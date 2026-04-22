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    Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Atlético de Madrid en TV y streaming

    Los clubes se miden este miércoles por la Fecha 33 de LaLiga.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Atlético de Madrid en TV y streaming. Foto referencial de archivo Instagram @atleticodemadrid

    Este miércoles continúan los cruces de LaLiga de España, donde Elche recibe al Atlético de Madrid por la Fecha 33, en un duelo con realidades opuestas para ambos clubes.

    El cuadro de Lucas Cepeda busca escapar de la zona baja de la tabla de posiciones y llega tras alzarse ante Valencia por la cuenta mínima.

    Por su parte, Atlético cayó anteriormente por 1-2 ante Sevilla, sin embargo, viene de instalarse en las semifinales de la Champions League.

    Cuándo juega Elche vs. Atlético

    El partido de Elche contra Atlético de Madrid es este miércoles 22 de abril, a las 13:00 horas de Chile.

    Los clubes se miden en el Estadio Martínez Valero de España.

    Dónde ver a Elche vs. Atlético

    El partido de Elche contra Atlético se transmite en el canal ESPN.

    La cobertura online de LaLiga también se encuentra en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.

    Más sobre:FútbolLaLigaElcheAtléticoAtlético MadridElche - AtléticoDónde verHorarioVer en vivoVer onlineVer en streamingQuién transmite

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