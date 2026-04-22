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    PDG apoyará legislar en general proyecto de Reconstrucción Nacional tras reunión con ministro José García Ruminot

    El partido sostuvo un encuentro con el jefe de la Segpres, instancia en que se habría acordado algunas de sus peticiones: la devolución de IVA a medicamentos y rebaja del IVA a pañales. El proyecto, firmado esta mañana por el Presidente José Antonio Kast, ingresó al Congreso con suma urgencia.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    PDG apoyará legislar en general proyecto de Reconstrucción Nacional tras reunión con ministro José García Ruminot

    Desde el Congreso Nacional, el jefe de bancada del Partido de la Gente (PDG), Juan Marcelo Valenzuela, informó que apoyarán la idea de legislar en general proyecto de Reconstrucción Nacional tras sostener una reunión con el ministro de la Segpres, José García Ruminot.

    En detalle, Valenzuela detalló que desde el Ejecutivo habrían recogido las peticiones de parte del partido de recoger la devolución de IVA por medicamentos y rebaja del IVA a pañales.

    “El objetivo es que la clase media sea el eje central de esta reforma. Se recogió de parte del gobierno, por lo cual estamos muy contentos, la devolución del IVA de los medicamentos, de los pañales y también que permanezca el tributo de 12,5 para nuestras queridas pymes, esforzadas pymes, que representan muy bien a la clase media”, detalló el parlamentario.

    El diputado también señaló que este encuentro sería “el primer paso de muchos para poder aliviar el bolsillo de todos los chilenos”.

    Por su parte, García Ruminot agradeció la disposición del Partido de la Gente, por analizar las medidas propuestas en el proyecto de Reconstrucción Nacional.

    Agradecemos profundamente al Partido de la Gente, no sólo que vayan a respaldar la idea legislar, sino esta preocupación sincera, profunda por lo social. También hemos escuchado al Partido de la Gente y a muchas otras fuerzas políticas respecto de la tasa de impuestos para las pymes. Las pymes han venido planteando que la actual tasa del 12,5% de impuestos de categoría sea permanente y no sea sólo transitoria”, detalló el secretario de Estado.

    Sobre este último punto sobre las Pymes, García Ruminot también señaló que no estaban seguros de poder materializar aquel compromiso en este proyecto “porque es probable que lo hagamos en otro. Están ambas opciones abiertas”.

    Por otro lado, respecto a las expectativas de cuando podría finalmente despachado el proyecto, el ministro de la Segpres enfatizó que mantiene la idea de que sea despachado desde la Cámara antes del 1 de junio.

    “Me encantaría que el Presidente José Antonio Kast pudiera agradecer a la Cámara de Diputados por el respaldo recibido y por el entusiasmo en legislar en materias que, además, son urgentes”, señaló.

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    Más sobre:PDGJuan Manuel ValenzuelaReconstrucción NacionalJosé García RuminotIVA

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