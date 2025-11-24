BLACK SALE $990
    El lamento de Gustavo Álvarez por las lesiones en la U en medio de la pelea por el Chile 2: “Se va sintiendo el cansancio”

    El entrenador de los azules abordó el trámite del triunfo ante O'Higgins. En sus palabras, el desgaste físico está afectando al plantel, sobre todo tras una nueva lesión de Fabián Hormazábal.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Gustavo Álvarez en el partido entre la U y O'Higgins JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

    Universidad de Chile se quedó con una auténtica “final” en su misión por clasificar a la Copa Libertadores 2026. En la visita al estadio El Teniente de Rancagua, los azules aguantaron por 30 minutos con un hombre menos (Matías Sepúlveda se fue expulsado a los 60′) y le ganaron por 1-0 a O’Higgins, gracias a un tanto de Maximiliano Guerrero (23′).

    La victoria catapulta a los laicos a la tercera posición con 51 puntos, en zona de Chile 3. Sin embargo, también les permite seguir al acecho de Universidad Católica en la pelea por el Chile 2, pues quedaron a tres unidades de los cruzados, que están segundos tras imponerse a Palestino.

    En ese contexto, en el Romántico Viajero valoraron el crucial resultado que los mantiene en carrera. Gustavo Álvarez, en el micrófono de TNT Sports, analizó el trámite del cotejo ante los celestes: “Fue un partido vibrante, de mucho ida y vuelta en el primer tiempo. Un poco por la propuesta del rival y otro poco por cómo se paraban en defensa. Se paraban muy alto y en línea, entonces ahí hay una tentación para jugar al espacio y tuvimos dos o tres jugadas de gol de esa forma”.

    “En el primer tiempo, además de tener esa respuesta a los ataques de O’Higgins con pelotas al espacio o a la espalda de sus centrales, teníamos que mejorar el juego. Controlar más el partido para que no se haga más vertiginoso. En el segundo tiempo salimos con ese plan, lógicamente la expulsión hace que variemos el sistema y el armado del equipo. Se va sintiendo el cansancio, correr con uno menos es complicado, pero el carácter que tiene el equipo, una vez más permitió conseguir los tres puntos”, agregó.

    En las escuetas palabras del entrenador se evidencia el desgaste físico que atraviesa el plantel de la U. Teniendo en cuanta la baja de Lucas Assadi por lesión, ahora hay que sumarle la dolencia muscular de Fabián Hormazábal, que debió salir reemplazado a los 15′ por la fatiga que acumulaba tras la gira amistosa de la Selección Chilena en Rusia.

    Con esta probable ausencia del lateral derecho, Álvarez tendrá que diagramar un nuevo esquema de cara al compromiso con Coquimbo Unido, donde los azules no solo buscarán los tres puntos para acercarse a la Copa Libertadores, sino donde también defenderán el récord de triunfos consecutivos que posee el mítico Ballet Azul, pues los piratas están a una sola victoria de superarlos.

