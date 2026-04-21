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    Zelensky conversa con Kast y analizan vías para profundizar relación bilateral

    El Presidente ucraniano dijo que valoraban la incorporación de Chile en la Coalición Internacional para el Retorno de los Niños Ucranianos y agradeció el apoyo a Ucrania, en especial a su soberanía e integridad territorial.

    Cristina CifuentesPor 
    Cristina Cifuentes
    El Presidente ucraniano, Volodimyr Zelensky, acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Andrii Sybiha, conversa con el Presidente José Antonio Kast por videoconferencia. Foto: Zelensky/Oficial Telegram

    El Presidente Volodimyr Zelensky habló hoy por primera vez con el mandatario chileno, José Antonio Kast y le agradeció el apoyo a Ucrania y analizaron en detalle todas las posibles vías para profundizar la cooperación bilateral.

    “Le agradecí su apoyo a Ucrania, en particular a nuestra soberanía e integridad territorial. También valoramos su incorporación a la Coalición Internacional para el Retorno de los Niños Ucranianos. En mayo se celebrará una cumbre dedicada a nuestros niños, y contamos con la participación de Chile”, escribió Zelensky en su cuenta en Telegram.

    “Analizamos en detalle todas las posibles vías para profundizar la cooperación bilateral entre nuestros países. Ucrania ya cuenta con acuerdos de seguridad de 10 años con tres países de Medio Oriente, y estamos dispuestos a establecer la misma alianza con Chile. También hablamos sobre la cooperación en la industria metalúrgica, la agricultura y la exploración minera. Acordamos que nuestros equipos discutirían los próximos pasos”, añadió.

    El canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna se refirió a la conversación entre ambos mandatarios y la posibilidad de que Kast visite Ucrania.

    “Hubo una invitación, hay que verla en lo complejo de nuestras agendas, pero a lo mejor en un futuro se podrá completar (...). Es una invitación a conocer lo que ahí se hace. Tienen una industria agrícola muy dinámica, han avanzado bastante en tecnología, también en minería, nosotros somos un país minero, así que podemos buscar cooperación en esas áreas”, detalló el canciller.

    El 10 de marzo pasado, en la antesala del cambio de mando donde Kast asumió la presidencia, el canciller de Ucrania, Andrii Sybiha, tuvo una reunión con el ahora jefe de Estado.

    “Mi presencia aquí significa mucho, significa la importancia que tienen nuestras relaciones bilaterales, cuánto valoramos el apoyo a Chile”, dijo a La Tercera en esa oportunidad el ministro de Relaciones de Exteriores.

    11.03.2026 Andrii Sybiha Ministro de asuntos exteriores de Ucrania Foto Pablo Vásquez Pablo Vásquez R.

    “Llegué con una señal muy clara. Estamos abiertos a acelerar nuestra agenda bilateral. Tenemos mucho que proponer y también nos interesa la cooperación práctica con sus empresas. Por ejemplo, nos interesa la participación de sus empresas en la futura reconstrucción. Estamos listos para contribuir a su seguridad alimentaria, a su seguridad, con nuestra mejor experiencia de combate. Ahora es nuestro activo. Lo más importante es comenzar a convertir estas buenas relaciones y cooperación diplomáticas y políticas en proyectos concretos. Tecnologías no tripuladas, por ejemplo, en agricultura, en el área marítima. También hablamos del desminado, porque ustedes poseen una experiencia realmente única en este ámbito. Necesitamos tal cooperación. Más del 30% de nuestro territorio está envenenado por minas. Están produciendo máquinas de desminado realmente buenas”, añadió.

    Más sobre:José Antonio KastVolodimyr ZelenskyUcraniaChileKievKyivSantiago

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