones para Moscú.

    Precisamente, Zelenski ha hecho mención a este asunto “tan delicado” como el funcionamiento del oleoducto como parte de sus “compromisos” con la Unión Europea, por lo que espera que desde Bruselas “también se haga lo necesario para una protección real de la vida y para acercar la integración europea plena de Ucrania”.

    “Es importante que el paquete de apoyo europeo entre en vigor de manera operativa y rápida”, ha reclamado Zelenski, quien el martes confirmó la finalización de las obras de reparación de las instalaciones del Druzhba que cruzan por Ucrania y que habían sido dañadas supuestamente por un ataque ruso.

    Este incidente supuso el enésimo desencuentro entre Zelenski y la ahora salientes autoridades húngaras de Viktor Orbán, que acusó al presidente ucraniano de estar poniendo en riesgo la seguridad energética del centro de Europa.

    La situación ha terminado de cambiar rápidamente en los últimos días como consecuencia de la derrota electoral de Orbán el pasado 12 de abril, poniendo así final a un mandato de 16 años, que ha supuesto todo un reto para Bruselas.

    Asimismo, Zelenski confía en que este último episodio sirva para acelerar el proceso de adhesión a la UE y abrir nuevos capítulos hacia la integración, una vez las condiciones impuestas a su país “ya se han cumplido”, pero también para plantear la necesidad de desarrollar un “sistema energético europeo” libre de la “manipulación” rusa.

    Más sobre:UcraniaEuropaRusiaGuerraPréstamo

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