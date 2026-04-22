Presunto secuestro de empresario de 84 años en San Miguel desata amplio operativo policial

Un amplio operativo policial se desarrolla en la comuna de San Miguel tras la denuncia por el presunto secuestro de un empresario de 84 años, cuyo paradero se desconoce desde la tarde de este martes.

El caso, que se encuentra en pleno desarrollo, es investigado por equipos policiales especializados ante la gravedad de los antecedentes.

De acuerdo con información preliminar, el hecho ocurrió pasadas las 18.00 horas en las inmediaciones de las calles Magdalena Vicuña con Ricardo Morales, cuando la víctima -ligada al rubro ferretero- se desplazaba en su vehículo y estaba próxima a llegar a su domicilio.

Registros de cámaras de seguridad muestran que al menos tres vehículos le cerraron el paso. En ese momento, entre tres y cuatro sujetos lo habrían conminado a descender de su camioneta para posteriormente subirlo por la fuerza a otro automóvil y huir en dirección desconocida.

Minutos después, el vehículo del afectado fue encontrado abandonado a una cuadra del lugar, específicamente en la intersección de Magdalena Vicuña con San Ignacio de Loyola.

La situación activó un amplio despliegue policial en la zona, con la participación de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) Antisecuestros de la PDI, además de Carabineros y personal de seguridad municipal, quienes realizan diligencias para dar con el paradero del adulto mayor y los responsables.

Hasta el momento, no se ha registrado ningún tipo de contacto por parte de los presuntos secuestradores. Según señalaron familiares, no han recibido llamadas extorsivas ni solicitudes de dinero.

Al respecto, Paola Torres, familiar de la víctima, enfatizó que las características del hecho descartarían un robo común.

“No hay un asalto, no quisieron robarle la camioneta, no hubo un portonazo, no le robaron el celular, ellos solo se lo llevaron a él. Entonces esto es netamente un secuestro”, afirmó desde el lugar donde se desarrollan las diligencias.

Al mismo tiempo advirtió sobre la condición de salud del adulto mayor, quien es insulinodependiente y requiere la administración de su medicamento cada seis horas.

Por ahora, las policías continúan recopilando evidencia, revisando cámaras de seguridad y levantando información que permita reconstruir la ruta de escape de los involucrados. El caso se mantiene en desarrollo.