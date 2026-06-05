Desbordes señala que informe de Contraloría hacía “una obligación” presentar querella por fraude al fisco contra Hassler por Sierra Bella

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, enfatizó la obligación del municipio de presentar una querella criminal en contra de la exalcaldesa de Santiago y ahora diputada Irací Hassler.

Ayer jueves se conoció que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la acción judicial contra la parlamentaria por fraude al fisco.

En el documento se argumenta que se acreditó que el decreto de pago N°187 se emitió de forma anticipada y sin un decreto alcaldicio que lo habilitara. Además, el decreto alcaldicio N°810 —que autorizaba la compra por $8.252.873.341— fue firmado por la exalcaldesa “omitiendo, entre otros, deliberadamente el visto bueno obligatorio de la Dirección de Control Municipal, un trámite esencial para garantizar el examen previo de legalidad de todo acto administrativo”.

Tras conocerse la situación, la parlamentaria reaccionó a través de X y defendió la actuación de su gestión en la fallida compra del inmueble.

“La causa Sierra Bella fue investigada y sobreseída por la justicia”, afirmó la exjefa comunal. En esa línea, agregó que “resulta lamentable que el alcalde Desbordes intente reinstalar una discusión que ya fue resuelta por la justicia”, argumentando que la investigación se extendió por más de dos años y concluyó con una resolución que estableció que “los hechos investigados no constituían delito”.

Así las cosas, Desbordes afirmó este viernes que “ después del informe de Contraloría, que es lapidario, estamos obligados a poner esta información a disposición del Ministerio Público ”.

“El informe de Contraloría es muy duro, señala que la exalcaldesa fue advertida, que la exalcaldesa desobedeció un documento de Contraloría que le daba ciertas instrucciones respecto a esto, hay un sobreprecio evidente, hay varias cosas más”, añadió el actual alcalde de Santiago.

En ese sentido, explicó que “la propia Contraloría pone antecedentes sobre la mesa que yo estoy obligado a investigar”.

“Si la actual diputada está tranquila de que actuó bien, ok, entonces se tendrá que investigar por el Ministerio Publico, pero no es algo que yo haya inventado, algo que se le haya ocurrido al alcalde. Todos ustedes pueden revisar el documento de Contraloría y la verdad que es durísimo”, concluyó el alcalde.