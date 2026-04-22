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    Jefe de diputados PS: “Yo ya hago reserva constitucional respecto de la eventual invariabilidad tributaria por 25 años”

    En conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera, Raúl Leiva, también alertó sobre el hecho de que se haya presentado como un solo paquete y que por ello no se permita una adecuada discusión legislativa.

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano

    Finalmente este miércoles se ingresó al Congreso el esperado proyecto denominado de “Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social” impulsado por el Presidente José Antonio Kast. Y desde sectores de la oposición, al conocer el texto completo, ya han manifestado algunos reparos.

    Así al menos lo hizo saber, en conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera, el diputado y jefe de la bancada del Partido Socialista, Raúl Leiva, quien señaló que por ejemplo, él recurriría al Tribunal Constitucional para frenar la invariabilidad tributaria que presenta la iniciativa legal.

    Yo ya hago reserva (de consticionalidad) respecto de la eventual invariabilidad tributaria que propone este proyecto de ley por un periodo de 25 años. Es decir, la imposibilidad que tiene el ejercicio de la soberanía nacional, los presidentes de la República y el Congreso Nacional, en tanto órgano colegislador, de poder alzar impuestos o no durante seis periodos presidenciales, pues son 25 años. Esa constitucionalidad es un tema que tenemos que analizar de esa norma específica”, expuso el parlametario socialista.

    El segundo punto donde Leiva pone las alertas es respecto de que el proyecto haya entrado como un solo paquete y que sea finalmente una “reforma tributaria”.

    “Otro aspecto importante es cómo se garantiza un adecuado procedimiento legislativo respetando los principios democráticos y de certeza jurídica en la tramitación del proyecto. Y para eso va a ser muy importante en qué comisiones se radique la discusión de este proyecto y si efectivamente, por un tema de certeza y publicidad, se da una adecuada tramitación a un proyecto que nosotros lo denominamos para los superricos, pero que es una reforma tributaria estructural”, puntualizó.

    Asimismo, el diputado manifestó su preocupación por cómo el proyecto de ley afectaría particularmente a las pymes.

    “No solo la invariabilidad tributaria, la rebaja del impuesto corporativo, las excepciones al impuesto a donaciones, sino que también, por ejemplo, la problemática que se genera con el no estar considerada a las pymes y eventualmente ellas reciban un alza del impuesto a partir del 2028 y luego en el 2030 en régimen y no están consideradas en este proyecto de ley. Eso hay que analizar. La eliminación de franquicias tributarias, por ejemplo, la del Sence, que puede ser bien cuestionada en algunos casos por falta de fiscalización, pero que es muy importante para el desarrollo también económico de la formación y desarrollo de las empresas y particularmente de los trabajadores”.

    Para Leiva el gobierno de Kast fue preparando el ambiente para presentar un proyecto que rebaja la carga impositiva a los más ricos y que generará menos recaudación fiscal.

    “Lo que nosotros sentimos es que el Gobierno ha ido preparando, no de una manera rigurosa y adecuada, desde nuestra posición política, este proyecto de ley, diciendo que estaba quebrado, que Chile se cae a pedazos. Se prepara, se hace un contexto para, eventualmente, dar cuenta de este proyecto de ley y bajar la recaudación”, puntualizó el parlamentario.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:Desde la RedacciónRaúl LeivaReconstrucción nacionalInvariabilidad tributariaMegaproyecto

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