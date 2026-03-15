Andrii Sybiha: “No hay señales de Rusia para llevar a cabo negociaciones de paz serias”

En Ucrania no hay nadie que no se haya visto afectado por la guerra y eso también incluye a los miembros del gobierno. Es el caso del ministro de Relaciones Exteriores, Andrii Sybiha, quien no solo tuvo que estar en un búnker junto al Presidente Volodymyr Zelensky en los primeros días de la invasión rusa a gran escala en febrero de 2002, sino que también en este invierno que recién termina tuvo que aprender técnicas de calefacción para su familia, producto de los ataques a la infraestructura crítica que cortó el suministro eléctrico, en medio de gélidas temperaturas.

“Nos dio una nueva cualidad de inspiración y confianza en nosotros mismos después de lograr pasar y resolver un invierno difícil, pero empezamos a prepararnos para otro invierno en condiciones de posible guerra, desafortunadamente. Así que debemos estar preparados en función del peor escenario. No me quejo, pero hemos aprendido la lección. Cuando ocurrió, después de los ataques realmente intensos en Kiev, tuvimos problemas con el suministro eléctrico, con la calefacción, al igual que probablemente cada familia ucraniana. Y personalmente, me convertí en especialista gracias a expertos en organizar este suministro. También se trata de resistencia y resiliencia. Y mis hijos tenían calefacción. Solo teníamos electricidad tres o cinco horas al día. Estamos agradecidos a nuestros socios internacionales, porque ellos también contribuyeron mucho a nuestra resiliencia y resistencia”, dice en esta entrevista con La Tercera.

El canciller estuvo de visita en Chile para participar del cambio de mando y la asunción de José Antonio Kast. “Mi presencia aquí significa mucho, significa la importancia que tienen nuestras relaciones bilaterales, cuánto valoramos el apoyo a Chile. A pesar de la guerra, decidimos venir en persona para felicitar, felicitar al señor presidente y a la primera dama”, explica.

El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, durante su entrevista con La Tercera. Foto: Pablo Vásquez/ La Tercera Foto Pablo Vásquez Pablo Vásquez R.

“Llegué con una señal muy clara. Estamos abiertos a acelerar nuestra agenda bilateral. Tenemos mucho que proponer y también nos interesa la cooperación práctica con sus empresas. Por ejemplo, nos interesa la participación de sus empresas en la futura reconstrucción. Estamos listos para contribuir a su seguridad alimentaria, a su seguridad, con nuestra mejor experiencia de combate. Ahora es nuestro activo. Tenemos intercambio cultural. Tenemos intercambio educativo. Por cierto, tenemos nuestra estación antártica Vernadsky. Lo más importante es comenzar a convertir estas buenas relaciones y cooperación diplomáticas y políticas en proyectos concretos. Tecnologías no tripuladas, por ejemplo, en agricultura, en el área marítima. También hablamos del desminado, porque ustedes poseen una experiencia realmente única en este ámbito. Necesitamos tal cooperación. Más del 30% de nuestro territorio está envenenado por minas. Están produciendo máquinas de desminado realmente buenas”, indica.

¿Cuáles son las expectativas que tienen de una nueva ronda de negociaciones de paz?

En principio, podríamos esperar una nueva ronda de negociaciones y se acordó que se celebraría esta semana que pasó. Pero por esta escalada en torno a Irán o por Rusia, se pospuso. Nuestro equipo está trabajando para fijar la nueva fecha. Así que, por supuesto, después de cada ronda de negociaciones esperamos avances, resultados tangibles. Y si me preguntas por los logros tras rondas anteriores, podría decirte que al menos acordamos intercambiar prisioneros. Eso es muy importante. Acordamos intercambiar los cuerpos de los soldados caídos. Nuestra sociedad necesita entender que este proceso de paz también trae resultados prácticos. Probablemente finalizaremos el glosario, que es importante tener la misma comprensión de la definición de términos. Qué significa alto el fuego, línea de contacto. Pero aún así no logramos ningún avance en temas más delicados como son el territorio del Donbás y la central nuclear de Zaporiyia. Nuestra posición es que tenemos propuestas viables, por ejemplo, zona de libre comercio y zona desmilitarizada como parte de esta zona franca. Pero, por supuesto, este territorio debe estar bajo jurisdicción ucraniana, porque los rusos ahora exigen la retirada de nuestras tropas de esta región y que allí se aplique la legislación rusa, que la bandera rusa esté allí, y eso es inaceptable. Ucrania nunca aceptará ninguna fórmula que afecte nuestra integridad territorial y soberanía. Desafortunadamente, no hay señales de Rusia para llevar a cabo negociaciones de paz serias. Solo intentan alargar el proceso, mostrar a los estadounidenses que son constructivos, evitar sanciones. Nuestra posición de principios es que debemos acabar con esta guerra. Estamos preparados para el alto el fuego incondicional. Y, por cierto, el miércoles conmemoramos un año desde que Ucrania aceptó la propuesta estadounidense de alto el fuego incondicional en Yeda, participé en esas charlas. Y por eso significa que tenemos el único obstáculo para la paz: Rusia. Es obvio que están interesados en la guerra porque la guerra ayuda al régimen de Putin a controlar el país, a ganar el dinero sangriento, a mantener el control sobre estos grandes territorios. Así que necesita la guerra. Es importante que, después de las próximas reuniones, podamos organizar reuniones a nivel de presidentes. Así que nos interesa llevar a cabo la reunión de Zelensky, Putin y Trump. Y probablemente solo esta reunión podría aportar una nueva dinámica o realmente cierre una paz justa y completa. Así que nuestro enfoque es: intentemos organizar esta reunión. Vamos a cerrar el alto el fuego. Quedémonos donde nos quedemos. Y este alto el fuego abrirá el camino para negociaciones de paz más amplias.

GENYA SAVILOV

¿Cree que sería posible organizar realmente esta reunión? Porque Putin siempre dice que el presidente Zelensky tiene que ir a Moscú…

Nunca nos detendremos de intentarlo. Ese es nuestro enfoque. No tenemos otra alternativa porque queremos acabar con esta guerra. Y entendemos que es la forma más eficaz de organizar este tipo de reunión. Así que trabajemos en la agenda de esta reunión. Recibimos la señal de Putin de que invitó a Zelensky a Moscú, ¿cómo es posible? Es como un mal chiste o algo así.

Parte esencial de los esfuerzos de paz son las garantías de seguridad, ¿qué buscan en este sentido?

Nuestra visión de la forma de la seguridad garantiza cuatro elementos. Deben ser legalmente vinculantes. Así que significa que deben ser ratificados en el Congreso y luego en los Parlamentos de nuestros socios. Deben ser fuertes, como el Artículo 5 (de la OTAN), con fuerzas en el terreno, con respaldo estadounidense. Eso es una parte esencial de nuestra pertenencia a la UE. Pero el elemento más fundamental, es el Ejército ucraniano. Un paquete de disuasión para Ucrania y para reforzar al Ejército ucraniano. Incluso después de la guerra, incluso después del alto el fuego, debemos mantener un Ejército muy fuerte para evitar más agresiones, para evitar que la agresión se reanude, porque ahora estamos ganando tiempo para Europa.

¿Cómo ve el ingreso de Ucrania a la Unión Europea?

Para nosotros, nuestra pertenencia a la UE es un elemento de nuestras garantías de seguridad. Esa es nuestra elección estratégica. Esa es la elección de nuestro pueblo, de nuestra sociedad. Ahora defendemos esta elección, pagando un precio muy alto y estamos comprometidos con las reformas. Entendemos que debemos cumplir todos los criterios y nos estamos moviendo muy rápido. En el segundo día de la guerra, cuando las tropas rusas estaban muy cerca de Kiev en 2022, el presidente Zelensky dio instrucciones para preparar solicitudes oficiales para convertirse en miembro de la UE. Al cuarto día, cuando las fuerzas rusas aún estaban muy cerca de Kiev, se preparó este documento y lo presentamos oficialmente a la UE. En medio año obtuvimos el estatus de candidato para ser miembros de la UE. Fue con una velocidad realmente impresionante. Y queremos usar este enfoque ahora porque no podemos perder tiempo enfrentando estos desafíos. Teniendo un enemigo, así que queremos tener certeza. No queremos ser una zona gris, porque este enfoque de apaciguamiento solo provocará a Putin. Vemos la situación en Georgia y no queremos fuerzas prorrusas en Ucrania. Por eso, para nosotros, nuestra pertenencia a la UE también se trata de una nueva calidad de vida, sobre nuestra agenda interna. Y por eso es tan importante fijar la fecha o el momento concreto, porque definitivamente Rusia intentará, por ejemplo, tras un alto el fuego o un posible acuerdo de paz, impedir nuestra adhesión.

¿Ser parte de la OTAN sigue siendo un objetivo para Ucrania?

Por supuesto. Sí. También es la elección de nuestro pueblo. Está fijado en nuestra Constitución. Entendemos que no tenemos consenso entre los países de la OTAN, pero eso no significa que un tercer país, especialmente Rusia, pueda bloquear y pueda tener derecho de veto.

Hace un año, Trump le dijo a Zelensky en el Salón Oval que no tenía las cartas, pero ahora los países están recurriendo a Ucrania en busca de ayuda para enfrentar los drones iraníes, ¿cómo ve esta situación?

Nunca hay que dudar de que tenemos cartas fuertes que podríamos usar en un momento adecuado. Y nos encontramos en esta situación en Medio Oriente y demostramos cómo el mundo necesita a Ucrania, con nuestra competencia, con nuestra experiencia de combate, con nuestras tecnologías. Y muchos países se acercan a nosotros para que contribuyamos en su seguridad, para apoyarlos en su lucha contra las violaciones y ataques iraníes. Irán es un país que es una fuente de terrorismo global. Es un país que chantajeó al mundo con amenazas nucleares como las de los rusos. Ellos apoyaban a Rusia con armamento. Y probablemente sea un hecho que cuando Rusia ataca a Ucrania, utilizan en promedio entre 300 y 500 drones iraníes por ataque. Irán compartió con Rusia la tecnología para producir drones y la tecnología avanzada. Al principio, un dron iraní solo llevaba 50 kg de explosivo. La cápsula explosiva en sí y la altitud era de 500 metros. Ahora vuelan a una altitud de dos kilómetros, así que es más difícil derribarlos y llevan 90 kg. Ahora podemos derribar en Ucrania el 80% de los drones y misiles. Y nuestra tecnología de drones, nuestros interceptores de drones son la parte esencial de nuestro sistema de defensa. Por supuesto, tenemos Patriots, y aquí dependemos de Estados Unidos. Y nuestro objetivo, el objetivo ucraniano, es ser más autosuficientes, producir nuestro sistema de defensa aérea, producir nuestra munición de largo alcance. Y estamos avanzando. Ahora, podríamos atacar a Rusia a distancia con nuestro propio armamento, hasta la distancia de 3.000 km. Y demostramos lo efectivos que somos a pesar de que tienen un sistema de defensa aérea realmente bueno. Pero cuando lo necesitemos, podíamos romper y atacar. Ahora deben sentir la guerra que trajeron a Ucrania en sus casas. Ya sea que signifique un apagón, alarmas aéreas.

¿Cree que esta guerra en Medio Oriente pueda desviar la atención hacia Ucrania al igual que los recursos?

Ya se está reenfocado (la atención). Desgraciadamente es una realidad geopolítica. Por eso estoy aquí una vez más, para mantener a Ucrania en la agenda global, para mantener a Ucrania en los medios de comunicación masivos. Para nosotros es importante, porque la guerra continúa en Ucrania con sufrimientos, con muertes cada día. Y, por supuesto, intentamos contribuir también para poner fin adecuadamente a esta situación de escalada o desescalada en Medio Oriente, así que para nosotros supone un desafío respecto a nuestros almacenes, respecto a la disponibilidad de misiles, porque nuestros socios los usan. Por eso, si ayudamos con nuestros interceptores, con nuestros drones, significa que podrían ahorrar el uso de misiles que son muy caros. Y ahora estamos ayudando con esto. Prácticamente, nuestros equipos están en países concretos, trabajando con nuestros socios, con nuestra experiencia y ayudando a combatir el ataque iraní. Y, por supuesto, por ejemplo, necesitamos evitar que Rusia utilice esta situación a su favor.