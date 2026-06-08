Homicidio en Lampa: hombre de 65 años es encontrado sin vida al interior de domicilio que arrendaba
El hombre se encontraba arrendando un dormitorio desde hace seis meses en la Región Metropolitana por motivos laborales.
El homicidio de un hombre de 65 años se encuentra investigando la Policía de Investigaciones (PDI) en la comuna de Lampa, Región Metropolitana.
Los hechos, ocurrieron durante la tarde del domingo, cuando la víctima fue encontrada sin signos vitales al interior del dormitorio que arrendaba en la comuna.
Según la información policial, este se encontraba arrendando el dormitorio desde hace seis meses por motivos laborales.
De acuerdo a lo que detalló el inspector Pablo Agüero, de la Brigada de Homicidios Centro Norte, “pudimos constatar de que el cuerpo mantiene diversas lesiones, la principal mantiene una herida cortopunzante a nivel torácico, mantiene diversos golpes a nivel de su cráneo, así como también heridas de defensa en sus extremidades superiores”.
Respecto al lugar en donde vivía, el funcionario policial sostuvo que " este sitio consta de diversos domicilios” y añadiendo que de acuerdo a “antecedentes aportados por residentes del sector, mantienen un constante flujo de personas, por cuanto los habitantes del mismo comparten diversas bebidas alcohólicas y todo lo que es amarillo”.
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