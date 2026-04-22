Carabineros relanza campaña de entrega voluntaria de armas: desde el 2020 se han entregado más de 29 mil

Durante la mañana de este miércoles, Carabineros relanzó a nivel nacional la campaña de entrega voluntaria de armas, iniciativa que ha permitido retirar más de 29 mil desde 2020.

El jefe de Zona de Armas y Explosivos, general Stephan Godomar, detalló que “el objetivo de esta campaña es recuperar armas hechizas o armas heredadas o armas inscritas regularmente pero que pertenecen a personas fallecidas y que, por lo tanto, han pasado a encontrarse en situación irregular, con la finalidad de que estas armas no pasen a manos equivocadas”.

Según explicó, el procedimiento para hacer entrega de las armas es a través de un llamado telefónico al 800-377-707. “La persona que tenga un arma en estas condiciones debe llamar a Carabineros, contactarse con nosotros para que nosotros concurramos a su domicilio, al lugar en donde ella se encuentre y podamos hacer entonces una entrega segura del arma de fuego”, expresó.

Finalmente, mencionó que “en cada una de las regiones de nuestro país se está relanzando también esta campaña, que lo que busca es apoyar la seguridad pública, reforzar las labores preventivas y hacerlo en el marco de las celebraciones de nuestro 99º aniversario”.

Por su parte, alcalde de Santiago, Mario Desbordes, destacó la campaña realizando un llamado a entregar las armas. “Es importante disminuir las armas que están en manos de personas que no conocen cómo usarlas y también evitar a partir de ahí que estén luego en manos de delincuentes”, mencionó.

Cifras de entrega de armas

De acuerdo con lo detallado por el funcionario policial, desde el año 2020 ha existido un aumento sostenido en la disposición de la ciudadanía a hacer entrega de armas, con un total de 29.854 unidades entregadas.

“Principalmente corresponden a armas largas de tipo escopeta que pertenecían a algún familiar que ha fallecido, o bien armas de puño corta, revólveres principalmente”, sostuvo.

En esa línea, precisó que “el año pasado, por ejemplo, se entregaron 8.142 armas y en el año 2024, 7.436. Y en los años anteriores las cifras rodean las 4.000, 3.000 y 2.700 armas entregadas”.

“Si comparamos esto con el universo de armas legalmente inscritas en Chile, que corresponden a alrededor de 753.000, el porcentaje es pequeño, es casi un 1%; sin embargo, es significativo respecto del aporte que hace a la seguridad pública”, mencionó.

En cuanto al detalle de las armas entregadas en 2020 se registraron 2.766 unidades entregadas, cifra que subió a 3.284 en 2021, 3.996 en 2022 y 4.230 en 2023. El alza más significativa se observa en 2024, con 7.436 armas, y en 2025, cuando se alcanza un total de 8.142.

De las entregadas en 2025, 4.698 corresponden a armas cortas, 3.439 a armas largas y cinco a armas hechizas.

Respecto del destino de este armamento, el funcionario policial explicó que son sometidas a un proceso de inutilización, en el que se destruyen sus cañones y mecanismos de disparo, para luego ser fundidas de acuerdo con la Ley de Control de Armas.