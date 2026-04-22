Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Atlético de Madrid en TV y streaming. Foto referencial de archivo Instagram @atleticodemadrid

Este miércoles continúan los cruces de LaLiga de España, donde Elche recibe al Atlético de Madrid por la Fecha 33, en un duelo con realidades opuestas para ambos clubes.

El cuadro de Lucas Cepeda busca escapar de la zona baja de la tabla de posiciones y llega tras alzarse ante Valencia por la cuenta mínima.

Por su parte, Atlético cayó anteriormente por 1-2 ante Sevilla, sin embargo, viene de instalarse en las semifinales de la Champions League.

Cuándo juega Elche vs. Atlético

El partido de Elche contra Atlético de Madrid es este miércoles 22 de abril, a las 13:00 horas de Chile.

Los clubes se miden en el Estadio Martínez Valero de España.

Dónde ver a Elche vs. Atlético

El partido de Elche contra Atlético se transmite en el canal ESPN .

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