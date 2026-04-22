SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Presunto secuestro de empresario de 84 años en San Miguel desata amplio operativo policial

    El adulto mayor habría sido interceptado por al menos tres vehículos a metros de su domicilio, y conminado a subir a otro móvil. Hasta el momento, sigue desaparecido.

    Por 
    Roberto Martínez

    Un amplio operativo policial se desarrolla en la comuna de San Miguel tras la denuncia por el presunto secuestro de un empresario de 84 años, cuyo paradero se desconoce desde la tarde de este martes.

    El caso, que se encuentra en pleno desarrollo, es investigado por equipos policiales especializados ante la gravedad de los antecedentes.

    De acuerdo con información preliminar, el hecho ocurrió pasadas las 18.00 horas en las inmediaciones de las calles Magdalena Vicuña con Ricardo Morales, cuando la víctima -ligada al rubro ferretero- se desplazaba en su vehículo y estaba próxima a llegar a su domicilio.

    Registros de cámaras de seguridad muestran que al menos tres vehículos le cerraron el paso. En ese momento, entre tres y cuatro sujetos lo habrían conminado a descender de su camioneta para posteriormente subirlo por la fuerza a otro automóvil y huir en dirección desconocida.

    Minutos después, el vehículo del afectado fue encontrado abandonado a una cuadra del lugar, específicamente en la intersección de Magdalena Vicuña con San Ignacio de Loyola.

    La situación activó un amplio despliegue policial en la zona, con la participación de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) Antisecuestros de la PDI, además de Carabineros y personal de seguridad municipal, quienes realizan diligencias para dar con el paradero del adulto mayor y los responsables.

    Hasta el momento, no se ha registrado ningún tipo de contacto por parte de los presuntos secuestradores. Según señalaron familiares, no han recibido llamadas extorsivas ni solicitudes de dinero.

    Al respecto, Paola Torres, familiar de la víctima, enfatizó que las características del hecho descartarían un robo común.

    No hay un asalto, no quisieron robarle la camioneta, no hubo un portonazo, no le robaron el celular, ellos solo se lo llevaron a él. Entonces esto es netamente un secuestro”, afirmó desde el lugar donde se desarrollan las diligencias.

    Al mismo tiempo advirtió sobre la condición de salud del adulto mayor, quien es insulinodependiente y requiere la administración de su medicamento cada seis horas.

    Por ahora, las policías continúan recopilando evidencia, revisando cámaras de seguridad y levantando información que permita reconstruir la ruta de escape de los involucrados. El caso se mantiene en desarrollo.

    Más sobre:SecuestroSan MiguelPDIEncerronaEmpresarioPolicialNacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    PDI desarrolla seminario con actores estatales estratégicos en materia de combate e investigación de incendios forestales

    Crisis electoral en Perú: Jurado Nacional de Elecciones acusa demora de casi la mitad de las actas

    Municipalidad de Santiago pone término anticipado al contrato con empresa Solo Verde por no pago a sus trabajadores

    Senadora Núñez (RN) responde a diputado Araya (Rep.): “Tiene que entender que cuando uno conversa con la izquierda es para sacar buenos proyectos”

    Defensa de imputado por triple crimen en La Reina apela para revertir prisión preventiva: “Ninguna de las víctimas tenía su ADN”

    Zandra Parisi: “Vamos a conocer una nueva ley miscelánea donde van a poder contar con el PDG”

    Lo más leído

    1.
    Por unanimidad: Senado aprueba proyecto que evita que condenados por VIF accedan a pensión de sobrevivencia

    Por unanimidad: Senado aprueba proyecto que evita que condenados por VIF accedan a pensión de sobrevivencia

    2.
    “Uno de los mejores regalos que tuve fue haber sido pobre”: la frase que le abrió un flanco comunicacional a Lincolao

    “Uno de los mejores regalos que tuve fue haber sido pobre”: la frase que le abrió un flanco comunicacional a Lincolao

    3.
    La primera rendición de Boric como expresidente: los pagos a asesores y sus gastos de oficina

    La primera rendición de Boric como expresidente: los pagos a asesores y sus gastos de oficina

    4.
    Bancada del PNL lleva a comisión de Ética a diputada Veloso por dichos contra Johannes Kaiser

    Bancada del PNL lleva a comisión de Ética a diputada Veloso por dichos contra Johannes Kaiser

    5.
    “Manifiesta connotación política”: Contraloría objeta acto conmemorativo de la revolución cubana en la U. de Chile

    “Manifiesta connotación política”: Contraloría objeta acto conmemorativo de la revolución cubana en la U. de Chile

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Quién está detrás de las marcas de teléfonos chinos? Estos son los grupos que las controlan

    ¿Quién está detrás de las marcas de teléfonos chinos? Estos son los grupos que las controlan

    Cómo el ejercicio puede ayudar a reducir el riesgo de cáncer, según un oncólogo

    Cómo el ejercicio puede ayudar a reducir el riesgo de cáncer, según un oncólogo

    Llegó el frío a Santiago: cuándo serán las próximas lluvias, según el pronóstico

    Llegó el frío a Santiago: cuándo serán las próximas lluvias, según el pronóstico

    “El mejor trato que he recibido”: las impresiones del turista argentino que recorrió Santiago Centro por primera vez

    “El mejor trato que he recibido”: las impresiones del turista argentino que recorrió Santiago Centro por primera vez

    Servicios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Cuándo es el próximo feriado y fin de semana largo en el país

    Cuándo es el próximo feriado y fin de semana largo en el país

    Karol G confirma próximo concierto en Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    Karol G confirma próximo concierto en Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    Presunto secuestro de empresario de 84 años en San Miguel desata amplio operativo policial
    Chile

    Presunto secuestro de empresario de 84 años en San Miguel desata amplio operativo policial

    PDI desarrolla seminario con actores estatales estratégicos en materia de combate e investigación de incendios forestales

    Municipalidad de Santiago pone término anticipado al contrato con empresa Solo Verde por no pago a sus trabajadores

    Megarreforma: Hacienda proyecta una recaudación de hasta US$800 millones por nueva ventana para retirar el FUT
    Negocios

    Megarreforma: Hacienda proyecta una recaudación de hasta US$800 millones por nueva ventana para retirar el FUT

    Catastro de infraestructura hídrica se reduce 19% este año por baja de proyectos de hidrógeno verde

    TDLC acoge demanda de Bice y Scotiabank contra BancoEstado por tarifas interbancarias y ordena millonaria indemnización

    Cómo científicos chilenos crearon un parche con miel de ulmo para regenerar heridas
    Tendencias

    Cómo científicos chilenos crearon un parche con miel de ulmo para regenerar heridas

    Quién era Julio César Jasso Ramírez, el mexicano que mató a una turista e hirió a otros en las pirámides de Teotihuacán

    Revelan el inédito video de la “puesta de la Tierra”, captado desde la Luna por un astronauta de Artemis II

    “El balón está totalmente afuera”: así operó el VAR en el gol anulado a Palestino ante Colo Colo
    El Deportivo

    “El balón está totalmente afuera”: así operó el VAR en el gol anulado a Palestino ante Colo Colo

    Manuel Pellegrini tras romper la mala racha del Betis: “La grandeza de un equipo es sobreponerse a las derrotas”

    A 10 años de haber levantado la Premier League: Leicester sentencia su descenso a la tercera categoría de Inglaterra

    ¿Quién está detrás de las marcas de teléfonos chinos? Estos son los grupos que las controlan
    Tecnología

    ¿Quién está detrás de las marcas de teléfonos chinos? Estos son los grupos que las controlan

    Grupo Almaviva reestructura su operación con nueva Dirección Global de IA y apuntala su presencia en América Latina

    El fin de la era Cook y el ascenso de John Ternus: por qué el próximo líder de Apple es un experto en hardware

    Legolas llega a Chile: el actor Orlando Bloom está en Santiago
    Cultura y entretención

    Legolas llega a Chile: el actor Orlando Bloom está en Santiago

    Fernanda Castillo es la nueva directora ejecutiva de Teatro Biobío

    Marta Jiménez Serrano, escritora española: “Yo no estaría viva si no fuera por los demás”

    Crisis electoral en Perú: Jurado Nacional de Elecciones acusa demora de casi la mitad de las actas
    Mundo

    Crisis electoral en Perú: Jurado Nacional de Elecciones acusa demora de casi la mitad de las actas

    Irán amenaza con una respuesta militar “inmediata y contundente” contra EE.UU. e Israel ante cualquier agresión

    Trump extiende el alto el fuego con Irán mientras la economía y la guerra desploman su popularidad

    Carreras Hyrox: la nueva tendencia en el running
    Paula

    Carreras Hyrox: la nueva tendencia en el running

    Hablemos de amor: mi hermana me crió

    “La Mesa Latina”: el ciclo de cenas colaborativas que llega a Santiago