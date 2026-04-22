Steinert y búsqueda de empresario presuntamente secuestrado en San Miguel: “Esperamos tener resultados lo más pronto posible”

Un “portonazo” pensaron los vecinos de la calle Ricardo Morales de San Miguel que habría sido lo que ocurrió la tarde de este martes frente a un edificio residencial ubicado en la intersección con Magdalena Vicuña.

La situación afectó a un hombre de 84 años, dueño de una ferretería, cuando llegaba a su hogar conduciendo una camioneta.

Hace una semana le habían robado su celular.

Esta vez fue distinto. Tres vehículos le cerraron el paso. Un grupo de sujetos desciende, lo obligan a bajar de la camioneta y uno de ellos toma el volante. Pero no lo dejaron allí. El hombre fue forzado a subir a un automóvil.

Pasaron segundos. A una cuadra, el grupo abandonó la camioneta.

La Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) Antisecuestros de la Policía de Investigaciones indaga lo ocurrido.

El empresario es insulinodependiente y necesita medicación cada seis horas y una dieta especial.

La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, fue consultada por el hecho en una actividad en Cartagena la mañana de este miércoles.

Evitando entrar en detalles de los datos hasta ahora recabados, la autoridad hizo hincapié en lo “delicado” de la situación e indicó que está en contacto con el director de la PDI, Eduardo Cerna, para conocer los avances de esta indagatoria.

“Esa investigación está a cargo de BIPE, que es la policía especializada de investigaciones en materia de secuestro. Es una investigación delicada y reservada. Estoy en contacto directo con el director de Policía de Investigaciones, así que esperamos tener resultados lo más pronto posible”, manifestó.