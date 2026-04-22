Gratuidad sin límite de edad y pausa en adscripción de universidades: qué dice la megarreforma en materia de educación

Esta jornada, el Presidente José Antonio Kast firmó y envió al Congreso el proyecto del Plan de Reconstrucción Nacional, iniciativa con que pretende dar un impulso legislativo a su plan de un gobierno de emergencia.

El proyecto plantea ajustes tributarios, modificaciones a la permisología medioambiental, medidas para la reconstrucción por los incendios en Valparaíso y el Biobío y restricciones para la gratuidad en educación superior.

En materia de educación, el proyecto de megarreforma introduce medidas “para contener el crecimiento futuro del gasto en gratuidad universitaria”. Esto, se indica, “sin eliminar ni limitar el beneficio para los beneficiarios actuales”.

Para esto, y si bien el proyecto consideraba en un comienzo establecer una pausa de cuatro años para el ingreso de nuevas instituciones de educación superior a la gratuidad, sin embargo, en el documento final presentado esta jornada al Congreso, se estipula que esta pausa será de dos años, “contados desde la publicación de la ley”.

Esta medida, se indica, “no afecta a las instituciones que ya formen parte del sistema, pero congela la adscripción de nuevos planteles -universidades, institutos profesionales o centros de formación técnica- durante dicho periodo”.

Por otra parte, y si bien había sido un fuerte punto de discusión y crítica tanto de la oposición como desde el propio oficialismo que el proyecto podía incluir una restricción de acceso a la gratuidad por edad, esto finalmente no está contemplado dentro del proyecto.

Actualmente, la gratuidad universitaria cubre hasta el sexto decil, es decir, la población perteneciente al 60% de menores ingresos del país puede adquirir el beneficio en Educación Superior.

En ese contexto, la iniciativa propone un cambio en el avance de los deciles, sustituyéndola —según indica el proyecto— “por un criterio de mayor sostenibilidad fiscal que el actualmente vigente”.

El cambio tiene que ver con el concepto de Producto Interno Bruto (PIB) Tendencial, al PIB No Minero Tendencial para las proyecciones utilizadas en la ley de gratuidad, generando una prórroga en el acceso de nuevos deciles al beneficio, por la modificación de los umbrales de cobertura.

“En el escenario sin las modificaciones, se obtiene que, a partir del año 2038, accede a gratuidad el decil 7 de menores ingresos del país; desde 2045, el decil 8; y al menos hasta 2050 no se cumplen las condiciones para el acceso de los deciles 9 y 10. En tanto, con las modificaciones propuestas: antes de 2050 no se cumplen las condiciones para aumentar el acceso de los deciles anteriormente mencionados”, precisan en el proyecto de ley.