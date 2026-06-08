Ejecutivo hará propuestas para legislar sobre el secreto bancario

La semana pasada, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sostuvo que le estaba dando “una vuelta” al levantamiento del secreto bancario para enfrentar bandas de crimen organizado. “Pensamos que hay formas inteligentes de, a lo mejor, mejorar nuestra legislación y colaborar más en ello”, dijo en el Senado, donde la reforma que crea un subsistema de inteligencia financiera -precisamente para detectar lavados de activos y otras acciones de financiamiento delictual- fue votada en dos ocasiones dando como resultado sendos empates.

El jefe económico reiteró en esa misma ocasión que el gobierno defiende el “principio fundamental” de que en esta materia el alzamiento del secreto bancario debe ser siempre “con una orden judicial”, modelo que hoy opera a solicitud de las fiscalías. “Ahora bien, respecto de la persecución de las ilicitudes, de las actividades ilegales y del rol que puede hacer cualquier supervisión de la banca, el Ministerio de Hacienda toma este tema muy en serio, le hemos dado vuelta, y pensamos que hay formas inteligentes de, a lo mejor, mejorar nuestra legislación y colaborar más en ello”, añadió.

Y este lunes fue un paso más allá y tras participar en el comité político, el ministro sostuvo que el Ejecutivo hará un propuesta al Congreso para avanzar en el tema. “El Ejecutivo va a proponer medidas y va a corresponder a los legisladores si las acogen o no. Nos parece que son medidas además que ponen un poco al día a Chile respecto de las prácticas internacionales en esta materia y pensamos que va a ser un aporte a la discusión”, señaló Quiroz.

El secretario de Estado insistió en que levantar el secreto bancario “es poner un criterismo en un tema de privacidad. Así como hay privacidad en la casa, uno no quiere que le intercepten las llamadas telefónicas, no quiere que le intercepten las llamadas celulares, no quiere que le intercepten la correspondencia escrita, tampoco quiere uno que se le intercepte la privacidad, o sea, se intercepte las cuentas bancarias sin una orden judicial”.

Y luego añadió: “Es un principio básico del derecho al cual este ministerio adhiere plenamente. Ahora, dicho eso, hay muchas más cosas que se pueden hacer en materia de prevenir el lavado de dinero en materia financiera. Acá en el ministerio hemos estado trabajando en ello y lo que vamos a hacer es proponerla a los legisladores desde el Ejecutivo”.

“No quisiera adelantarlas todavía (las propuestas). Espero que se conozcan cuando llegue el minuto... Por ahora no, porque hay invitados (en el Congreso) y están procediendo de modo independiente, sin necesidad de la presencia del ministerio”, cerró.