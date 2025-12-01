VOTA INFORMADO por $1100
    El Deportivo

    Gustavo Álvarez avisa que se va de la U al final de la temporada: “Hay un profundo desgaste”

    El entrenador argentino explicó su determinación en la antesala del duelo entre Universidad de Chile y Coquimbo Unido. El DT tiene contrato vigente con el club laico y una cláusula de 1.2 millones de dólares.

    Lucas Mujica 
    Lucas Mujica
    Gustavo Álvarez avisa que se va de la U al final de la temporada: “Hay un profundo desgaste”. . Por Photosport

    Gustavo Álvarez no sigue en la U. El entrenador habló en la antesala del duelo entre Universidad de Chile y Coquimbo Unido. Antes de referirse al partido, el estratega confirmó que, pese a tener contrato vigente, no continuará en Chile. “Quiero ser bien claro. Siento un profundo desencuentro entre la razón y el corazón. Me enamora este club, haciendo referencia a jugadores, funcionarios y al hincha. La razón es de un profundo desgaste”, señaló en rueda de prensa. La cláusula del DT es de 1.2 millones de dólares.

    “A mi criterio, los proyectos deportivos tienen que tener objetivos bien claros de acuerdo a la magnitud y la historia de las instituciones. Definido eso, deben estar los recursos humanos, de infraestructura, humanos, logística y profesionales de acuerdo a eso. En segundo lugar, los grandes beneficios económicos, los números azules, emparejados con los logros deportivos, si no van de la mano, la diferencia la paga el entrenador, los jugadores y lo sufre el hincha”, complementó.

    El DT enfatiza que esto fue lo que le sucedió en la U. “Esa diferencia provocó un desgaste muy grande. Tengo la energía, dedicación y compromiso para los partidos que vienen, pero creo que lo mejor para Universidad de Chile es un cambio de entrenador. Quiero aclarar esto bien lejos del oportunismo. Mirando a los hinchas, yo no tengo ninguna propuesta de trabajo. Mi planificación para enero es descansar y recargar energías con mi familia. El nuevo entrenador debe adecuarse a la planificación del club o debe convencerlos de lo que yo no pude”, apuntó.

    “Yo no hablo mal de la dirigencia. Cuando los objetivos no son común entre partes hay que cambiar. Aquí no hay un hecho puntual, es una sumatoria de cosas. Quiero que quede bien claro y no sea post partido, donde las emociones están a flor de piel. Me parece que valía la pena hacerlo ahora porque el hincha se lo merece”, complementó.

    Álvarez explicitó sus desencuentros con Azul Azul. MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

    Pese a que confirmó su salida, el entrenador prefirió no realizar balances definitivos de su período en el club laico. “Aún quedan dos partidos. Creo que el recorrido ha sido muy bueno en todos los aspectos. Seguramente hay cosas que se pudieron hacer mejor. Me eximo de hacer balances. Estos son partidos trascendentales. Está juego el presente y el futuro, porque el club necesita jugar la Copa Libertadores, y la historia, porque se defiende a uno de los mejores equipos del fútbol chileno”, dijo en relación al récord del Ballet Azul.

    El estratega intentó explicar los términos de su partida. “Yo no estoy renunciando. Tengo que separar y no caer en el oportunismo. Eso es cuando uno toma decisiones solamente en beneficio propio. Mi continuidad en el club no la puedo condicionar a si tengo una oferta de trabajo. Aquí hay un desgaste porque no pude convencer a la dirigencia. Sus criterios y planificaciones no coinciden con lo que yo creo. A partir de ahí, lo mejor es traer un entrenador que vaya en línea con ellos. Hasta ahí llego. Ahora quiero descansar en Buenos Aires, sabiendo que hay un contrato para 2026. Mi misión es decirle al club que es lo mejor. A partir de ahí habrá conversaciones para ver cuál es el futuro. Mi planificación es descansar en Buenos Aires en enero, previo conversaciones con la dirigencia”, sentenció.

    Álvarez, de paso, descartó que la noticia afecte al plantel en la recta final de la Liga de Primera. “Nosotros estamos juntos en estos dos partidos, sabemos lo que nos jugamos. Solamente tengo la necesidad de que no haya especulaciones y quede claro mi sentir. Los jugadores están muy compenetrados en ganar estos dos partidos”, señaló.

    Pese a mostrar distancia con la directiva, el transandino también niega que esta salida tenga que ver con los problemas de Michael Clark y Azul Azul. “Son cosas separadas. Yo con la gerencia estos temas los vengo hablando hace meses. No es un balde de agua fría, pero lo tenía que decir por respeto al hincha. Eso es reciente y yo hace meses que vengo hablando con el gerente sobre el tema”, dijo.

    Fútbol

