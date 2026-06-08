“Mírenme de perfil, yo creo que me veo bastante armónico”: Kast ironiza con folleto del PS y llama a recuperar competitividad tributaria

El Presidente José Antonio Kast se refirió este lunes a la polémica por el folleto del Partido Socialista en que se personificaba al mandatario como el personaje de cuentos infantiles Pinocho.

Durante su alocución en la Exponor 2026, el mandatario se refirió a la discusión que ha generado el proyecto de Reconstrucción Nacional a nivel país.

“Pero necesitamos más trabajo. Y esta norma legal que está hoy día en discusión en el parlamento, que ha generado mucho debate, ha generado distancias, he generado lamentablemente memes”, comenzó señalando Kast.

“Y mírenme de perfil, yo me encuentro bastante armónico”, agregó el Presidente, en una posición parecida a la que era exhibido en el folleto del PS.

Tras ello, el mandatario realizó un llamado a recuperar el crecimiento del país. ”¿Cómo lo revertimos? Porque, claro, podemos encontrar todas las falencias posibles en algo, pero lo que tenemos claro es que necesitamos recuperar la competitividad tributaria. Si esto no es quitarle al que tiene más para darle al que tiene menos. No. Es tener impuestos justos, impuestos que lleguen a las personas de manera eficiente y eficaz", explicó el Presidente.

A lo que añadió: “No que tengamos que, a cierto tiempo, lamentar un informe de la Contraloría, un informe judicial. No necesitamos eso”.

Posteriormente, realizó un llamado al Congreso para que progresen aquellos proyectos de ley que favorezcan la competitividad tributaria.