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    A través de LinkedIn: el desesperado refuerzo que pide el Tottenham para salvarse del descenso en la Premier League

    El equipo londinense atraviesa por un complicado momento en un calendario que le ha resultado nefasto: no ha ganado partidos en todo 2026.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Tottenham ante el Manchester City, en un encuentro por la Premier League.

    El Tottenham pasa por un momento angustioso. La escuadra londinense ocupa el 18º puesto en la tabla de posiciones de la Premier League. Junto con el Burnley y el Wolves, son las escuadras que están instaladas en la temida zona de descenso. Los Spurs tienen dos puntos menos que el West Ham United, el último de los equipos que se salvaría de caer a la Championship.

    Los Lirios Blancos, como se les apoda, buscan ayuda. Las ideas del entrenador Roberto De Zerbi ya no parecen suficientes para enrielar la campaña del equipo. De hecho, la búsqueda se orientó en otro sentido: reforzar el trabajo sicológico que se desarrolla con los jugadores del equipo estelar.

    A través de LinkedIn: el desesperado refuerzo que pide el Tottenham para salvarse del descenso en la Premier League

    A través de LinkedIn, sitio especializado en ofertas laborales, el club solicita un profesional para trabajar con el primer equipo masculino. “El Tottenham Hotspur Football Club está comprometido con la creación de un entorno de alto rendimiento para nuestro Primer Equipo Masculino. Como parte de esta ambición, buscamos un/a Psicólogo/a del Rendimiento excepcional para unirse a nuestro Equipo de Rendimiento. Se trata de un puesto clave, integrado en el entorno del Primer Equipo Masculino en Hotspur Way", describe, respecto de la función.

    Tottenham, ante el Arsenal.

    “Como parte de un equipo multidisciplinario, liderará la prestación de apoyo psicológico basado en la evidencia a jugadores profesionales de élite. El puesto abarca el apoyo individual a los jugadores, el trabajo sistémico con el cuerpo técnico y el personal de rendimiento, y el desarrollo continuo de una cultura de rendimiento con base psicológica en todo el equipo”, añade.

    Este puesto requiere un/a profesional con credibilidad, discreción y alta eficacia en un entorno de la Premier League, capaz de generar confianza con jugadores y entrenadores, y que opere con el rigor profesional que se espera al más alto nivel”, profundiza.

    Un rol clave

    El trabajo en el área mental es, hace rato, un rol clave en los deportistas de alto rendimiento. “Esto vuelve a poner en el tapete la relevancia de la parte sicológica. Están peleando abajo. Demuestra la importancia que tiene. Van a seguir apareciendo casos post, aunque lo ideal es que fuera antes.. Buscarlo por la forma que tiene que ser, evidentemente es relevante. Es una red que se trabaja desde la mirada profesional. LinkedIn fue pensada como una red profesional", sostiene Alexi Ponce, sicólogo deportivo especialista en alto rendimiento.

    La discusión está puesta sobre la efectividad de la intervención. “Hay cosas que están pasando. Los deportistas tienen respuestas emocionales, del compromiso, del sumarse o restarse. La exposición es más negativa en esos momentos. No hay magia. No es algo que vaya a ocurrir automáticamente, pero puede ayudar a manejar ese proceso. No es que uno sea bombero. Muchas veces la manera de ingresar tiene que ver con estos momentos. A todos nos han llamado y uno debe evaluar si tiene herramientas para manejar eso”, establece.

    Finalmente, aborda las tareas más urgentes. “Una de las cosas más relevantes tiene que ver con el manejo de la frustración acumulada, del estrés. No están cumpliendo el objetivo que se propusieron. Hay que mirar las opciones matemáticas. Y luego, desarrollar trabajos grupales, individuales, con los líderes, convencer a los más chicos. Hay que trabajar con el plantel completo. Todos sacarán adelante la tarea. Se debe convencer a cada jugador de la contribución significativa que realizara para conseguir el objetivo”, concluye.

    Más sobre:TottenhamPremier LeagueFútbolFútbol Internacional

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