Arrau entrega balance por 90 días del gobierno: “Tenemos un control fronterizo (en el norte) muchísimo mayor al que había”

Desde el jueves en la noche que el ministro de Seguridad, Martín Arrau, se mantiene en la zona norte de nuestro país, encabezando una serie de operativos enfocados en combatir la criminalidad y la migración irregular.

El despliegue del ministro, que dentro de casi diez días cumplirá un mes en la cartera -tras el fracaso de la gestión de Trinidad Steinert- comenzó con la supervisión de un allanamiento realizado en el módulo 05 del Complejo Penitenciario de Arica, el cual está habitado por 238 internos condenados y fue ejecutada por personal de Gendarmería del establecimiento penal.

Durante esa misma jornada, el titular de Seguridad, junto al biministro de Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, visitó el paso fronterizo Chacalluta y supervisó en terreno las obras del Plan Escudo Fronterizo, tales como la zanja y la instalación de bloques de hormigón con cuatro brazos -denominados tetrápodos- para inhabilitar el paso de migrantes irregulares.

Luego, participó de la Comisión de Zonas Extremas junto a otros cuatro ministros de Estado: el biministro Alvarado; el biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis De Grange; de Salud, May Chomali; y de Defensa, Fernando Barros.

Su agenda continuó el día sábado con su asistencia al operativo conjunto entre Carabineros y la Policía de Investigaciones en la toma El Boro, en la comuna de Alto Hospicio, Región de Tarapacá.

Dicho operativo tuvo como objetivo reforzar el control migratorio y la búsqueda de prófugos de la justicia en el sector. Desde el lugar, Arrau destacó el despliegue de las policías y afirmó que el Estado debe mantener presencia en todos los sectores del país.

El domingo, en tanto, tuvo un itinerario compartido con el Mandatario. Luego de asistir a un allanamiento en los módulos 44 y 45 de la cárcel de Alto Hospicio, el ministro concurrió nuevamente a la zanja de Chacalluta, pero esta vez con Kast.

Desde allá fue parte de una vocería ante la prensa. Más tarde también participó de la séptima edición de “Presidente Presente”, instancia en que los vecinos de la zona pueden hacer preguntas al Jefe de Estado.

Además de interactuar con los presentes, Arrau firmó dos proyectos de ley -anunciados ayer por Kast- con foco en materia migratoria.

Uno de ellos -una reforma constitucional- permitirá retener a una persona por un plazo de cinco a 60 días, con hasta dos prórrogas.

Lo anterior, “siempre con una revisión judicial entre medio”, explicó el ministro en un punto de prensa este lunes.

Para ello, según detalló Arrau, la Policía de Investigaciones (PDI) ya cuenta con un recinto, pero “habrá que ver si es necesario otro”.

También, agregó, hay que ver “la capacidad que tiene el país de ir expulsando a estas personas, porque no basta solo con la ley, sino que hay que tener un sistema práctico para que esto efectivamente se haga”.

Consultado, específicamente por el caso de venezolanos que se mantienen de manera irregular en Chile, dijo: “Esperamos ir retomando relaciones poco a poco. Venezuela ha ido normalizando su estado interior. Y por tanto, vemos que en un tiempo más, quizás, podríamos tener mayor fluidez en eso”.

Mientras que, la segunda iniciativa busca sancionar el traslado de migrantes irregulares dentro del país. “Hay que romper con esa cadena, hay que romper con esa indiferencia, con esa pasividad hacia algo que está mal y que todos sabemos que existe”, señaló al respecto.

Balance 90 días de gobierno

Con todo, durante este lunes, el ministro también abordó los resultados del Plan Desafío 90, considerando que este martes se cumplen justamente los primeros 90 días de la instalación del gobierno.

“Hemos visto que hoy día tenemos un control fronterizo en esta zona, por ejemplo, muchísimo mayor al que había. Tuve la oportunidad de estar algunos días en el altiplano recorriendo cada uno de los puntos de control, cada uno de los campamentos avanzados del Ejército y de las unidades policiales, y hoy día vemos cómo el contrabando, el tráfico, los ingresos ilegales al país han disminuido de manera considerable en esta zona”, aseguró.

En esa línea, agregó: “Estamos en una región que tiene la tasa de homicidios más alta del país y, por tanto, tenemos que seguir trabajando, pero vemos con buenos ojos las cifras, vemos con buenos ojos las acciones que hemos realizado en contra del fronterizo, en copamiento en grandes ciudades, con apoyo de las policías”.

Requerido sobre cómo influyó el cambio de administración en su cartera, dada la salida de Steinert, contestó: “Está bien, los gobiernos van tomando decisiones en virtud de los desafíos que van enfrentando. El Presidente tomó la decisión en particular de hacerme un encargo diferente, quizás, al que tenía hace algunos meses. Y lo asumimos con mucha energía, con mucha decisión y, sobre todo, con mucha responsabilidad”.

Cifras de avances en la frontera

Asimismo, también fue consultado sobre los avances de las obras en la frontera para frenar la crisis migratoria. Dado que, el viernes el biministro de Interior y Segegob señaló que el gobierno estaba cerca de alcanzar el 50% de la construcción de las zanjas en su primera etapa, es decir, dentro de los primeros 90 días de gobierno, pero dos días más tarde, De Grange aseguró que “sumando todas las intervenciones” realizadas -por el MOP y el Ejército- estaban prontos a los 30 km, lo que generó confusión, ya que en marzo se habló de expandir 30 km solo en zanjas.

Así las cosas, Arrau respaldó lo señalado por De Grange apelando que al principio “quizás”, Alvarado “se refirió a la cifra parcial que hacía uno u otro organismo (MOP y Ejército)”.

Su paso por el norte finaliza este lunes, luego de asistir al histórico decomiso de droga en puertos nacionales, en el que la Fiscalía Regional, en conjunto con la Policía Marítima y el Servicio Nacional de Aduanas, logró la incautación de más de 100 toneladas de droga, la mayor registrada en la historia de Chile.