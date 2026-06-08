“Es una buena señal”: Chile Vamos valora que el PS reconociera error en folleto con caricatura de Kast

Diego Schalper y Guillermo Ramírez en un nuevo comité político ampliado en el Palacio de la Moneda. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile.

Fue la presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, quien reconoció que se cometió un error en la colectividad al difundir un folleto con una caricatura del Presidente José Antonio Kast.

Todo partió con un video que el partido compartió y después borró en sus redes sociales, donde Vodanovic, junto al secretario general (s) del PS, Arturo Barrios aparecían junto a volantes que tenían al Mandatario personificado con la nariz de “Pinocho” y la frase “Kast miente”.

Las críticas no tardaron en llegar y la timonel del PS aseguró que se está analizando la situación y afirmó que “se tomaron medidas serias y drásticas” contra los responsables.

Tras participar en el comité político ampliado, autoridades de Chile Vamos abordaron el tema y valoraron que el PS reconociera un error en lo ocurrido.

Desde la UDI, su presidente, Guillermo Ramírez, planteó que “el PS se equivocó. Yo la verdad es que creo que es una buena señal que la presidenta del Partido Socialista haya pedido disculpas, porque es lo que corresponde cuando uno comete un error de esta magnitud”, indicó.

El diputado acusó que el PS habría cometido “un error muy grave al tener una actitud que finalmente lo que hace es crispar al ambiente, faltar el respeto a nuestra principal figura política”.

El vicepresidente de RN, Diego Schalper, aseguró que conversó personalmente con Vodanovic, quien le reconoció "que esto fue un error, y que por lo tanto lo retiraron de circulación".

“Está muy bien, pero yo le pido especialmente a la centroizquierda, que es tributaria a la trayectoria de Ricardo Lagos, tributaria a una historia de política de los acuerdos, que salga del derrotero de la izquierda radical”, aseveró.