La U se aleja del Chile 2 tras igualar con un Coquimbo Unido que no logra superar el récord del Ballet Azul

Ni Universidad de Chile y tampoco Coquimbo Unido se fueron felices del estadio Santa Laura. Dos de los mejores equipos del torneo masticaron un empate 1-1 que deja a los eventuales locales lejos de la clasificación directa a la Copa Libertadores y que, de paso, impide a los piratas cortar su racha en 16 triunfos consecutivos, igual que el Ballet Azul de las temporadas 1963 y ’64.

Duelo importante para ambos, aunque con motivaciones muy diferentes. Mientras el campeón esperaba llevarse el décimo séptimo triunfo, para así romper la histórica marca, los universitarios esperaban imponer sus términos para acercarse al ansiado Chile 2.

Porque la previa del partido estuvo llena de vicisitudes. El anuncio del DT azul Gustavo Álvarez de dejar su cargo redundó un ambiente extraño en la interna de la U, uno que las declaraciones del presidente de Azul Azul Michael Clark enturbiaron aún más y las protestas de los hinchas logró enrarecer todo.

Sin embargo, al menos en la cancha, los jugadores locales quisieron abstraerse de todas esas distracciones para derribar a un rival, prácticamente invencible. Como es su estilo, apretó la salida de los nortinos e intentó construir con inteligencia. A los 3’ minutos, una habilitación cruzada de Charles Aránguiz encontró a Javier Altamirano, pero el exjugador de Estudiantes de La Plata no pudo controlar con eficiencia para derrotar al Mono Sánchez.

La detención del partido cerca del cuarto de hora, a raíz de varios minutos de fuegos artificiales y bombas de estruendo que obligaron al juez Diego Flores a suspender las acciones por largos minutos. Una situación que, sin querer, quitó ritmo a los universitarios. Un remate de Lucas di Yorio y otro de Franco Calderón que Sánchez sacó en la línea, aunque en posición de adelanto, fue muy poco para una escuadra en constante iniciativa.

Pero los dirigidos de Esteban González tienen esa estirpe de los monarcas. El momento de lucidez para salir de un eventual agobio y esperar el momento preciso para dar el golpe. Lo volvió a hacer. A un minuto del final del tiempo reglamentario, Felipe Salinas ganó bien arriba la pelota a Felipe Salomoni y centró preciso para Martín Mundaca. El cabezazo del juvenil sobró a la mala salida de Gabriel Castellón y el balón entró lentamente a la portería local para poner el 1-0.

En los descuentos, un potente derechazo de Leandro Fernández obligó a otra gran tapada de Sánchez, pero los azules no pudieron encontrar suficiente profundidad para al menos igualar antes del descanso.

No alcanza

Temprano en el tiempo complementario, Universidad de Chile logró equiparar las cifras. A los 18 segundos, la incursión de Altamirano en el área terminó en la mano de Bruno Cabrera. Flores no dudó en cobrar el penal y el remate de Aránguiz fue contenido por Sánchez, pero el rebote quedó en los pies del volante de la U para conseguir el 1-1, a los 48’.

Tras el empate, ambos rivales no arriesgaron tanto más. Encima, una nueva andanada de bengalas del lado norte del Santa Laura obligó a otra detención en las acciones, so pena del árbitro de interrupción definitiva del partido.

En los minutos finales, el ingreso de Rodrigo Tucu Contreras pretendió entregar mayor volumen ofensivo a los universitarios y, a ratos, lo consiguió. A doce del final, una chilena del exjugador de Everton obligó a otra buena reacción del Mono Sánchez, quien salvó su portería y el invicto. Claro que, en el final, Coquimbo Unido estuvo un poco más cerca en un partido que no logró salir del empate, resultado que no sirvió a ninguno de los dos.