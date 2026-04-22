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    El canciller busca atraer talento del extranjero: “Chile podría ser perfectamente el California de Sudamérica”

    El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, resaltó la necesidad de atraer talentos extranjeros para impulsar la economía y que el sector privado siga invirtiendo en Chile.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Ministro de Relaciones Exteriores Francisco Pérez Mackenna expone en el foro Latam Focus 2026 DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, resaltó el rol que tiene el comercio internacional para impulsar la economía de Chile. En ese contexto, el canciller destacó sus próximas visitas a Estados Unidos y la India como una forma de fortalecer la productividad del país para beneficiar la productividad de Chile.

    “Que Chile logre atraer y retener talento, nosotros tenemos cosas buenas”, dijo el canciller en un seminario de BTG Pactual sobre la importancia de atraer y repatriar talento desde el extranjero.

    Ante este contexto, el secretario de Estado resaltó su agenda en el corto plazo: “Vamos a partir ahora a un viaje a Estados Unidos. Vamos a ir básicamente al lado de Silicon Valley y después lo mismo con la India, que es otro país muy importante para lo que se nos viene en cuanto a diversificar mercados y en cuanto a también poder incorporar más tecnología y más conocimiento”.

    Sobre el atractivo de la India, el canciller primero apuntó a la oportunidad de capacitarse en sus universidades. “Nosotros cada vez vemos más dificultad y más costos en seguir acudiendo a los centros de estudio que hemos acudido tradicionalmente en el país del norte y a más dificultad para las visas. ¿Por qué no podemos (ir a la India?)“.

    “Uno se encuentra (en Estados Unidos) con un montón de profesores que justamente vienen de la India. ¿Por qué no empezar a pensar en que la India podría ser, además de un buen mercado, un punto para que nuestros alumnos vayan a estudiar? Ese es el tipo de cosas que queremos hacer”, dijo sobre la agenda que busca impulsar entre Chile y la India.

    El canciller resaltó la necesidad de fortalecer la relación con la India para potenciar la “transferencia tecnológica” y “cooperación científica”.

    Ante este contexto, el canciller resaltó el objetivo de la atracción de talentos extranjeros. “Queremos también, de alguna manera, conectarnos con ellos. Atracción de talentos extranjeros. Hay muchos países, Estados Unidos incluido, que tienen visas para que importantes talentos se vengan a arriesgar al país. Eso nosotros no lo tenemos”, dijo en el contexto de facilitar la convalidación de títulos.

    “Que tengamos en nuestros acuerdos, en nuestros países, elementos que incorporen acceso a universidades y centros de investigación. Repatriación de talentos. Tenemos muchos talentos repartidos por el mundo, de chilenos que están trabajando afuera”, agregó.

    En detalle, el canciller comentó que “ya hemos conversado con ellos, nos estamos yendo a mediados de mayo. Ya tenemos un principio de acuerdo que estamos trabajando y creemos que va a ser muy importante incorporar a la India en nuestro portfolio”.

    El acercamiento de Chile con la India no es nuevo; el gobierno del expresidente Gabriel Boric sostuvo conversaciones con dicha nación hasta antes de terminar su mandato. El último hito fue que en diciembre pasado se celebró la cuarta ronda de negociaciones del Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA, por sus siglas en inglés) entre ambas naciones.

    Respecto a Estados Unidos, el canciller resaltó que “esta semana firmamos dos importantes acuerdos con Estados Unidos. El primero tiene que ver con lo que se llaman los minerales críticos, y lo que queremos hacer con eso es crear un clima para que podamos diversificar más nuestras exportaciones, no solo en términos de mercado, sino también en términos del tipo de actividades que se hacen respecto de, por ejemplo, la minería”.

    En relación con la minería, el canciller apuntó a generar las condiciones para impulsar la capacidad de fundición en Chile. “Si no logramos diversificar los destinos en cuanto a generar capacidad de fundición en otros lugares, vamos a estar muy concentrados en esto. Y si pudiéramos traer ese tipo de actividades a Chile, en minerales críticos, en tierras raras, incluso en el caso del cobre, vamos a tener probablemente un porcentaje mayor del valor que estamos creando que se va a quedar acá”, dijo.

    Chile como destino atractivo

    En su exposición, al margen de los desafíos para impulsar la economía, —que hoy el Ejecutivo busca abordar vía su megarreforma—, el canciller destacó las ventajas comparativas del país: “Chile podría ser perfectamente el California de Sudamérica”.

    El estado de Estados Unidos destacó por tener un pasado relacionado con la extracción del oro y hoy es reconocido como centro tecnológico gracias a Silicon Valley, donde las grandes tecnológicas del mundo y firmas emergentes del sector tienen sus bases.

    “¿Por qué no? Tenemos el mejor clima. Yo considero, de hecho, que es nuestra principal ventaja competitiva; es nuestro clima. Porque es lo que permite atraer justamente a este mercado talento que esté buscando buena calidad de vida”, dijo.

    En detalle, apuntó a los sectores que hoy Chile destaca o tiene potencial. “Tenemos los recursos claves, tenemos el cobre, tenemos el litio de energías renovables, conectividad. Red de tratados de libre comercio, probablemente la más extendida del planeta”, dijo e incluyó al hidrógeno verde como una industria a seguir potenciado en Chile.

    “Chile sí puede hacer ciencia. Ahora, sin embargo, para salir de esta trampa, lo que necesitamos, obviamente, es incorporarle a la fórmula el elemento que nos falta. Y es básicamente poder aumentar nuestro stock de capital humano, obviamente partiendo por la educación, pero también incorporando talentos por el lado de arriba y logrando que este capital humano converse con lo que estamos haciendo en inversión”, reflexionó.

    En su mensaje, el canciller estimó que su plan es posible y necesario de cara a que sectores como la minería tengan un menor protagonismo en la economía en el largo plazo. “Ese es el desafío para nosotros y, si no lo logramos, va a ser difícil que, cuando finalmente la ley de nuestros minerales vaya cayendo, logremos despertar en un mundo donde el ingreso per cápita de Chile sea parecido al de ingreso per cápita de los países desarrollados del norte”, comentó.

    En esa línea, el canciller interpeló al sector privado a aportar en su plan. “Elijan a Chile porque es un país maravilloso y además porque nos va a ir bien”, dijo al cierre.

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