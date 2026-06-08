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    Culto

    La sorprendente influencia de Oasis en el nuevo disco de Paul McCartney

    A pesar de que su nuevo disco, The Boys of Dungeon Lane, mira hacia el pasado, también miró hacia el presente. Una noche fue a ver al grupo de los Gallagher en un concierto. Una presentación que fue clave en un aspecto del álbum, como detalló a The Guardian.

    Por 
    Equipo de Culto

    Conocida es la mirada nostálgica que plasmó Sir Paul McCartney en su nuevo disco The Boys of Dungeon Lane. Pero asimismo, sumó sorprendentes influencias contemporáneas.

    Aunque hay canciones en que rememora viajes con George Harrison, a sus padres, a una chica que le gustaba en su adolescencia, no todo fue mirar atrás. También escuchó algo de música más actual.

    Así lo detalló el mismo McCartney a The Guardian. Sucedió que en medio de la grabación del disco, con Andrew Watt de productor, el ex Beatle fue a ver a Oasis, en medio de su gira de reunión (la misma que pasó por Chile).

    Y tal parece que aquella fue una epifanía para Sir Mccartney. Quedó inspirado por la magnitud del abrasador sonido de la banda, que esta vez reunió a sus guitarristas históricos, Gem Archer y Paul “Bonehead” Arthurs. Así, le dijo a Watt: “Olvídate del 11 de Spinal Tap, los amplificadores están al máximo”. Es decir, buscaba una inmensidad sonora similar.

    Noel y Liam Gallagher son declarados admiradores de la obra de The Beatles, por lo que estas declaraciones seguro les llegará a lo profundo de su fanatismo beatlero.

    Más sobre:OasisPaul McCartneyThe Boys of Dungeon LaneNoel GallagherMúsicaMúsica Culto

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