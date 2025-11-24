La Teletón obliga a reprogramar: la U cambia su partido ante Coquimbo Unido en el Estadio Nacional.

Universidad de Chile enfrenta un cambio en su calendario. El partido que el club tenía programado para el lunes 1 de diciembre a las 20:00 horas, ante Coquimbo Unido, fue reprogramado para el martes 2 de diciembre, manteniendo el mismo horario, debido a ajustes operativos vinculados a la Teletón y al desarme de la infraestructura instalada en el Estadio Nacional.

La modificación fue confirmada durante esta jornada, luego de coordinaciones entre el IND y Azul Azul. El recinto será el centro de la jornada televisiva de la Teletón, que finaliza durante la madrugada del domingo. Una vez concluida, el reducto requiere un proceso de desmontaje técnico que incluye estructuras de escenario, cableado, iluminación y otros elementos que ocupan zonas del coloso que deben quedar despejadas para garantizar las condiciones para un partido de fútbol profesional. El recinto cuenta con un plan de recuperación del estado del campo de juego post recitales

Desde la U manifestaron agradecimiento hacia el IND por las gestiones realizadas para mantener el compromiso en el Estadio Nacional y evitar un traslado de localía. La intención de la U era cerrar su participación en condición de local sin salir del recinto, considerando el alto interés de sus hinchas y la estabilidad que implica jugar allí. En los últimos duelos como locales habían jugado en Santa Laura.

Agradecemos al IND y al Parque Estadio Nacional por los esfuerzos que han realizado para permitirnos contar con un campo en buenas condiciones para el juego, aunque no con las características estéticas habituales, para nuestro duelo del próximo… pic.twitter.com/MuUDhtqQSw — Universidad de Chile (@udechile) November 24, 2025

Luego de su victoria ante O’Higgins, la U se mantiene en la lucha por el Chile 2. Hasta ahora, ese puesto lo tiene Universidad Católica, sin embargo, los dirigidos por Gustavo Álvarez están solo tres puntos por debajo de la UC. En ese contexto, el enfrentamiento ante los piratas toma un rol decisivo.

“En el primer tiempo, además de tener esa respuesta a los ataques de O’Higgins con pelotas al espacio o a la espalda de sus centrales, teníamos que mejorar el juego. Controlar más el partido para que no se haga más vertiginoso. En el segundo tiempo salimos con ese plan, lógicamente la expulsión hace que variemos el sistema y el armado del equipo. Se va sintiendo el cansancio, correr con uno menos es complicado, pero el carácter que tiene el equipo, una vez más permitió conseguir los tres puntos”, dijo el DT tras el partido.