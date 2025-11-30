BLACK SALE $990
    Maximiliano Guerrero le da un respiro a Gustavo Álvarez para el duelo ante el campeón Coquimbo Unido

    El carrilero sufrió un desgarro por contusión y trabaja diferenciado para llegar al duelo con los campeones del fútbol chileno, el cual es clave para seguir en la pelea por un cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Guerrero marcó un gol y salió lesionado del duelo con O'Higgins. Foto: Andrés Piña/Photosport.

    El duelo ante O’Higgins fue de dulce y agraz para Maximiliano Guerrero. El carrilero anotó el gol que le permitió a la U seguir en carrera por un cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores (Chile 2) y luego salió lesionado en el minuto 63.

    Tras los exámenes de rigor, realizados el lunes pasado, el diagnóstico fue claro: desgarro por contusión en el muslo de la pierna izquierda. Y aunque en un primer momento se esperaba que no jugara ante Coquimbo Unido, el futbolista confesó que está trabajando para decir presente en el duelo que marcará el futuro de los azules.

    Iremos viendo día a día, para ver si puedo llegar al día martes”, reveló Guerrero en rueda de prensa. Y luego expuso sus razones para apurar la recuperación. “Queremos ir por el Chile 2. Es el objetivo que nos propusimos en el camarín y para ello, debemos quedarnos con los puntos en casa. Sabemos que dependemos de lo que haga Universidad Católica, pero debemos enfocarnos en ganar nuestros partidos y luego ver qué pasa”, expresó.

    Luego agregó que “son dos partidos muy difíciles los que nos quedan. Son dos rivales fuertes, sobre todo Coquimbo que viene jugando de buena forma, pero (Deportes) Iquique se tiene que jugar todo (para no descender), por lo que será muy difícil este final de campeonato”.

    Maximiliano Guerrero en el pasado duelo de la U ante Coquimbo. Foto: Photosport. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Coquimbo va por el récord del Ballet Azul

    La justa continental no es lo único que estará en juego ante los flamantes monarcas de la Liga de Primera. La marca que ostenta el Ballet Azul desde hace 61 años, cuando logró 16 triunfos al hilo entre el segundo semestre de 1963 y la primera rueda de 1964, también ingresará a la cancha este martes 2 de diciembre (18 horas). Esto porque Coquimbo igualó dicho récord al derrotar a La Serena el fin de semana pasado y ahora tiene la chance de romperlo y ostentarlo en solitario, precisamente ante la institución que lo consiguió primero.

    “Es un equipo muy fuerte. El partido allá fue muy difícil y ellos lo ganaron con balón parado, pero -si hacemos un buen partido- podemos ganarle a Coquimbo... El juego ante O’Higgins fue súper difícil y lo ganamos de buena forma. Venimos jugando bien, nos sentimos con confianza y creo que podemos lograr quedarnos con los tres puntos en casa”, sostuvo

    Por último, Guerrero habló de su futuro. Pese a que tiene contrato hasta diciembre de 2026, confesó que ya se encuentra en negociaciones con la gerencia técnica liderada por Manuel Mayo, para extender su vínculo con la sociedad anónima estudiantil. “Estamos en conversaciones, queremos renovar, y si se da la posibilidad de salir al extranjero sería genial, porque es lo que hemos soñado y trazado como futbolista”, concluyó.

